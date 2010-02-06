Asus'un 23 inçlik MS238H'si yakında Avrupa'da satışa sunuluyor

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TCMagazine'in haberine göre dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus'un geçtiğimiz yıl Amerika'da satışa sunduğu 23 inçlik LED aydınlatmalı LCD monitörü MS238H'nin Avrupa'daki yolculuğu yakın zamanda başlıyor.

Parlak siyah çerçevesi ve tasarımıyla göz dolduran 567 x 407 x 151mm boyutlarındaki MS238H, 1920x1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Maksimum aydınlanma (Parlaklık) seviyesi 250candela/m², tepki süresiyse 2ms olan monitörün, dinamik karşıtlık oranıysa 10,000,000:1.

D-Sub (VGA) ve HDMI bağlantılarına sahip olan 3.8kg kütlesindeki LCD monitörün en az 212 Avro yani yaklaşık 290 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

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http://www.tcmagazine.com/comments.php?id=32493&catid=2