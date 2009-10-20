Asus'un yeni netbook modeli detaylandı: Eee PC 1201HA

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Eee PC serisi ile netbook'ların yaygınlaşmasına öncülük eden Asus yeni modeller ile ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firmanın Avrupa satışına önümüzdeki ay başlamayı planladığı Eee PC 1201HA modeli detaylandı. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç LED-backlit ekrana sahip olan yeni modele Intel'in 1.33GHz'de çalışan Atom Z520 işlemcisi güç veriyor.

Sistem belleği 2GB olarak belirlenen Eee PC 1201HAmodelinde depolama için 250GB kapasiteli sabit diske yer verilirken ayrıca kullanıcılara 500GB kapasiteli çevrimiçi (online) depolama alanı sunulduğu da belirtiliyor. Grafik işlemci olarak yine bir Intel çözümü olan GMA 500'ün tercih edildiği yeni netbook modeline 6 hücreli pil güç veriyor ve 8 saate kadar kullanım süresi sağlanabiliyor.

Siyah, Mavi, Gümüş ve Kırmızı olmak üzere dört renk seçeneği ile geleceği belirtilen Eee PC 1201HA, Windows 7 Home Premium ile birlikte gelecek.

Asus Eee PC 1201HA'nın Avrupa için belirlenen satış fiyatının 399 Avro (tahmini) olacağı belirtiliyor.

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