ATi Radeon HD 3870 X2'den yeni 3DMark 06 dünya rekoru

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD-ATi'nin şu an için kullanıcılara sunduğu en yüksek performanslı grafik çözümü olan Radeon HD 3870 X2'den yeni bir dünya rekoru daha geldi. 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV670 gpu'sunun çiftine sahip olan Radeon HD 3870 X2'nin Asus tarafından hazırlanan EAH3870X2 TOP (gpu 990MHz'e, bellekler ise 2250MHz'e çıkarıldı) modelinin Crossfire X modunda çalışan çiftinin kullanıldığı test sisteminde ayrıca sıvı nitrojen ile soğutulan ve saat hızı 5.719MHz'e çıkarılan (bir önceki dünya rekorunda kullanılan işlemcinin saat hızından 100MHz daha düşük) C1 revizyonlu Intel Core 2 Extreme QX9650 işlemci ve yine Asus'un X38 yonga setli P5E64 WS Pro anakartı kullanıldı. ATi tabanlı ekran kartları ile çalışmalarına devam eden dünyaca ünlü hız aşırtma rekortmeni Kinc ve Elenor'un gerçekleştirdiği çalışma ile 3DMark 2006 dünya rekoru bir kez daha kırılarak skor 32,601 puana yükseldi. Detaylar için; http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=6147021&compareResultType=14
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ramspeed.nl/...
Puan da araba gibi süper olmuş.
ii iş çıkarmışlar doğrusu.haber için teşekkürler fx57....