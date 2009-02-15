ATi Catalyst 9.2 önümüzdeki hafta yayımlanabilir

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Yeni yılın ilk ekran kartı sürücü güncellemesi olan Catalyst 9.1'i geçtiğimizin ayın son günlerinde yayımlayarak kullanıcılarını bir miktar bekleten AMD-ATi, 9.2 sürüm numaralı Şubat ayı sürücü güncellemesini önümüzdeki hafta kullanıma sunabilir. ATi-News.de sitesinin haberine göre, Catalyst 9.2 sürücüsü önümüzdeki Çarşamba günü yani 18 Şubat'ta yayımlanabilir.

Henüz AMD-ATi'den sürücü tarihiyle ilgili herhangi bir doğrulama gelmiş olmasa da piyasadaki genel kanı da Catayst 9.1'in aksine yeni sürücünün daha erken çıkacağı yönünde. Sürücüyle ilgili resmi herhangi bir detay açıklanmış olmasa da Catalyst 9.1'in sürüm notlarında performans artışına değinmeyen AMD-ATi, Catalyst 9.2'de performans odaklı güncellemeler de yapabilir. Özellikle Crysis Warhead ile gündeme gelen DirectX 10 AF problemlerinin de gündemden düşmesi beklenen yeni sürücü için geri sayım başladı.

Öte yandan getirdiği yenilikler ve sağladığı performans artışı ile ATi cephesinde geçtiğimiz yılın en önemli sürücü güncellemelerinden biri olan Catalyst 8.3'den sonra 9.3 için de meraklı bekleyiş devam ettiğini belirtmekte fayda var.