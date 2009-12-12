ATi Catalyst 10.1 sürücüsü 7 Ocak'ta sunulabilir

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Aralık ayı için hazırladığı Catalyst 9.12 sürücüsünü önümüzdeki günlerde kullanıma sunması beklenen AMD-ATi, 10 serisi yeni Catalyst sürücüleri içinse çalışmalarına devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre firmanın Ocak ayı için planladığı Catalyst 10.1 sürücüsü, Las Vegas'da düzenlenecek CES 2010 fuarının ilk gününde yani 7 Ocak'ta lanse edilebilir. OpenGL 3.2 desteği sunacak olan yeni sürücünün çoklu ortam uygulamaları için 3D desteği getireceği zira aynı tarihlerde AMD'nin 3D Blu-ray teknolojisini duyurarak daha gerçekçi çoklu ortam deneyimi sunacağı iddia ediliyor.

ATi Radeon HD 5400, 5500 ve 5600 serisi DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarıyla uyumlu olması da beklenen Catalyst 10.1 sürücüsünün ekstra performans getirip getirmeyeceği ise henüz bilinmiyor.