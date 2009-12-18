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ATi Mobility Radeon HD 5650; DirectX 11 destekli mobil GPU test edildi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Mobility Radeon HD 5650; DirectX 11 destekli mobil GPU test edildi
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AMD önümüzdeki ay ile birlikte masaüstü sistemler için hazırladığı ATi Radeon HD 5400, 5500 ve 5600 serileri ile birlikte endüstride ilk defa dizüstü bilgisayarlar için DirectX 11 destekli GPU'larını da lanse edecek. 7-10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'da düzenlenecek CES 2010 fuarında tanıtılacak DirectX 11 destekli yeni çözümlerden birisi olan ATi Mobility Radeon HD 5650 test edildi.

Madison kod adını taşıyan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli GPU'nun güç verdiği Mobility Radeon HD 5650, Deviltech firması tarafından hazırlanan performans odaklı yeni bir dizüstü bilgisayar üzerinde test edildi. 1GB GDDR3 bellekle donatılan mobil GPU'nun grafik işlemcisi 600MHz'de çalışırken, bellek saat hızının ise 1600MHz olarak belirlendiği açıklandı.

Intel'in Calpella kod adlı mobil platform kapsamında lanse ettiği, dört çekirdekli mobil işlemcilerden Core i7 720QM işlemcisinin güç verdiği, 4GB bellekli Devil DTX Fire sistemi üzerinde test edilen Mobility Radeon HD 5650'nin oyun testlerinde GeForce GTS 250M GPU'lu MSI GT640'a yakın performans sergilediği, Mobility Radeon HD 4650'den daha hızlı ve toplamda daha enerji verimli olduğu bildirildi.

Orta ayarları seçildiğinde Dirt 2 oyununu 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde çalıştırabildiği belirtilen Mobility Radeon HD 5650, örneğin 3DMark 2006 testinde HD 4670'i de geride bırakırken, GeForce GTS 250M'in az da olsa gerisinde yer alıyor. 3DMark Vantage için de aynı sıralamadan söz etmek mümkün, Mobility HD 5650 yerini alacağı modellerden daha hızlı, GTS 250M'den ise çok az daha yavaş.

Call of Duty 5 ve 6 ile yapılan testlerde de hemen her çözünürlükte ATi Mobility Radeon HD 5650'nin GeForce GTS 250M'in yakasına yaptıştığını farkın sadece 1 veya 2 fps oynadığını görüyoruz. Far Cry 2'de ise Mobility HD 5650 bir miktar öne geçerken genel olarak AMD'nin benzer peformans sergilerken daha yüksek enerji verimliliği ve DirectX 11 desteğini de getiriyor. Testlerin tamamına bu adresten ulaşabilirsiniz.

Mobility Radeon HD 5650 ile birlikte AMD-ATi, Brodway GPU'sunu kullanan ve çok daha yüksek performans vaat eden Mobility Radeon HD 5800 serisini de Ocak ayında lanse edecek.

ATi Mobility Radeon HD 5650; DirectX 11 destekli mobil GPU test edildi
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ATi Mobility Radeon HD 5650; DirectX 11 destekli mobil GPU test edildi
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ATi Mobility Radeon HD 5650; DirectX 11 destekli mobil GPU test edildi
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http://www.notebookjournal.de/tests/notebook-review-deviltech-fire-dtx-nkmo-1073/2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
berbat.
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kemal dogan 7 yıl
Bu kartı ben de laptopumda i3 330M işlemciyle (2.13 Ghz) birlikte kullanıyorum. Laptop standartlarında orta karar bir kart. Performans olarak masaüstü kartlardan 8800GT'ye oldukça yakın.

techpowerup.com/...
notebookcheck.net/...

3DMark05'de 1024x768 çözünürlükte default 12200, max stabil OC ile (625-900) 13700 puan alıyorum. Oyun oynama amaçlı bu kartı olan bir laptopu almayı düşünenler yüksek bir beklenti ile bu karta yönelirlerse hata ederler. Fakat Far Cry 1, Oblivion ayarında oyunlarda tatmin edici performans verdigini söyleyebilirim.
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DH Misafiri 8 yıl
medal of honor 2010 / battlefield bad campany 2 / super street fighter4 / fear 3 gibioyunları rahatlıkla kaldırıyormu bunları anlatalım millet.polemik yapmayalım herşey batarya degil işyerine getirince laptopu oyunları acabilicekmiyiz yani herkes batarya ile kullanmıyor yeterki pcyi taşıma kolaylığı olsu.bir tane işten anlayan çıksında bu oyunları acabilirmi fps ne durumda olur?
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DH Misafiri 9 yıl
Ya arkadaşlar düşük enerji sarfiyatının anlamı benim laptopum daha uzun süre mi dayanıyor adaptörü olmadan ? Yoksa daha az mı ısınıyor ayrıyetten bu anlama da geliyor mu ?
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erkayer62 9 yıl
ya benim merak ettiğim 5650 sloyu ne mxm-2 mi?
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Evren Küçük 9 yıl
dizüstünde nvidia arayı çoktan aşmış görünüyor. directx 11 için bu performansta ekran kartı tercih edilirmi o da tartışılır.
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IgorStravinsky 9 yıl
Mobility 5650, Mobility 4670'e geçilmiş. Burada soru işaretleri olur. Bana kalırsa Mobility 5650 ile çok şey olabilirdi fakat hayalde kalcak gibi görünüyo.

Ayrıca birde Fermi'nin Mobility serisi var...
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J.C.Navarro 9 yıl

SPETNAS

dizüstünde nvidia arayı çoktan aşmış görünüyor. directx 11 için bu performansta ekran kartı tercih edilirmi o da tartışılır.

Testte mobility radeon 4870x2 , 4870 , 4850 gördün mü? Ayrıca yeni modeller de yolda? Nerden çıkartıyorsun arayı açmış olduğunu? Aynı fiyat aralığında satılan 4650 DDR3 GT240m 'den belirgin şekilde hızlı.
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