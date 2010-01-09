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Asus'un 890G çipsetli AMD anakartı göründü

9 yıl
12,5b
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14
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un 890G çipsetli AMD anakartı göründü
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AMD'nin ikinci çeyrekte duyurmayı planladığı RS890 kod adlı 890GX yonga seti, yeni anakartlarla birlikte gün ışığına çıkmaya başladı. ECS tarafından hazırlanan 890GX çipsetli modelden sonra Asus da üzerinde çalıştığı 890G çipsetli anakartı gösterdi. Tayvanlı anakart üreticisinin M4A89GTOD PRO adını verdiği ATX formundaki yeni anakart, Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamına destek sunacak.

Kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 10.1 destekli entegre grafik çözümüne sahip olan yeni model, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Gelişmiş grafik performansı için SidePort bellek teknolojisine yer verilen anakarttaki entegre grafik birimi, sistem belleği yerine 128MB'lık SidePort bellek yongasını kullanıyor ve bu sayede daha yüksek performans sunabiliyor.

Uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumuna olanak tanıyan Asus M4A89GTOD PRO aynı zamanda iki adet PCIe x16 slotu üzerinden çift yollu Crossfire X teknolojisini de desteklemekte. Güney köprüsü olarak SB800 yongasını kullanması beklenen anakartın, yeni güney köprüsüyle SATA-III için doğal destek sunacağı, USB 3.0 içinse NEC'in kontrolcüsüne yer verileceği belirtiliyor.

İki adet USB 3.0 ve altı adet SATA-III konnektörüne sahip olan anakart dört adet DIMM slotu üzerinden 1800MHz+ seviyesinde DDR3 bellek desteği sunuyor. 5 fazlı güç tasarımıyla gelen anakart eSATA, Gigabit Ethernet, ve VIA üretimi 8+2 kanal ses yongası gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. Görüntü aktarımı için DVI ve D-Sub konnektörlerine sahip olan anakartın ikinci çeyrekte hazır olması bekleniyor.


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CoreXXX 9 yıl
artık teknoloji öyle bir boyut kazandiki anakartın kalitesi yerine, rengini tipini felan tartışıyor millet sanki üstüne giyecek, bi kaç sene sonra yakalı, boğazlı felan anakartlar beklerler artık:D
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No Way Out 9 yıl
Gerçekten anakartın rem-cpu ve 1. pci-exp 16x ve kuzey köprüsü soğutucusu birbirine cok yakın sorun yaratır. İDE kablosu oradan kaldırılıp, oraya sağa dogru bakacak sata bağlantıları yerlestirilebilirdi.
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Chaqi 9 yıl
İşlemci çok yakın ramlere büyük bir soğutucu konulursa slotlardan birini kapatabilir gibime geliyor.
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Temren 9 yıl
soğutucuların yerleri ve şekillere bakınca 690G'lere benzediğini söyleyebilirim, bir de denildiği gibi işlemci üzerine kule tipi bir soğutucu takıldığında en az 2 ram slotu kapanır. Aynı sorun asus 690G'lerde de vardı


Zaten asus, 785G -evo serisi haricinde, amd chipsetler için hatrı sayılır bir anakart üretebilmiş değil (500 lira olanları saymazsak)

renk üzerinden yorum yapmak da anlayabildiğim bir şey değil, isterse pembe olsun o şey kasanın içinde en arkaplanda durduğu sürece kimin umrunda olur ki? sanki hepiniz uzay sistem kullanıyorsunuz
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DH Misafiri 9 yıl
PCI rengini beğenmedim en azından GIGABYTE gibi mavi tercih edilebilir.
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Mertcan. 9 yıl
Kalitesiz bir anakart değil ama hiç iyi görünmüyor tasarımı açısından.Son zamanlarda da anakart duyurmalar başladı bakalım :)
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ufuks36 9 yıl
Transistör ve mosfetlerin üzerine heatsink koyup bide heatpipe ile northbridge-southbridge bağlantısı yapıp M4A89GTOD ULTRA deyip 2 katı fiyata satarlar merak etme :)
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yc#1 9 yıl
AMD de kuzey-güney köprüsü ayrımına son verip tek çip tasarımına geçse çok güzel olacak.
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showstopper41 9 yıl
SB 810 6 tane sata III sunabiliyor çok güzel. 4 tane de sata II eklenebilirdi. Güç transistörlerine çok ısınmıyorlar anlışılan soğutucu koymamışlar.
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krmtrylcn 9 yıl
BERBAT OLMUŞ !!!
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CoreXXX 9 yıl
asus son zan,manlarda bu maviye taktı, intelin g43 g41 amd 785g felan hep bu renk.powder blue filminimi seyrettiler acaba:D
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ÇVK 9 yıl
renk seçimi berbat
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gurkan113 9 yıl
Kuzey köprüsünün soğutucusu bana eski televizyonları hatırlattı nedense .
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