ATi Catalyst 9.11 sürücüsü çıktı

Çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini duyurmaya hazırlanan AMD-ATi, Catalyst 9.11 sürücü güncellemesini yayımladı. Firmanın Kasım ayı içi hazırladığı yeni Catalyst paketi, 8.671 sürüm numaralı ekran sürücüsünü içeriyor ve Radeon HD 2000 serisinden DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisine kadar olan tüm ATi ekran kartları ve Radeon HD 3000 / 4000 serisi entegre grafik yongalarıyla kullanılabiliyor.

Oyun performansından öte video odaklı yeni özelliklere yoğunlaşılan Catalyst 9.11 sürücüsü, Adobe Flash Player 10.1 Beta üzerinden H.264 formatındaki içerik için GPU hızlandırma desteği getiriyor.

ATi Radeon HD 4000 serisi ve üstü ekran kartlarıyla desteklenen bu özelliğe ek olarak kullanıcılara ATi Video dönüştürme uygulaması üzerinden yüksek çözünürlükteki video içeriğin en yüksek kalite seviyesinde daha düşük çözünürlüklere yeniden ölçeklendirebilme olanağı da sunuluyor. Yeni özelliklerle birlikte rapor edilen hatalar için çok sayıda düzeltme de içeren Catalyst 9.11 sürücüsünü indirmek için;



- Catalyst 9.11 (Windows XP 32bit)

- Catalyst 9.11 (Windows XP 64bit)

- Catalyst 9.11 (Windows 7/Vista 32bit)

- Catalyst 9.11 (Windows 7/Vista 64bit)



