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ATi Catalyst 9.8 sürücüsü için yeni bir hotfix yayınlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,5b
1
46
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Catalyst 9.8 sürücüsü için yeni bir hotfix yayınlandı
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AMD-ATi geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu Catalyst 9.8 sürücüsü için yeni bir "hotfix" yaması yayınladı. Ağustos ayına özel Catalyst 9.8 sürücüsü için hazırlanan yeni yama ile Sims 3'de görülen görüntü bozulamalarını düzeltirken aynı zamanda Ghostbusters oyununa anti-aliasing desteği getiriyor, Resident Evil 5 için Crossfire X desteği sunuyor ve Company of Heroes Tales of Valor için için Angobville haritasında görülen çakılma sorununa çözüm getiriyor. AMD-ATi yukarıdaki sorunlardan herhangi birini yaşayan kullanıcıların Catalyst 9.8 hotifx güncellemesini çekmesini tavsiye ediyor.

Catalyst 9.8 Hotfix indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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cobi 10 yıl
nvidia :
fx-5500,fx5700,7600 gt,8600gt,9600 gt,8800 gt ,9800 gt amp
ati:
9600 xt,9800 pro,x-1600 ,x-1650pro ,3870,4850

bu kartları çok uzun süreler kullandım
işin gerçeği nvidia atiden driver konusanda daha problemsiz (şu an hd 4850 kullanıyorum)
ancak nvidia son iki senedir 8800 g92 den beri insanları çok fena kandırıyor inanın son iki senede kullandığım g92 gpu ve g94 gpulu kartlar arasında saat hızları hariç fark yoktu 8800 gt,9800gt aynı 8800 gts,9800 gtx ve+,gts 250 hep aynı sadece saat hızları farklı o da oc ile biryere kadar kapanıyor

ama ati gerçekten birşeyler yapıyor hd 4850 aldıktan sonra gerçekten fpslerde büyük artış oldu yani ati yapmış ama
arada catalyst hataları driver hataları olmuyormu oluyor tabi physx yok ama dx 10.1 var yani iki firmada kusursuz değil atiyi herzaman beğendim

nvidia da hep yazılımlarının problemsizliği ile iyiydi yani iki markanın farklı avanataj ve dezavantajları var ikisinin de fanlığını yapmak gereksiz en iyi f/p kartı kimdeyse onun yaptığı kartı kullanırım

ama nvidia kartlarına yanıltıcı isim olan bilinçsiz kullanıcıları hedef alan gts 250 ismini verdiği için gerçekten üzüldüm kimbilir insanlar alırken bak gts250 aldım diye seviniyordur ama bilseler 8800 gts in güncel versiyonu olduğunu elindekilerin ...

atide biraz daha stabil yazılımlar çıkarsa bence fena olmaz elinde 4870 olup ta bazı oyunlarda fpsleri yerlerde olan arkadaşlar oldu buna dikkat edilmeli bence ama ati oynattımı da tam oynatıyor ta 9600 serisinden beri hep performanslıydı...
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natmaca 10 yıl
@ k.kahriman
bu kadar basit iste :D bu driver sorunun bi biz goremedik gitti zaten yaw :D
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natmaca 10 yıl
ne kadar komedi yorumlar ya o zaman microsoft TA hotfix yayımlamasın SP yayımlamasın kimse yazdıgı bir yazılım ustune update getirmesin ! yazıldıgı gibi kalsın deilmi ????? yok ati bole ole sole yazılım mimarısan git sen yaz adamlar ati ye cok destek oluyorda yazılımcılar hata yapıyor oyunlarda hatalı oyunlara bakalım hep nvidia yandascısı oyunlar !!!!!
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IgorStravinsky 10 yıl

natmaca

ne kadar komedi yorumlar ya o zaman microsoft TA hotfix yayımlamasın SP yayımlamasın kimse yazdıgı bir yazılım ustune update getirmesin ! yazıldıgı gibi kalsın deilmi ????? yok ati bole ole sole yazılım mimarısan git sen yaz adamlar ati ye cok destek oluyorda yazılımcılar hata yapıyor oyunlarda hatalı oyunlara bakalım hep nvidia yandascısı oyunlar !!!!!

ATI bence çok iyi çalışıyor, artık forumda

"abi atinin bal gibi driver sorunu var" diyen arkadaşlarımızın azaldığını görmek mutluluk veriyor
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kolpaci 10 yıl
indiriyorum bakalım problem çıkacak mı şuana kadar çıkmadı ama
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nefret_1984 10 yıl
gayet normal bişey eksikliklerini gideriyorlar ise ne mutlu tüketicilere atiden başkası yalan
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BlackBeasT 10 yıl
wantedman
23.08.2009 Saat: 13:26
hotfix'i kurduktan sonra kontrol panel açılmamaya başladı böyle bir sorunla karşılaşan var mı?..
Driver kaldır PCyi resetle ,Hotfix yeniden kur PCyi resetle ;)
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BlackBeasT 10 yıl
1de tikkat edin bu NVİDİAcılar ATi haberlerine hepsini takip ediyor ,AMD/ATi kendi ürünleri için hotfix hazırlamış siz kullanamıyorsunuz. die kullanları kısknayın lutfen söleyin NVİDİA sizde hotfix yayınlasın:D
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dstk 10 yıl
Ben bu olayı araba alırken yaşamıştım.
Hangi markayı soruştursan herkes kötülüo bi markayı. Onlara baksam piyasda iyi araba yok. :D
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yugams 10 yıl
demekki bazı hataları son anda fark etmişler ve düzeltme yapmışlar gayet normal bir şey bu........
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-dehşet- 10 yıl
Birde ben hata alsam Ati sürücülerinden.Harbi merak ediyorum bende şimdiye kadar neden hiç hata vermedi bu kadar sorunlu sürücüler.Bir de dikkat ediyorum Nvidia kullananlar Ati den epey dertli bu sürücü konusunda.Yoksa Ati sürücülerini Nvidia kartlarına mı yüklemeye çalışıyorlar nedir?
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cato16 10 yıl
Hd 3870 sahibiyim.Crysis,Crysis:Warhead,Cryostasis,Dawn Of War 2,Devil May Cry 4,X - Men:Wolverine vs. vs. bu oyunların hiçbirinde ne kartla ilgili ne de sürücü ile hiç problem yaşamadım.Tek sorunum Gears Of War ve S.T.A.L.K.E.R:Clear Sky'daki ani fps düşüşleri.
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Lothier 10 yıl
oyunlar ıcın ıyı oluyor
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yerroner 10 yıl
8800 ne zaman çıktı? 2006 sonu. 48xx serisi ise 2008 yazı. 8800 başarılı bir kart olduğundan mecburen yeniden isimlendirildi 3 yıl içerisinde. 48xx serisi de 1 yıl içerisinde 47xx ve 4860 gibi bir sürü şekle büründü. Bunlar ekonomide doğal şeylerdir, şirketler 6 ayda - 1 yılda bir yeni kartlar çıkarmak zorunda, yapıları bu şekilde.
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K.Kahriman 10 yıl
hd 4850 yi alalı 9 ay oldu o kadar oyun oynadım bir tek cryostasis adlı oyunun sondan bir önceki bölümde sorun yaşadım . o da driverden mi oyundan mı kaynaklıydı bilmiyorum . neyse, hep driver konuları açıldığında nvidia kullananlar ati ye yükleniyor amaçları "ati kartlarda sorun var
" demekten başka değil . sen kullanmıyorsun zaten ati kart sanane bizim (olmayan) problemlerimizden . kendinizi tatmin etmeye çalışıyorsanız gidin başka yerde tatmin edin .
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