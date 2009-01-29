ATi, Catalyst 9.1 sürücüsünü kullanıma sundu

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AMD-ATi, kullanıcılar tarafından merakla beklenen Ocak ayı sürücü güncellemesi Catalyst 9.1'i resmi olarak yayımladı. Firmanın kısa süreli bir gecikmeyle ay sonuna kalan yeni sürücü paketinde dikkat çeken en önemli özellik olarak OpenGL 3.0 için tam destek sunulması gösteriliyor.

Firmanın yayımlanan Catalyst 9.1 sürüm notlarında performans iyileştirmesiyle ilgili herhangi bir detaya yer verilmezken gerek Windows XP gerekse de Windows Vista altında gözlemlenen çok sayıda hatanın yeni sürücü ile giderildiği belirtiliyor.

Radeon 9500 ve sonrası tüm kartlarla uyumlu olan sürücünün PCGames Hardware sitesinin değindiği Nvidia'nın ise gündeme taşıdığı Crysis: Warhead'deki 16x AF sorunuyla ilgili güncelleme içerip içermediği hakkındaysa şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Catalyst 9.1 sürücüsüyle gelen yenilikleri/geliştirmeleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz;

Doğrudan sürücüyü indirmek için ilgili linkler ise şu şekilde;

- Catalyst 9.1 (Windows XP 32bit)

- Catalyst 9.1 (Windows XP 64bit)

- Catalyst 9.1 (Windows Vista 32bit)

- Catalyst 9.1 (Windows Vista 64bit)