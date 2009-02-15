ATi Catalyst 9.2 önümüzdeki hafta yayımlanabilir

Yeni yılın ilk ekran kartı sürücü güncellemesi olan Catalyst 9.1'i geçtiğimizin ayın son günlerinde yayımlayarak kullanıcılarını bir miktar bekleten AMD-ATi, 9.2 sürüm numaralı Şubat ayı sürücü güncellemesini önümüzdeki hafta kullanıma sunabilir. ATi-News.de sitesinin haberine göre, Catalyst 9.2 sürücüsü önümüzdeki Çarşamba günü yani 18 Şubat'ta yayımlanabilir.
Henüz AMD-ATi'den sürücü tarihiyle ilgili herhangi bir doğrulama gelmiş olmasa da piyasadaki genel kanı da Catayst 9.1'in aksine yeni sürücünün daha erken çıkacağı yönünde. Sürücüyle ilgili resmi herhangi bir detay açıklanmış olmasa da Catalyst 9.1'in sürüm notlarında performans artışına değinmeyen AMD-ATi, Catalyst 9.2'de performans odaklı güncellemeler de yapabilir. Özellikle Crysis Warhead ile gündeme gelen DirectX 10 AF problemlerinin de gündemden düşmesi beklenen yeni sürücü için geri sayım başladı.
Öte yandan getirdiği yenilikler ve sağladığı performans artışı ile ATi cephesinde geçtiğimiz yılın en önemli sürücü güncellemelerinden biri olan Catalyst 8.3'den sonra 9.3 için de meraklı bekleyiş devam ettiğini belirtmekte fayda var.
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Biraz daha ayrıntılı ifadeler kullanalım lütfen. Öncelikle: 800 işlemcisi var ama MADD + MUL değil, MADD yapısında var. Bu nedenle 1,200 TFLOPs - 0,804 TFLOPs (o 0,8 de ayrı bir konu ya) şeklinde yazalım, 216-1242/800-750 şeklinde değil.
İkincisi: her şey ALU gücü değil. Diğer işleri yapan birimlerin durumu da önemlidir (ne olduğundan bahsetmeyeyim artık). Ve grafik işlemci içindeki teknikler de önemlidir (yazılımsal olandan bahsetmiyorum yani. Meselâ bellekle ilgili sıkıştırma teknikleri, meselâ AF'yi hangi yöntemle yaptığı).
Ve, mevcut güç kapsamlı bir şart söz konusuyken de ille tam kullanılabilecek diye bir şey yoktur. PS3 - Xbox 360 arasındaki m. işlemci yapı farklılığı örneğin.
Hayır daha iyi başarım tabii ki gösterebilir; ama ortaya tek bir rakam atıp buna göre beklentiler koymak yanlış bir tavır. Yeterince dayanağımız olmalı.
Mevzu kare/sn ise, onun yerine, optimize sorunundan kaynaklandığı çok belli olan bazı düşük başarım sorunlarını öne çıkarın. Prince of Persia'da var(AA ile de çok ilgili, ama sadece o değil), Red Alert 3'ün ve C&C3'ün bazı patlama noktalarında var, BioShock'ta bazı yerlerde AA başarımı konusunda var... Hatta eskilere gidersek, ilk FEAR'daki varil patlama efektinde ciddi geri kalmalar var(soft shadows+AA). Gene eskilerden Anno 1701'de ALU'lar çok berbat biçimde kullanılıyor veya(Prince'te de örneğini gördüm. GeForce'te shader hızının aşırı belirleyici olduğu bir yerde Radeon daha da geri kalıyor). Başarım deyince aklımıza önce bu tür örnekler gelmeli.
Bu arada, Crysis'te 9.1'le ortaya çıkan başarım düşüklüğünden bahsedenler ayrıntılı bilgi vermeli. Yani ayarların ne olduğu, işletim sisteminin ne olduğu, kartın ne olduğu konusunda bilgi verilmeli ve başarım düşüklüğü belli sahnelere-efektlere özgüyse bu belirtilmeli.
Ayrıntılı bilgi vermezseniz, her durumda görülmeyen bir düşme söz konusuysa gereksiz tartışmalara zemin hazırlamış olursunuz.
Başarım düşüklüğüne rastlamamışlardan olasılık değerlendirecek yeterliliğe ulaşamamış tiplerin boş saldırılarına hedef olursunuz çünkü.
Evet, Crysis'te Dx10 moduna özgü olarak böyle bir sorun türemişti, yanılmıyorsam 8.12 dx10 multi-core hotfix'ten itibaren.
Ama bu bir sorun. AF gibi çok ciddi bir ayarın devre dışı kaldığını anlayamayan varsa, oyunculuğuna şüpheyle yaklaşmalı (bazıları tam tersinden bir mantıkla düşünüyor, ama öyle değil bu seferki).
Böyle bir sorunun art niyet nedeniyle ortaya çıkması düşünülemez. Yok, gerçekten art niyetse bile öyle değerlendirmek gene komik olur. AF devre dışı kalıyor yahu, öyle basit bir şey değil ki bu?
Yani, Dx9'da AF açıkken test edip, bu sorunu görmemeyi becerip de aslında AF devre dışı kaldığı için Dx10'a geçince çok artan başarımı "aha dx10 hotfix, dx10'daki başarımı ne biçim arttırmış" diyerek yansıtan olduysa suçu önce bir kendinde arasın. Test yapabilme yeterliliğini gözden geçirsin.
Bu açıdan aslında iyi bile. Bazıları için güzel bir tecrübe olmuştur bu.
Sanırım, üstte optimizeyle ilgili verdiğim örnekler, niye beklenileceği hakkında bir fikir veriyordur.
Ki sürücüler her zaman az çok bir beklenti oluşturuyor. nVidia bile:) sürücülerle, çıkalı nispeten uzun zaman geçmiş oyunlarda dahi artış sağlayıp dururken Radeon sahipleri de bir beklenti içinde olabilir. Unreal 3 motorunda 8.12 ile gelen AA başarımı artışı örneğin. UT3 oynayan birisi, 4870'in rakiplerine göre olan AA başarımının kötü falan olmadığını görerek bir beklentiye girmeyebilirdi(kim bilir belki de girmesi gerekiyordur; ama o kadar ayrıntılı bilgiye nereden ulaşacağız?), ama 8.12 ile artış oldu işte: forum.donanimhaber.com/...
Sonuçta kesin olan bir şey var, o da neyin bir sorun olduğunu sürücüyle değişim olana kadar gerçekten biliyor olmadığımız. Belki oranlar üzerinden belli yorumlar yapıyoruz, ama ister GeForce olsun ister başka bir şey, kartlar gerçekten verimli çalışıyor mu kesin bilmiyoruz.
O kadar kesin yorumdan sonra sürücünün tekinin yaptığı önemli bir değişiklik her şey alt üst edebiliyor
windvd yükledim sorun gitti. ayrıca hiçbir performans artışı görmedim 9,1 de aceleye geldi sanırım sırf 9,1 olsun diye yayınladılar bu 9,2 daha iyi olacaktır.