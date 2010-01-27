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Asus'un 6 ve 7 inçlik kitap okuyucuları 2.çeyrekte satışa sunulabilir

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Asus'un 6 ve 7 inçlik kitap okuyucuları 2.çeyrekte satışa sunulabilir
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Asus DR950

Tayvan merkezli elektronik firması Asus, 6 inçlik DR-570 ile 9 inçlik DR950 elektronik kitap okuyucularını Amerika ve Avrupa'lı kullanıcılara 2.çeyrek itibariyle sunmaya hazırlanıyor.

Digitimes haberinde, endüstriyel kaynakların Asus'un her iki çözümde de Samsung'un işlemcilerini ve SiPix'in elektronik kağıt teknolojisini kullandığını, bunun yanı sıra renkli ekrana sahip okuyucularını 2010 yılının sonuna doğru gün yüzüne çıkartacağını iddialarına yer verdi.

İddialara göre Asus'un 9 inç boyutundaki kitap okuyucusu, 1,024x769 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlıyor ve Wi-Fi, HSDPA, WiMAX kablosuz bağlantılarının yanı sıra USB arayüzünü destekliyor. Ürün, PDF, TXT, MP3, ePub, HTML, JPEG, GIF, PNG ve BMP formatlarındaki dosyaları görüntüleyebiliyor.

Ancak Asus cephesinden gelen cevapsa iddialarla şimdilik kesişmiyor çünkü firma cihazların seri üretimine başlanılmadığını ve son özelliklerinden, fiyatına ve pazarlardaki geleceklerini hala netlik kazanmadığını belirtiyor.


<a href="http://www.digitimes.com/news/a20100126PD210.html">Digitimes</a> Yorum Yaz
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Hirotaro 9 yıl
harika bir hediye olabilir
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-BoZ- 9 yıl
bir kitabı bile makineye okutucaksam vücudumun ne değeri kaldıki? kendinize matrixteki gibi bir cihaz yapın bari orda yaşayın... dünya fln lazım değil bu ürünü alacak adama...

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talh4wk 9 yıl
çok kullanışlı, kitap gibi boyutu var :)
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CaSsErDoDo 9 yıl
ülkemizde asusun bir kere bile ucuz oldugunu görmedim :)
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Mertcan. 9 yıl
Asus gerçekten iyi bir teknoloji devi olacak , iyi çalışıyorlar ve ürün gamlarını da genişletiyorlar , hem insanlığa faydalı teknolojileri hem de ucuz ve kaliteli.Yine bu kitap okuyucu da çok kaliteli görünüyor.
Şimdi e-kitap haberlerini kitap okuyucuları filan görüyoruz da aslında görerek tam anlayamıyoruz bakalım bu teknoloji tam kullanıma sunulsa yaygınlaşsa ve denesek çok daha iyi anlayacağız nasıl olacağını :)
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