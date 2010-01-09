Asus'un 890G çipsetli AMD anakartı göründü

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AMD'nin ikinci çeyrekte duyurmayı planladığı RS890 kod adlı 890GX yonga seti, yeni anakartlarla birlikte gün ışığına çıkmaya başladı. ECS tarafından hazırlanan 890GX çipsetli modelden sonra Asus da üzerinde çalıştığı 890G çipsetli anakartı gösterdi. Tayvanlı anakart üreticisinin M4A89GTOD PRO adını verdiği ATX formundaki yeni anakart, Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamına destek sunacak.

Kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 10.1 destekli entegre grafik çözümüne sahip olan yeni model, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Gelişmiş grafik performansı için SidePort bellek teknolojisine yer verilen anakarttaki entegre grafik birimi, sistem belleği yerine 128MB'lık SidePort bellek yongasını kullanıyor ve bu sayede daha yüksek performans sunabiliyor.

Uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumuna olanak tanıyan Asus M4A89GTOD PRO aynı zamanda iki adet PCIe x16 slotu üzerinden çift yollu Crossfire X teknolojisini de desteklemekte. Güney köprüsü olarak SB800 yongasını kullanması beklenen anakartın, yeni güney köprüsüyle SATA-III için doğal destek sunacağı, USB 3.0 içinse NEC'in kontrolcüsüne yer verileceği belirtiliyor.

İki adet USB 3.0 ve altı adet SATA-III konnektörüne sahip olan anakart dört adet DIMM slotu üzerinden 1800MHz+ seviyesinde DDR3 bellek desteği sunuyor. 5 fazlı güç tasarımıyla gelen anakart eSATA, Gigabit Ethernet, ve VIA üretimi 8+2 kanal ses yongası gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. Görüntü aktarımı için DVI ve D-Sub konnektörlerine sahip olan anakartın ikinci çeyrekte hazır olması bekleniyor.