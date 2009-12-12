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ATi Catalyst 10.1 sürücüsü 7 Ocak'ta sunulabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,2b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Catalyst 10.1 sürücüsü 7 Ocak'ta sunulabilir
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Aralık ayı için hazırladığı Catalyst 9.12 sürücüsünü önümüzdeki günlerde kullanıma sunması beklenen AMD-ATi, 10 serisi yeni Catalyst sürücüleri içinse çalışmalarına devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre firmanın Ocak ayı için planladığı Catalyst 10.1 sürücüsü, Las Vegas'da düzenlenecek CES 2010 fuarının ilk gününde yani 7 Ocak'ta lanse edilebilir. OpenGL 3.2 desteği sunacak olan yeni sürücünün çoklu ortam uygulamaları için 3D desteği getireceği zira aynı tarihlerde AMD'nin 3D Blu-ray teknolojisini duyurarak daha gerçekçi çoklu ortam deneyimi sunacağı iddia ediliyor.

ATi Radeon HD 5400, 5500 ve 5600 serisi DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarıyla uyumlu olması da beklenen Catalyst 10.1 sürücüsünün ekstra performans getirip getirmeyeceği ise henüz bilinmiyor.


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Statistik 9 yıl
ayın 18i olmuş ama hala yook
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
Vatana Millete Hayırlı olsun . 4000 Serisi için Umarım elle tutulur bir perf. artışı olur.
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Mr NO 9 yıl
9.12 betayı deneyen oldu mu?
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Batuist 9 yıl
10.1 ile 9.12 arasındaki zaman aralığına bakarsak sadece ek özellik desteği verecek bir sürücü olcak gibi gözüküyor.. 10.1 değilde 9.12den umutluyum..
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-MoDeStUs- 9 yıl
4000 serisinde faydası olur inşallah..4850 de en çok olursa dahada iyi olur..
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