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    Atatürk’ün sözü Bitcoin blokzincirine kazındı

    Türk blokzincir kuruluşu Uzmancoin ve ABD merkezli Bitcoin şirketi Swan’ın birlikte hayata geçirdiği çalışmayla, Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözü Bitcoin blokzincirine kazındı.

    Atatürk’ün sözü Bitcoin blokzincirine kazındı

    Türkiye merkezli bir blokzincir medya kuruluşu olan Uzmancoin ve ABD merkezli Bitcoin finansal hizmetler şirketi Swan’ın birlikte hayata geçirdiği çalışmayla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ünlü sözü ‘Yurtta barış, dünyada barış’ Bitcoin blokzincirine kazındı.

    Uzmancoin ve Swan iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmayla 29 Ekim günü saat 19.15’te çıkarılan 814,398 numaralı bloka, “UC & Swan” imzasıyla İngilizce ve Türkçe olarak şu mesaj yerleştirildi: 

    “Peace at Home, Peace in the World - Atatürk Happy 100th Anniversary!” ve “Yurtta Barış, Dünyada Barış - Atatürk 100. Yılımız Kutlu Olsun!”

    Uzmancoin Kurucularından ve KRPT Yönetici Ortağı Ceylan Arslan konuyla alakalı, “Cumhuriyetimizin 100. yılı, sadece biz değil, tüm dünya için önemli bir dönüm noktası. Bu tarihi anı, gelecek nesiller için en güvenli dijital kayıt defteri olan Bitcoin’e işlemenin gururunu yaşıyoruz. 100. yılımızı coşkuyla kutlarken, tüm dünyanın barışa en çok ihtiyaç duyduğu anda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hafızalarımıza kazınan sözünü bir kez daha hatırlatmak istedik. Swan ile birlikte Bitcoin topluluğu adına bu anlamlı işlemi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de hem ülkemiz hem de dünya için önemli çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 7 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    kahvede nikotin var mı hattımı değiştirdim internetten alışveriş yapamıyorum p1120 arıza kodu check usb hatası nasıl düzeltilir kayıt dondurma sonucu nereden öğrenilir

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