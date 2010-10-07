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Asus'un Atom N550 işlemci ve Nvidia ION2'li yeni netbook modeli Eee PC 1015PN ön-siparişte

8 yıl
14,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Eee PC serisi netbook gamını yeni modellerle genişletmeye devam eden Asus, Nvidia ION2 tabanlı Eee PC 1015PN modelini ön-siparişe sundu. Intel'in çift çekirdekli Atom N550 (1.5GHz) işlemcisinden güç alan Eee PC 1015PN, GT218 kodlu ION2 GPU'su ile hem 3D grafikler hem de HD videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

Asus'un açıkladığı bilgilere göre Eee PC 1015PN'nin genel özellikleri şu şekilde;

  • 1.5GHz Intel Atom N550 işlemci,
  • NVIDIA ION N11M-PT1 grafik işlem birimi ve 512MB video bellek
  • 1GB DDR3 RAM
  • 250GB hard disk
  • 802.11b/g/n WiFi
  • Bluetooth 3.0
  • VGA, HDMI, 3 USB portu,kulaklık girişi,kart okuyucusu
  • 0.3MP kamera
  • 6 hücreli Li-ion pil (48Whr veya 56Whr)
  • Windows 7 Starter veya Windows 7 Home Premium
  • 10.3? x 7? x 1.4?

Ekran çözünürlüğü hakkında iki farklı bilgi olsa da 1366 x 768 piksel olacağı tahmin edilen Eee PC 1015PN, Siyah, Kırmızı, Beyaz ve Mavi olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine sahip. Asus yeni netbook modeli Eee PC 1015PN'yi 429 dolar seviyesinden ön-siparişe sunuyor.


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Batuist 8 yıl
win7 işletim sistemi olan bir PCye adam 1GB bellek koyuyorsa bırak oradan uzaklaş...
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teknikkonular 7 yıl
1015pn forumda kullanan yok galiba.




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fx57 8 yıl
@AlicanNalbat, Eee PC 1015PN'nin piyasa giren ilk modeli Atom N475 işlemcisini kullanıyor. Haberimize konu olan model ise Intel'in en yeni işlemcisi olan Atom N550'den güç alıyor.
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AlicanNalbat 8 yıl
bir çok mağazada var ne ön siparişi ?
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