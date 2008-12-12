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Asus'un Omega serisi dizüstü bilgisayarları 2009'da geliyor

10 yıl
9,1b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DigiTimes'ın Çin merkezli Apply Daily gazetesine dayandırarak verdiği habere göre Eee PC ile netbook pazarında yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Asus, önümüzdeki yıl Omega isimli yeni bir dizüstü bilgisayar ailesini duyurmayı planlıyor. Detayları netleşmeyen yeni serinin giriş seviyesi dizüstü bilgisayar segmentinin üst sıralarını hedeflediği belirtilirken, Asus'un 600-900$ arası fiyat aralığına odaklandığı ve firmanın 8 milyon ünite satmayı hedeflediği belirtiliyor.


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max975 10 yıl
asus iyi alıştı ama bence bu kadar hedefi biraz zor bu krizde
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