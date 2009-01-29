ATi, Catalyst 9.1 sürücüsünü kullanıma sundu

AMD-ATi, kullanıcılar tarafından merakla beklenen Ocak ayı sürücü güncellemesi Catalyst 9.1'i resmi olarak yayımladı. Firmanın kısa süreli bir gecikmeyle ay sonuna kalan yeni sürücü paketinde dikkat çeken en önemli özellik olarak OpenGL 3.0 için tam destek sunulması gösteriliyor.
Firmanın yayımlanan Catalyst 9.1 sürüm notlarında performans iyileştirmesiyle ilgili herhangi bir detaya yer verilmezken gerek Windows XP gerekse de Windows Vista altında gözlemlenen çok sayıda hatanın yeni sürücü ile giderildiği belirtiliyor.
Radeon 9500 ve sonrası tüm kartlarla uyumlu olan sürücünün PCGames Hardware sitesinin değindiği Nvidia'nın ise gündeme taşıdığı Crysis: Warhead'deki 16x AF sorunuyla ilgili güncelleme içerip içermediği hakkındaysa şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Catalyst 9.1 sürücüsüyle gelen yenilikleri/geliştirmeleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz;
Doğrudan sürücüyü indirmek için ilgili linkler ise şu şekilde;
- Catalyst 9.1 (Windows XP 32bit)
- Catalyst 9.1 (Windows XP 64bit)
- Catalyst 9.1 (Windows Vista 32bit)
- Catalyst 9.1 (Windows Vista 64bit)
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Resolved Issues for Windows Vista and Windows XP
Operating Systems
• “Move to Monitor” option does not work for some Open GL application
• Playing back MPEG2 files may fail to respond when task switching between
virtual desktops in extended desktop mode
• Restoring to factory default, Catalyst Control Center may become unresponsive
when multidesktop is enabled
• Catalyst Control Center: display index number are not the same as Displays
Manager in Graphics Settings
• Catalyst Control Center: Some Catalyst text labels may be missing “General
Settings Option” under Windows Traditional Chinese
• Catalyst Control Center: System may become unresponsive when uninstalling
Hydravision package with all HV aspects checked in multi adapter configurations
• Catalyst Control Center: Enabling "Enable Desktop Manager" and "Enable
Multi Desktop" will cause the following to be displayed in the Windows Task
Manager HydraDM64 and HydraMD64
• Catalyst Control Center: Preparing Help dialog window will come up in
English on other localized Windows operating systems
• About Catalyst Control Center window may display some text corruption,
when launched from the system tray
• Catalyst Control Center stops working when skin is changed to Quicksilver
Başka bir dildeki win.os de help penceresi açılırken o dil yerine ingilizce olarak yazılar çıkaması sorunu
CCC sistem çubuğundan başlatıldığında text bozulmaları
quicksilver skin seçilince ccc çalışmayı durdurma sorunu çözülmüş
adamların uğraştıkları mevzulara bakın ya. Ati kullanıcısı olarak yazıklar olsun
Mllette bişey varmış gibi konu açıp duruyor sürücü nerde kaldı diye.Alın size sürücü güle güle kullanın. Okuldaki ingilizceniz yeterse yüklemeden evvel şunuda okuyuverin bi zahmet: a248.e.akamai.net/...
wormhole sana ise diyecegim evet ben bazen hala öneriyorum kisinin kullanım alanı amacına göre ve sürücü konusunda pek sikayet yaratmadı bana karsı rahatım yani eh tabi artıs olması lazım ara sıra bazı oyunlarda ani düsüsler görebiliyorum ama bunlar hallolucaktır umarım ;)
[URL=http://img217.imageshack.us/my.php?image=300120093ekkarxm8.jpg][IMG]http://img217.imageshack.us/img217/6564/300120093ekkarxm8.th.jpg[/IMG][/URL]
Avivo'yu daha yüklememişler yakında diyor oyüzden indirilemiyor.(bendekı x64 vista daha çıkmamış)
Beklenti hocam. Ati'nin kullanıcılar üzerinde oluşturduğu heyecan.
testleri burda yapılmış incelemek isteyenler bi göz atsın
arkadaşın sordugu soruya katılıyorum
herkes donanım yazılım uzmanı oldu
koskoca amd mühendisleri bişi bilmiyor biz herşeyi biliyoruz :=(((
adamlar tüm kullanıcıları düşünüyor driver çıkartırken sadece bizim crysis oynamamızı degil
haklısın ya bide düşüşmüş ters bakmışım E yuh ati!