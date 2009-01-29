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ATi, Catalyst 9.1 sürücüsünü kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
42,6b
1
89
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi, Catalyst 9.1 sürücüsünü kullanıma sundu
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AMD-ATi, kullanıcılar tarafından merakla beklenen Ocak ayı sürücü güncellemesi Catalyst 9.1'i resmi olarak yayımladı. Firmanın kısa süreli bir gecikmeyle ay sonuna kalan yeni sürücü paketinde dikkat çeken en önemli özellik olarak OpenGL 3.0 için tam destek sunulması gösteriliyor.

Firmanın yayımlanan Catalyst 9.1 sürüm notlarında performans iyileştirmesiyle ilgili herhangi bir detaya yer verilmezken gerek Windows XP gerekse de Windows Vista altında gözlemlenen çok sayıda hatanın yeni sürücü ile giderildiği belirtiliyor.

Radeon 9500 ve sonrası tüm kartlarla uyumlu olan sürücünün PCGames Hardware sitesinin değindiği Nvidia'nın ise gündeme taşıdığı Crysis: Warhead'deki 16x AF sorunuyla ilgili güncelleme içerip içermediği hakkındaysa şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Catalyst 9.1 sürücüsüyle gelen yenilikleri/geliştirmeleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz;

Doğrudan sürücüyü indirmek için ilgili linkler ise şu şekilde;

- Catalyst 9.1 (Windows XP 32bit)
- Catalyst 9.1 (Windows XP 64bit)
- Catalyst 9.1 (Windows Vista 32bit)
- Catalyst 9.1 (Windows Vista 64bit)


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St Batuhan 10 yıl
bu convertor yine aynı bir değişiklik getirmiyor offffffff :( hala yüksel alcal offfffffffffffffffffffffff :(
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showstopper41 10 yıl
Bugün kurup deniyecem bakalım. GTA IV te fark edecek mi acaba?
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taner11 10 yıl
ATI cüzdan dostu ve performanslı NV ise sadece görüntüden ibaret.Hızaşırtmada da ATI bariz önde.Efsane radeon 9550 kartım vardı süper hızaşırtıyordum onunla.
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ozzzy222 10 yıl

bende üzüldüm tam bu gün 4870 i sattım gtx 260 aldım diye
iyiki satmışım
yeter yaw ati baş ağrısı yapıyor
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BARKU 10 yıl
sürüm notlarında oyunlarla ilgili iyileştirmelerden bahsetmiyor. Şu düzelttikleri şeylere bakın:

Resolved Issues for Windows Vista and Windows XP
Operating Systems
• “Move to Monitor” option does not work for some Open GL application
• Playing back MPEG2 files may fail to respond when task switching between
virtual desktops in extended desktop mode
• Restoring to factory default, Catalyst Control Center may become unresponsive
when multidesktop is enabled
• Catalyst Control Center: display index number are not the same as Displays
Manager in Graphics Settings
• Catalyst Control Center: Some Catalyst text labels may be missing “General
Settings Option” under Windows Traditional Chinese
• Catalyst Control Center: System may become unresponsive when uninstalling
Hydravision package with all HV aspects checked in multi adapter configurations
• Catalyst Control Center: Enabling "Enable Desktop Manager" and "Enable
Multi Desktop" will cause the following to be displayed in the Windows Task
Manager HydraDM64 and HydraMD64
• Catalyst Control Center: Preparing Help dialog window will come up in
English on other localized Windows operating systems
• About Catalyst Control Center window may display some text corruption,
when launched from the system tray
• Catalyst Control Center stops working when skin is changed to Quicksilver

