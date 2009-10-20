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Asus'un yeni netbook modeli detaylandı: Eee PC 1201HA

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un yeni netbook modeli detaylandı: Eee PC 1201HA
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Eee PC serisi ile netbook'ların yaygınlaşmasına öncülük eden Asus yeni modeller ile ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firmanın Avrupa satışına önümüzdeki ay başlamayı planladığı Eee PC 1201HA modeli detaylandı. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç LED-backlit ekrana sahip olan yeni modele Intel'in 1.33GHz'de çalışan Atom Z520 işlemcisi güç veriyor.

Sistem belleği 2GB olarak belirlenen Eee PC 1201HAmodelinde depolama için 250GB kapasiteli sabit diske yer verilirken ayrıca kullanıcılara 500GB kapasiteli çevrimiçi (online) depolama alanı sunulduğu da belirtiliyor. Grafik işlemci olarak yine bir Intel çözümü olan GMA 500'ün tercih edildiği yeni netbook modeline 6 hücreli pil güç veriyor ve 8 saate kadar kullanım süresi sağlanabiliyor.

Siyah, Mavi, Gümüş ve Kırmızı olmak üzere dört renk seçeneği ile geleceği belirtilen Eee PC 1201HA, Windows 7 Home Premium ile birlikte gelecek.

Asus Eee PC 1201HA'nın Avrupa için belirlenen satış fiyatının 399 Avro (tahmini) olacağı belirtiliyor.

Asus'un yeni netbook modeli detaylandı: Eee PC 1201HA
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DH Misafiri 9 yıl
Tavsiye etmem. Yavaş çalışıyor 1005HA ile kıyasladığınızda birebir farkı ciddi görüyorsunuz. WINDOWS 7 Starter zaten yavaşlatıyor. XP PRO yüklendim denedim yavaşlık kaybolmadı. Eğer almayı düşünüyorsanız bir daha düşünün gerçekten bir alt modelleri hız olarak bu ürünü katlıyor. Aldım memnun kalmadım iade ettim.
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yekoo 9 yıl
şu cihaz ion ile gelseydi tadından yenmezdi ama asus satmasın o zaman yoksa 1000tl ye alamayız..
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jay jay justified 9 yıl
Cihazın nVidia ION ile geleceği söyleniyordu. Hatta kesin gözüyle bakılıyordu. Intel GMA 950 ile ne işe yarar bu bilemedim...
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yc#1 9 yıl
Ekranı büyülttükleri için tatminkar bir kullanım süresi sağlamak; bu arada maliyeti de arttırmamak amacıyla düşük frekanslı bir işlemciyle tarih öncesi bir grafik çekirdeği kullanmışlar.
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fatihmhizli 9 yıl
1.33 ghz işlemci... win 7 home premium ... Şimdiden düşündürücü
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xzer 9 yıl
1.33 ghz çok az değil mi ?
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fx57 9 yıl
@Anesthesia`, haberde renk seçenekleriyle ilgili bilgiler mevcut :)
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Anesthesia` 9 yıl
Rengını sevmedım farklı renk seceneklerı olması ıyı olur bnce =)
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