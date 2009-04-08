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ATi Catalyst 9.4 sürücüsü yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
50,2b
1
134
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Catalyst 9.4 sürücüsü yayımlandı
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Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile Radeon HD 4890 modelini kullanıma sunan AMD-ATi, kullanıcılar tarafından merakla beklenen Nisan ayı sürücü güncellemesini de yayınladı. Bilindiği üzere Nvidia'dan farklı olarak sürücü güncellemelerini aylık olarak yayımlayan firmanın 9.4 sürüm numaralı yeni sürücüsü çok sayıda yeni iyileştirmeye sahip. Radeon HD 2000,3000 ve 4000 serisi ekran kartlarına ek olarak 3000 serisi entegre grafik işlem birimleriyle de kullanılabilen sürücünün üzerinde durulan en önemli yeniliği hız aşırtma ile ilgili.

Bilindiği üzere AMD-ATi son dönemde hız aşırtma yani overclock konusu ciddi bir şekilde eğilmeye başladı. Kullanıma sunduğu Phenom II işlemcileri için yüksek hız aşırtma başarımından bahseden ve bunu işin profesyonelleriyle birlikte düzenlediği çeşitli etkinliklerde gözler önüne seren firma en son HD 4890 modelinde, RV790 kod adlı grafik işlem biriminin ciddi bir hız aşırtma potansiyeline sahip olduğunu ve kullanıcıların HD 4890 modelinde 1GHz ve üstü hızlara ulaşabileğini belirtmesiyle gündeme gelmişti.

Henüz yayımlanan Catalyst 9.4 sürücüsünde de hız aşırtmayla ilgili önemli bir gelişme bulunuyor. AMD-ATi tarafından yapılan açıklamaya göre Nisan sürücü güncellemesi Catalyst 9.4, yeni ATi OverDrive uygulamasıyla birlikte geliyor. Performans odaklı ince ayar yapılabilmesine olanak tanıyan OverDrive ile kullanıcılar destek veren ekran kartlarında grafik işlemci ve bellek saat hızlarında değişiklik yapabilecekler. Tabii bu noktada bahsi geçen uygulamanın Radeon HD 4000 serisi ekran kartları için tasarlandığını belirtmekte de fayda var.

Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 için önemli iyileştirmeler içeren sürücü ile birlikte örneğin, Vista altında görülen ve Age of Conan ile gözlemlenen artifact sorunun giderilmesi, video oynatımıyla ilgili iyileştirmeler öte yandan Windows 7 altında City of Villains için rapor edilen ve gayar görüntü ayarlarında yapılan değişiklikler sonrasında gözlemlenen grafik bozulmaların Catalyst 9.4 ile birlikte aşıldığı belirtiliyor. Sürücü hakkında daha detaylı bilgi almak ve indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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çağatay87 10 yıl
daha catalyst 9.3 yeni indirdim bee :)
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çağatay87 10 yıl
daha catalyst 9.3 yeni indirdim bee :)
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Hobo. 10 yıl
Teşekkürler. Deneyelim bakalım.
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Schumii 10 yıl
Bende başka kimse yaşamadı galiba renk sorununu :S
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shotufuk 10 yıl

Orjinalden alıntı: Schumii

Bende başka kimse yaşamadı galiba renk sorununu :S

yok schumii bende öle bi sorun olmadı.
Renkler daha bi netleşti sanki fps artışının yanında.
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alito 10 yıl
9.3 den daha iyi olduğu kesin :)
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tonk 10 yıl
Yorumlar genellikle olumlu. 9.3'ü kuracaktım şimdi 9.4 çıktı, en iyisi onu kuruyum.
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Schumii 10 yıl
Bende de reklerde soluklaşma oldu. Sarı renkler bi değişik çıkmaya başladı. Neden böyle oldu acaba?
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HRNclk777 10 yıl
Alla Alla baya artış olmuş acaba bu artışın nedeni bu driver ile eski serilere olan desteğini çekmesi olabilir mi yani belki eski seri(x1900) kartların kodları sürücünün performansını düşürüyordu

siz ne düşünüyorsunuz???
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tiCCky 10 yıl
Ben Kartı Sattım Yeni Sürücü Çıktı
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Playstation 3 10 yıl

Orjinalden alıntı: Schumii

Bende de reklerde soluklaşma oldu. Sarı renkler bi değişik çıkmaya başladı. Neden böyle oldu acaba?



elini Yüzünü yıka ondan sonra pc nin başına geç
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gtagiray2 10 yıl
Beyler gerçekten işe yaradı oyunlardaki testlerime göre.
Gta-4 35'ten 38-40
Cod-4 225'ten-237
Cod-2 630'dan-652
Crysis Wars 32'den-36
Grid 53'ten -50-55
Çok işe yaradı :)
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İSYAN_ATEŞİ 10 yıl
ati kullanıcılarına hayırlı olsun
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onefootingrave 10 yıl
performans artısı oldugunu söyleyen arkadaslar işletim sistemlerini de yazabilirler mi ?
win xp için bir artış söz konusu mu merak ediyorum.
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max975 10 yıl
ATI de çalışıyor bakalım ne kadar eski kartlarına destek verecek.
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darel-x 10 yıl
Amd'nin vista x64'e karşı bir gıcıklığı var anlamadım gitti. Converter yok.
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Birolllll 10 yıl
Sistem geri Yükleme yapıp sonunda yükleyebildim driver'ı.

Sonuç mükemmel!

Az Önce Gta 4'te Denedim ve Benchmark testinde 9.3-9.4 aynı ayarlarla sonuçlarını bir araya getirdim:


9.3 - 9.4

İstatistik
Ortalama Kare/Saniye: 33.17 - 47.80
Süre: 37.23 sec - 37.26 saniye
CPU Kullanımı: 90% - 91%
Sistem Hafiza Kullanimi: 61% - 52%
Görüntü hafiza kullanimi: 95% - 87%

Grafik Ayarlari
Video Modu: 1280 x 1024 (75 Hz)
Doku Kalitesi: Orta
Oynatma Kalitesi: Yüksek
Görüs Mesafesi: 25
Detay Mesafesi: 25


Oynanıştada en az 5 fps artış olmuş,

TDU'da eskiden ev içlerinde min 75 fps şu an 85 fps(Tüm ayarlar en sonda,HDR vs..1280*1024@75hz)

En zorlayıcı sahnelerde 9.3 driver'ı ile 45 fps olan yerler 9.4 te 65 fps'lere geldi



Diğer oyunları daha sonra denerim ama görünen o ki Ati bu sefer başarmış:)

İşletim Sistemi: Xp 32 bit Sp3..
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