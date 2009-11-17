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ATi Catalyst 9.11 sürücüsü çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
33,7b
1
90
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini duyurmaya hazırlanan AMD-ATi, Catalyst 9.11 sürücü güncellemesini yayımladı. Firmanın Kasım ayı içi hazırladığı yeni Catalyst paketi, 8.671 sürüm numaralı ekran sürücüsünü içeriyor ve Radeon HD 2000 serisinden DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisine kadar olan tüm ATi ekran kartları ve Radeon HD 3000 / 4000 serisi entegre grafik yongalarıyla kullanılabiliyor.

Oyun performansından öte video odaklı yeni özelliklere yoğunlaşılan Catalyst 9.11 sürücüsü, Adobe Flash Player 10.1 Beta üzerinden H.264 formatındaki içerik için GPU hızlandırma desteği getiriyor.

ATi Radeon HD 4000 serisi ve üstü ekran kartlarıyla desteklenen bu özelliğe ek olarak kullanıcılara ATi Video dönüştürme uygulaması üzerinden yüksek çözünürlükteki video içeriğin en yüksek kalite seviyesinde daha düşük çözünürlüklere yeniden ölçeklendirebilme olanağı da sunuluyor. Yeni özelliklerle birlikte rapor edilen hatalar için çok sayıda düzeltme de içeren Catalyst 9.11 sürücüsünü indirmek için;

- Catalyst 9.11 (Windows XP 32bit)
- Catalyst 9.11 (Windows XP 64bit)
- Catalyst 9.11 (Windows 7/Vista 32bit)
- Catalyst 9.11 (Windows 7/Vista 64bit)


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werbatti 10 yıl
Bende sapphire 4870 kullanıyorum fakat ilk aldığım zaman cs bile oynayamıyordum :) çünkü 5 dk sonra ekranda çizgi çizgi mavi beyaz şeyler oluyodu ve iğrenç bi ses geliyodu kulaklıkdan.. sonra aradım taradım hiçbişey bulamadım şans eseri yabancı sitelerden bişeyler buldum okudum falan meğer bios update yapmak gerekiyomuş sonra acemi halimle bi güzel flashladım ve sorunu çözdüm ama atinin gözümde bi değeri kalmadı. Şimdide driver yüklemeye çalışıyorum res atıyor pc. bakalım sp3 yükledikden sonra sorunum düzelecek mi..
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Seca2 10 yıl
Arkadaşlar oyunlarda performans artışı varmı? Özellikle MW2 de
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IgorStravinsky 10 yıl
ATI'ın driver sorunu ile yakınanlar kendi sistemlerine baksınlar bi
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Fear Dot Com 10 yıl
Beyler anlamadığın sorun su sanki yuklenmemişş gibi duruyo catalyst felan hepsini kurdum ama catalyst die bşy yok masaustu sag tıklayınca baskayerdede yok sorn nedir acaba
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-dehşet- 10 yıl

Fear Dot Com

Beyler anlamadığın sorun su sanki yuklenmemişş gibi duruyo catalyst felan hepsini kurdum ama catalyst die bşy yok masaustu sag tıklayınca baskayerdede yok sorn nedir acaba




İşletim sistemin nedir?
.Net Framework 2.0 veya üstü yüklü mü?
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Sisilli 10 yıl
Bir de 9.10 sürücüsünde sistem derecelendirmesi yapmıyordu, hata veriyordu. 9.10 sürücüsünü kaldırıp 9.11 sürücüsünü yüklediğinizde sistem derecelendirmesi yapılabiliyor musunuz ?
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canpii 10 yıl

sisilli

Bir de 9.10 sürücüsünde sistem derecelendirmesi yapmıyordu, hata veriyordu. 9.10 sürücüsünü kaldırıp 9.11 sürücüsünü yüklediğinizde sistem derecelendirmesi yapılabiliyor musunuz ?


kaspersky 2010 mu kullanıyorsun?? öyleyse 5 dk korumayı kapat sonra derecelendirme yap.. kaspersky engelliyor.. üzerinde çalışıyormuş update için firma..
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E2i4LiFe 10 yıl
Benim mouse işaretçisi hala büyük.Aynı sorun olan var mı başka? :D
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canpii 10 yıl
bu ati biyeri düzeltirken bi yeri bozuyormu hep böle:D 3 sene nvidia kullandıktan sora bu şeyler hiç çekilmiyor.. arızasız bi driver çıkarırsa yenileri yüklemicem hiç:D yıllarca onu kullancam:D:D

bu arada benim win 7 de sağ alt köşede saatin üstünde

test mode
windows 7
built 7600

yazıyor.. herkeste yazıyormu acaba bu.. yoksa benim sistem beta gibi birşeymi.. belki ondan olabilir dalgalanma.. driver tam uyumlu deildir versiyona..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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simplethinks 10 yıl
9.10 modernwar fare2 de hata veriyodu 9.5 i yükledim normale döndü bide bunu deneriz
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Trecc11 10 yıl
drıveri tam yüklerken pc yeniden başlıyor acaba bu sorunla karşılaşan varmı başka..
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Fear Dot Com 10 yıl
Beyler anlamadığın sorun su sanki yuklenmemişş gibi duruyo catalyst felan hepsini kurdum ama catalyst die bşy yok masaustu sag tıklayınca baskayerdede yok sorn nedir acaba
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white_power 10 yıl
hd videolarda işlemci %50 ye geliyor gpu ise %99 gösteriyor ve kasıyor görüntü gelmiyor daha ince yoktu böle bişey.k-lite codec pack en son sürümünü kurdum yine aynı anlamış değilim.
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NayirNolamaz 10 yıl
şimdi deniyorum ,teşekkürler
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white_power 10 yıl
driver mkv videolarda hata veriyor başka karşılaşan oldumu bu sorunla.
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canpii 10 yıl
ben 1080p ve 720p mkv de denedim.. düzgün çalışıyor...
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