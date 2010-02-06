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Asus'un 23 inçlik MS238H'si yakında Avrupa'da satışa sunuluyor

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Asus'un 23 inçlik MS238H'si yakında Avrupa'da satışa sunuluyor
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TCMagazine'in haberine göre dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus'un geçtiğimiz yıl Amerika'da satışa sunduğu 23 inçlik LED aydınlatmalı LCD monitörü MS238H'nin Avrupa'daki yolculuğu yakın zamanda başlıyor.

Parlak siyah çerçevesi ve tasarımıyla göz dolduran 567 x 407 x 151mm boyutlarındaki MS238H, 1920x1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Maksimum aydınlanma (Parlaklık) seviyesi 250candela/m², tepki süresiyse 2ms olan monitörün, dinamik karşıtlık oranıysa 10,000,000:1.

D-Sub (VGA) ve HDMI bağlantılarına sahip olan 3.8kg kütlesindeki LCD monitörün en az 212 Avro yani yaklaşık 290 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Asus'un 23 inçlik MS238H'si yakında Avrupa'da satışa sunuluyor
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http://www.tcmagazine.com/comments.php?id=32493&catid=2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
talh4wk 9 yıl
tasarımını hiç beğenmedim o ne öyle :p
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tamirci101 9 yıl
arkası böyleyse düşmesin diye yastık felan koymak lazım
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DnR 9 yıl
Çok sade görüntüsü var.Çok karizmatik.
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JackDaniels 9 yıl
vatanbilgisayar.com/...

vatanda satılan 236h olanı

led vs yazmıyor ama bilemiyorum

bende biyerde gördüm diyodum vatanda imiş
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CoreXXX 9 yıl
vatanda 1 haftadır satılıyor bu monitor zaten
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Stroma 9 yıl
vatanda satılan led aydınlatma oluyor öylemi ?
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Batuist 9 yıl
çerçevesini bütün monitör üreticileri küçültmeye çalışırken asusun hiçte bunu önemsememesi ne ilginçtir.. çok geniş çerçevesi var ve kütük gibi görünüyor monitör.. tasarım denen birşey yok.. hiç dieğer markalarıda mı görmüyorlar acaba?? kendilerini dünyadan mı soyutladılar acaba.. bi çıkın mağazaları dolaşın yeter size.
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alirezzak 9 yıl
Asus gene kalitesini konuşturmuş.
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JackDaniels 9 yıl
yaw bunlardan satılıyor şuan

geçen mediamrktta görmüştüm

asus değildi ama lg idi galiba

sadece şekli benziyormuş

özellikler farklı

hizlial.com/...
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