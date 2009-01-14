Asus'un 760G yonga setli yeni anakartı göründü; M3A76-CM

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AMD önümüzdeki günlerde yonga seti ailesine yeni bir üye daha eklemeye hazırlanıyor. Firmanın kullanıma sunacağı 760G isimli yeni yonga seti mevcut seri dahilinde 740G'nin yerini alacak ve 780G'nin altına konumlandırılacak. Peki 760G ve 780G arasında ne gibi farklılıklar var?

Giriş seviyesinde maliyet gözetilerek hazırlanan anakartlar için geliştirilen 760G yonga seti, AMD'nin Soket AM2/AM2+/AM3 formundaki işlemcileriyle kullanılabilecek. Ekonomik olduğunu belirttiğimiz çözüm doğal olarak 780G karşısında bazı limitlemelere sahip.

Gelen bilgilere göre, 760G'de entegre grafik işlemci olarak Radeon HD 3000 kullanılıyor. Çalışma frekansı 350MHz olarak belirlenen IGP, 780G ve 790GX'deki Radeon HD 3200 çözümünden farklı olarak Hybrid Crossfire ve HD Video hızlandırma teknolojilerine destek vermiyor.

Entegre grafik işlemcideki sınırlamalarla birlikte destek verilen görüntü arabirimlerinde de limitlemeye gidilmiş. Zira 780G ve 790GX'de DVI haricinde HDMI ve DisplayPort gibi yüksek tanımlı içeriğin aktarımı için geliştirilen arabirim teknolojilerine destek verilmiyor.

AMD'nin 760G yonga setinde güney köprüsü olarak SB710 kullanılıyor. SB750'nin ekonomik versiyonu olarak geliştirilen SB710, SB750'den farklı olarak RAID 5 ve Advanced Clock Calibration teknolojileirne destek sunmuyor. Bu arad 760G yonga setli ilk anakart ta göründü.

Anakart dünyasının önde gelen isimlerinden Asus'un M3A76-CM kod adlı mıodeli görüntülendi. Firmanın satılmakta olan mevcut 780G yonga setli anakartlarıyula benzer bir PCB tasarımına sahip olan mATX formundaki çözüm, AMD'nin en güncel işlemcileriyle kullanılabilecek.

Asus'un pasif soğutma ile desteklenen yeni anakartında dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 16GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunuluyor. Harici ekran kartı kullanımı için bir adet PCIe x16 slotuna da sahip olan yeni modelde ayrıca 2x PCI ve PCIe x1 slotu bulunuyor.

Asus'un yeni anakartı M3A76-CM üzerinde ayrıca 6x SATA-II konnektörü, Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özellikler de bulunuyor. Haberimizin başında belirttiğimiz 760G ile ilgili teknik detayların tamamına sahip olan anakartın fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.