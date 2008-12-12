Asus'un Omega serisi dizüstü bilgisayarları 2009'da geliyor

DigiTimes'ın Çin merkezli Apply Daily gazetesine dayandırarak verdiği habere göre Eee PC ile netbook pazarında yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Asus, önümüzdeki yıl Omega isimli yeni bir dizüstü bilgisayar ailesini duyurmayı planlıyor. Detayları netleşmeyen yeni serinin giriş seviyesi dizüstü bilgisayar segmentinin üst sıralarını hedeflediği belirtilirken, Asus'un 600-900$ arası fiyat aralığına odaklandığı ve firmanın 8 milyon ünite satmayı hedeflediği belirtiliyor.

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