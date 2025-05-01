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    Bitcoin madenciliği artık enerji maliyetini karşılamaya yetmiyor

    ABD'de toplanan son veriler, özellikle küçük ve orta ölçekli girişimler için Bitcoin madenciliğinin artık kârlı olmadığını gösteriyor. Bitcoin çıkarmanın maliyeti, değerini aşmış durumda.

    Bitcoin madenciliği Tam Boyutta Gör
    Bir yandan dünya genelindeki enerji tüketim politikaları ve artan elektrikli fiyatları, diğer yandan kripto piyasasındaki düşüş derken, özellikle küçük ve orta ölçekli Bitcoin madencileri için kâra geçmek giderek güçleşiyor. Hatta çoğu ülkede Bitcoin madenciliği artık maliyetini bile karşılayamıyor.

    2009 yılında Bitcoin madenciliğinin yaygınlaşmaya başladığı ilk dönemde, bu işi yapanlar harcadıkları enerjinin maliyetinden çok daha fazlasını kazanabiliyordu. Ancak bunun hep böyle devam etmeyeceği daha ilk günden belliydi. Çünkü Bitcoin sayısı 21 milyonla sınırlandırılmıştı ve bu sayıya yaklaştıkça madencilere verilecek payın düşeceği biliniyordu. 2009’da 50 BTC olan blok ödülü, 2024 itibarıyla 3.125 BTC’ye kadar düştü. Bu da madencilerin gelirini kayda değer ölçüde azalttı. Bu işe milyonlarca dolar yatıran dev şirketler hâlâ bu işten para kazanabiliyorlar. Ancak özellikle küçük ve orta boyutlu girişimler için kazanç sağlamak giderek zorlaşıyor.

    Küçük İşletmeler İçin Bir Bitcoin Çıkarmanın Maliyeti 137 Bin Dolara Yükseldi

    Gizmodo'nun ABD'de topladığı verilere göre küçük ölçekli girişimler için bir Bitcoin çıkarmanın enerji maliyeti 137 bin dolara kadar çıkmış durumda. Bitcoin ise bugün 90 dolar civarında geziniyor. Bu da bu işletmelerin zarar etmeye başladığını gösteriyor. Daha büyük GPU ağlarına sahip oldukları için daha verimli şekilde Bitcoin çıkarabilen büyük ölçekli şirketler içinse bir Bitcoin çıkarmanın maliyeti 82 bin dolara çıkmış durumda.

    Elbette enerji maliyetlerinin daha düşük olduğu ya da yerel para biriminin dolardan daha değersiz olduğu pazarlarda bu denklem hâlâ Bitcoin'in ağır bastığı şekilde kuruluyor olabilir. Ancak yukarıda belirttiğimiz giderek azalan kazanç durumu devam edeceği için, yakın bir gelecekte bu pazarlarda da maliyetler kazancın üzerine çıkabilir.

    ABD'den gelen bu veriler, enerji maliyetinlerinin ne kadar hızlı arttığını göstermeleri açısından da kıymetli. Çünkü 2024'ün eylül ayında 56 bin dolar olan Bitcoin çıkarma maliyetinin bugün en optimum çalışan sistemlerde bile 82 bin dolara çıkmış olması, enerji maliyetlerinin ne kadar hızlı arttığını gözler önüne seriyor.

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