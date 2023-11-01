Türkiye merkezli bir blokzincir medya kuruluşu olan Uzmancoin ve ABD merkezli Bitcoin finansal hizmetler şirketi Swan’ın birlikte hayata geçirdiği çalışmayla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ünlü sözü ‘Yurtta barış, dünyada barış’ Bitcoin blokzincirine kazındı.

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Uzmancoin ve Swan iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmayla 29 Ekim günü saat 19.15’te çıkarılan 814,398 numaralı bloka, “UC & Swan” imzasıyla İngilizce ve Türkçe olarak şu mesaj yerleştirildi:

“Peace at Home, Peace in the World - Atatürk Happy 100th Anniversary!” ve “Yurtta Barış, Dünyada Barış - Atatürk 100. Yılımız Kutlu Olsun!”

Uzmancoin Kurucularından ve KRPT Yönetici Ortağı Ceylan Arslan konuyla alakalı, “Cumhuriyetimizin 100. yılı, sadece biz değil, tüm dünya için önemli bir dönüm noktası. Bu tarihi anı, gelecek nesiller için en güvenli dijital kayıt defteri olan Bitcoin’e işlemenin gururunu yaşıyoruz. 100. yılımızı coşkuyla kutlarken, tüm dünyanın barışa en çok ihtiyaç duyduğu anda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hafızalarımıza kazınan sözünü bir kez daha hatırlatmak istedik. Swan ile birlikte Bitcoin topluluğu adına bu anlamlı işlemi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de hem ülkemiz hem de dünya için önemli çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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Atatürk’ün sözü Bitcoin blokzincirine kazındı