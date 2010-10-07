Asus'un Atom N550 işlemci ve Nvidia ION2'li yeni netbook modeli Eee PC 1015PN ön-siparişte

Eee PC serisi netbook gamını yeni modellerle genişletmeye devam eden Asus, Nvidia ION2 tabanlı Eee PC 1015PN modelini ön-siparişe sundu. Intel'in çift çekirdekli Atom N550 (1.5GHz) işlemcisinden güç alan Eee PC 1015PN, GT218 kodlu ION2 GPU'su ile hem 3D grafikler hem de HD videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

Asus'un açıkladığı bilgilere göre Eee PC 1015PN'nin genel özellikleri şu şekilde;

1.5GHz Intel Atom N550 işlemci,

NVIDIA ION N11M-PT1 grafik işlem birimi ve 512MB video bellek

1GB DDR3 RAM

250GB hard disk

802.11b/g/n WiFi

Bluetooth 3.0

VGA, HDMI, 3 USB portu,kulaklık girişi,kart okuyucusu

0.3MP kamera

6 hücreli Li-ion pil (48Whr veya 56Whr)

Windows 7 Starter veya Windows 7 Home Premium

10.3? x 7? x 1.4?

Ekran çözünürlüğü hakkında iki farklı bilgi olsa da 1366 x 768 piksel olacağı tahmin edilen Eee PC 1015PN, Siyah, Kırmızı, Beyaz ve Mavi olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine sahip. Asus yeni netbook modeli Eee PC 1015PN'yi 429 dolar seviyesinden ön-siparişe sunuyor.