ATi Catalyst 9.8 sürücüsü için yeni bir hotfix yayınlandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD-ATi geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu Catalyst 9.8 sürücüsü için yeni bir "hotfix" yaması yayınladı. Ağustos ayına özel Catalyst 9.8 sürücüsü için hazırlanan yeni yama ile Sims 3'de görülen görüntü bozulamalarını düzeltirken aynı zamanda Ghostbusters oyununa anti-aliasing desteği getiriyor, Resident Evil 5 için Crossfire X desteği sunuyor ve Company of Heroes Tales of Valor için için Angobville haritasında görülen çakılma sorununa çözüm getiriyor. AMD-ATi yukarıdaki sorunlardan herhangi birini yaşayan kullanıcıların Catalyst 9.8 hotifx güncellemesini çekmesini tavsiye ediyor.
Catalyst 9.8 Hotfix indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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fx-5500,fx5700,7600 gt,8600gt,9600 gt,8800 gt ,9800 gt amp
ati:
9600 xt,9800 pro,x-1600 ,x-1650pro ,3870,4850
bu kartları çok uzun süreler kullandım
işin gerçeği nvidia atiden driver konusanda daha problemsiz (şu an hd 4850 kullanıyorum)
ancak nvidia son iki senedir 8800 g92 den beri insanları çok fena kandırıyor inanın son iki senede kullandığım g92 gpu ve g94 gpulu kartlar arasında saat hızları hariç fark yoktu 8800 gt,9800gt aynı 8800 gts,9800 gtx ve+,gts 250 hep aynı sadece saat hızları farklı o da oc ile biryere kadar kapanıyor
ama ati gerçekten birşeyler yapıyor hd 4850 aldıktan sonra gerçekten fpslerde büyük artış oldu yani ati yapmış ama
arada catalyst hataları driver hataları olmuyormu oluyor tabi physx yok ama dx 10.1 var yani iki firmada kusursuz değil atiyi herzaman beğendim
nvidia da hep yazılımlarının problemsizliği ile iyiydi yani iki markanın farklı avanataj ve dezavantajları var ikisinin de fanlığını yapmak gereksiz en iyi f/p kartı kimdeyse onun yaptığı kartı kullanırım
ama nvidia kartlarına yanıltıcı isim olan bilinçsiz kullanıcıları hedef alan gts 250 ismini verdiği için gerçekten üzüldüm kimbilir insanlar alırken bak gts250 aldım diye seviniyordur ama bilseler 8800 gts in güncel versiyonu olduğunu elindekilerin ...
atide biraz daha stabil yazılımlar çıkarsa bence fena olmaz elinde 4870 olup ta bazı oyunlarda fpsleri yerlerde olan arkadaşlar oldu buna dikkat edilmeli bence ama ati oynattımı da tam oynatıyor ta 9600 serisinden beri hep performanslıydı...
bu kadar basit iste :D bu driver sorunun bi biz goremedik gitti zaten yaw :D
ATI bence çok iyi çalışıyor, artık forumda
"abi atinin bal gibi driver sorunu var" diyen arkadaşlarımızın azaldığını görmek mutluluk veriyor
23.08.2009 Saat: 13:26
hotfix'i kurduktan sonra kontrol panel açılmamaya başladı böyle bir sorunla karşılaşan var mı?..
Driver kaldır PCyi resetle ,Hotfix yeniden kur PCyi resetle ;)
Hangi markayı soruştursan herkes kötülüo bi markayı. Onlara baksam piyasda iyi araba yok. :D