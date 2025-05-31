Yapay zekâ, Bitcoin madenciliğinden daha fazla enerji tüketebilir

Araştırmaya göre, günümüzde veri merkezlerinin toplam elektrik tüketiminin %20'si yapay zekâ uygulamalarına ait. Bu oranın, büyük dil modelleri ve görüntü işleme gibi yüksek işlem gücü gerektiren yapay zekâ teknolojilerinin artan kullanımıyla birlikte 2025'te %50'ye ulaşması bekleniyor. De Vries'in hesaplamalarına göre, yapay zekânın elektrik talebi 23 gigawatt seviyesine çıkabilir. Bu miktar, Birleşik Krallık'ın toplam elektrik tüketimine eşdeğer.
Çevresel etkileri değerlendirilemiyor
Yapay zekâ sistemlerine olan bu büyük talep, yalnızca eğitim süreçlerinden değil, aynı zamanda sistemlerin sürekli çalışır durumda tutulmasından da kaynaklanıyor. Özellikle Nvidia ve AMD gibi üreticilerin yapay zekâ çiplerine olan yoğun üretimi, enerji tüketimini katlıyor.
Bu hızlı büyüme, başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde yeni doğalgaz ve nükleer enerji santrallerinin inşasını gündeme getiriyor. Bu durum, yenilenebilir enerjiye geçiş stratejilerini sekteye uğratabilir. Ayrıca büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâya dair enerji tüketimi konusunda yeterli şeffaflık sağlamaması, çevresel etkilerin sağlıklı biçimde değerlendirilmesini de zorlaştırıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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