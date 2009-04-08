ATi Catalyst 9.4 sürücüsü yayımlandı

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Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile Radeon HD 4890 modelini kullanıma sunan AMD-ATi, kullanıcılar tarafından merakla beklenen Nisan ayı sürücü güncellemesini de yayınladı. Bilindiği üzere Nvidia'dan farklı olarak sürücü güncellemelerini aylık olarak yayımlayan firmanın 9.4 sürüm numaralı yeni sürücüsü çok sayıda yeni iyileştirmeye sahip. Radeon HD 2000,3000 ve 4000 serisi ekran kartlarına ek olarak 3000 serisi entegre grafik işlem birimleriyle de kullanılabilen sürücünün üzerinde durulan en önemli yeniliği hız aşırtma ile ilgili.

Bilindiği üzere AMD-ATi son dönemde hız aşırtma yani overclock konusu ciddi bir şekilde eğilmeye başladı. Kullanıma sunduğu Phenom II işlemcileri için yüksek hız aşırtma başarımından bahseden ve bunu işin profesyonelleriyle birlikte düzenlediği çeşitli etkinliklerde gözler önüne seren firma en son HD 4890 modelinde, RV790 kod adlı grafik işlem biriminin ciddi bir hız aşırtma potansiyeline sahip olduğunu ve kullanıcıların HD 4890 modelinde 1GHz ve üstü hızlara ulaşabileğini belirtmesiyle gündeme gelmişti.

Henüz yayımlanan Catalyst 9.4 sürücüsünde de hız aşırtmayla ilgili önemli bir gelişme bulunuyor. AMD-ATi tarafından yapılan açıklamaya göre Nisan sürücü güncellemesi Catalyst 9.4, yeni ATi OverDrive uygulamasıyla birlikte geliyor. Performans odaklı ince ayar yapılabilmesine olanak tanıyan OverDrive ile kullanıcılar destek veren ekran kartlarında grafik işlemci ve bellek saat hızlarında değişiklik yapabilecekler. Tabii bu noktada bahsi geçen uygulamanın Radeon HD 4000 serisi ekran kartları için tasarlandığını belirtmekte de fayda var.

Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 için önemli iyileştirmeler içeren sürücü ile birlikte örneğin, Vista altında görülen ve Age of Conan ile gözlemlenen artifact sorunun giderilmesi, video oynatımıyla ilgili iyileştirmeler öte yandan Windows 7 altında City of Villains için rapor edilen ve gayar görüntü ayarlarında yapılan değişiklikler sonrasında gözlemlenen grafik bozulmaların Catalyst 9.4 ile birlikte aşıldığı belirtiliyor. Sürücü hakkında daha detaylı bilgi almak ve indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.