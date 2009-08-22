ATi Catalyst 9.8 sürücüsü için yeni bir hotfix yayınlandı

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AMD-ATi geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu Catalyst 9.8 sürücüsü için yeni bir "hotfix" yaması yayınladı. Ağustos ayına özel Catalyst 9.8 sürücüsü için hazırlanan yeni yama ile Sims 3'de görülen görüntü bozulamalarını düzeltirken aynı zamanda Ghostbusters oyununa anti-aliasing desteği getiriyor, Resident Evil 5 için Crossfire X desteği sunuyor ve Company of Heroes Tales of Valor için için Angobville haritasında görülen çakılma sorununa çözüm getiriyor. AMD-ATi yukarıdaki sorunlardan herhangi birini yaşayan kullanıcıların Catalyst 9.8 hotifx güncellemesini çekmesini tavsiye ediyor.

Catalyst 9.8 Hotfix indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.