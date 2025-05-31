Yapay zekâ, Bitcoin madenciliğinden daha fazla enerji tüketebilir

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ teknolojilerinin yükselişi, yalnızca iş dünyasını değil, enerji sektörünü de kökten etkileyebilir. Amsterdam Vrije Üniversitesi Çevre Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmacı Alex de Vries-Gao tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, yapay zekâ sistemleri 2025 yılı sonuna kadar küresel ölçekte Bitcoin madenciliğinden daha fazla elektrik tüketebilir.

Google’ın yapay zekasına göre halen 2024’teyiz 20 sa. önce eklendi

Araştırmaya göre, günümüzde veri merkezlerinin toplam elektrik tüketiminin %20'si yapay zekâ uygulamalarına ait. Bu oranın, büyük dil modelleri ve görüntü işleme gibi yüksek işlem gücü gerektiren yapay zekâ teknolojilerinin artan kullanımıyla birlikte 2025'te %50'ye ulaşması bekleniyor. De Vries'in hesaplamalarına göre, yapay zekânın elektrik talebi 23 gigawatt seviyesine çıkabilir. Bu miktar, Birleşik Krallık'ın toplam elektrik tüketimine eşdeğer.

Çevresel etkileri değerlendirilemiyor

Yapay zekâ sistemlerine olan bu büyük talep, yalnızca eğitim süreçlerinden değil, aynı zamanda sistemlerin sürekli çalışır durumda tutulmasından da kaynaklanıyor. Özellikle Nvidia ve AMD gibi üreticilerin yapay zekâ çiplerine olan yoğun üretimi, enerji tüketimini katlıyor.

Bu hızlı büyüme, başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde yeni doğalgaz ve nükleer enerji santrallerinin inşasını gündeme getiriyor. Bu durum, yenilenebilir enerjiye geçiş stratejilerini sekteye uğratabilir. Ayrıca büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâya dair enerji tüketimi konusunda yeterli şeffaflık sağlamaması, çevresel etkilerin sağlıklı biçimde değerlendirilmesini de zorlaştırıyor.

Tam Boyutta Gör Uzmanlar, bu gelişmeler ışığında enerji verimliliğine odaklanan politikaların ve yapay zekâ teknolojileri konusunda daha fazla şeffaflığın sağlanması gerektiğini vurguluyor. Yapay zekânın gelecekteki sürdürülebilirliği, yalnızca teknolojik gelişmelere değil, aynı zamanda bu teknolojilerin çevresel etkilerinin etkin biçimde yönetilmesine de bağlı.

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Yapay zekâ, Bitcoin madenciliğinden daha fazla enerji tüketebilir

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