Başka bir dildeki win.os de help penceresi açılırken o dil yerine ingilizce olarak yazılar çıkaması sorunu
CCC sistem çubuğundan başlatıldığında text bozulmaları
quicksilver skin seçilince ccc çalışmayı durdurma sorunu çözülmüş

adamların uğraştıkları mevzulara bakın ya. Ati kullanıcısı olarak yazıklar olsun



Mllette bişey varmış gibi konu açıp duruyor sürücü nerde kaldı diye.Alın size sürücü güle güle kullanın. Okuldaki ingilizceniz yeterse yüklemeden evvel şunuda okuyuverin bi zahmet: a248.e.akamai.net/...
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St Batuhan 10 yıl
zebani çok saol bastaki yazı yazıyordu fakat linki vermiyordu bende düsündüm ekran kartının korsanını üretipte sattılar falan diye ^^ :D
wormhole sana ise diyecegim evet ben bazen hala öneriyorum kisinin kullanım alanı amacına göre ve sürücü konusunda pek sikayet yaratmadı bana karsı rahatım yani eh tabi artıs olması lazım ara sıra bazı oyunlarda ani düsüsler görebiliyorum ama bunlar hallolucaktır umarım ;)
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kantay 10 yıl
walla 4 sene nvidia kullandım 1 aydır ti kullanbıyorum nvidia ben para etmez bi firma imiş 9800gt ye 4830 um fark attı be ne nvidiasından bahsediyosunuz
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OsmanlıAtam 10 yıl
İlk defa ekran kartına overclock çekip 3dmark06 da testten bu driver geçti.

[URL=http://img217.imageshack.us/my.php?image=300120093ekkarxm8.jpg][IMG]http://img217.imageshack.us/img217/6564/300120093ekkarxm8.th.jpg[/IMG][/URL]
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dark_town 10 yıl
yau arkadaslar bunun Windows 7 icin olani yok mu ? ki acep
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St Batuhan 10 yıl
Hersey güzel fakat bir sorunum var avivoyu indiremiyorum yaaaaaaaaaaaa :(
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OsmanlıAtam 10 yıl
Orjinalden alıntı: St Batuhan

Hersey güzel fakat bir sorunum var avivoyu indiremiyorum yaaaaaaaaaaaa :(

Avivo'yu daha yüklememişler yakında diyor oyüzden indirilemiyor.(bendekı x64 vista daha çıkmamış)
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mamad 10 yıl
Ne sürücü ama. Heyecana bak yav. Ati bence sinema sektörüne girmeli. İyi heyecanlandırıyor milleti. Şöyle güzelce bir testler yapılsın hotfix çıksın o zaman anlarız ati yeni yıla nasıl başlamış...



Orjinalden alıntı: hicks

Neden 78623452347568234 tane "Catalyst 9.1 cikti" konusu var?!


Beklenti hocam. Ati'nin kullanıcılar üzerinde oluşturduğu heyecan.
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XxSlayer 10 yıl
kullanıcı sonuçlarını görsek? bakalım heyecan yaratacak kadar bir gelişme varmı..
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V2 10 yıl
Güzel haber..hemen indiriyorum.
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TechnicaL 10 yıl
computerbase.de/...

testleri burda yapılmış incelemek isteyenler bi göz atsın
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yonex78 10 yıl
FPS artması mı bir sürücüyü iyi yapıyor? Dokularda ki iyileşmenin, renk doygunluğunun gerçeğe daha da yaklaşması, keskinliğin daha da artması... Bunların hiç mi önemi yok? En iyi ekran kartı en çok fps veren midir? Burak[Alper]
arkadaşın sordugu soruya katılıyorum
herkes donanım yazılım uzmanı oldu
koskoca amd mühendisleri bişi bilmiyor biz herşeyi biliyoruz :=(((
adamlar tüm kullanıcıları düşünüyor driver çıkartırken sadece bizim crysis oynamamızı degil
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Hicks 10 yıl
Neden 78623452347568234 tane "Catalyst 9.1 cikti" konusu var?!
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XivA 10 yıl
ben 8.12 ye bayıldım. gerek yok. haber verdiğiniz için teşekkürler.
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PeGaSuS@01 10 yıl
cod 5 de fark yapmadı
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djdeeles 10 yıl
dikkat edersen 2fps düşmüş artış yok düşüş var :@
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CrypticNS 10 yıl
@djdeeles
haklısın ya bide düşüşmüş ters bakmışım
E yuh ati!
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