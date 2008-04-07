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ATi Radeon HD 3870 X2'den yeni 3DMark 06 dünya rekoru

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin şu an için kullanıcılara sunduğu en yüksek performanslı grafik çözümü olan Radeon HD 3870 X2'den yeni bir dünya rekoru daha geldi. 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV670 gpu'sunun çiftine sahip olan Radeon HD 3870 X2'nin Asus tarafından hazırlanan EAH3870X2 TOP (gpu 990MHz'e, bellekler ise 2250MHz'e çıkarıldı) modelinin Crossfire X modunda çalışan çiftinin kullanıldığı test sisteminde ayrıca sıvı nitrojen ile soğutulan ve saat hızı 5.719MHz'e çıkarılan (bir önceki dünya rekorunda kullanılan işlemcinin saat hızından 100MHz daha düşük) C1 revizyonlu Intel Core 2 Extreme QX9650 işlemci ve yine Asus'un X38 yonga setli P5E64 WS Pro anakartı kullanıldı. ATi tabanlı ekran kartları ile çalışmalarına devam eden dünyaca ünlü hız aşırtma rekortmeni Kinc ve Elenor'un gerçekleştirdiği çalışma ile 3DMark 2006 dünya rekoru bir kez daha kırılarak skor 32,601 puana yükseldi. Detaylar için; http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=6147021&compareResultType=14
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hellmare 11 yıl
ati bööyle rekor kırdıracağına para kazanma rekoru kırsın.nvidia ya sökmez bu rekor denemeleri...
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Gelu 11 yıl
tebriler ATI SUPER
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mav1li 11 yıl
1967 gt 500 (elenor) 60 saniye filminde kullanılan araba.

ramspeed.nl/...

Puan da araba gibi süper olmuş.
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Ramadane 11 yıl
bole bı çalışmaya göre normal bi skor
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EXPANDER 11 yıl
Kinc e.kartlarını hava sogutma ile bu degerlere çıkardı. sadece işlemcide LN2 kullandı. helal olsun adamım. Ln2 uygulama sırası yakında.
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beostar 11 yıl
anca bu kadar soğutma ile olurdu zaten.

ii iş çıkarmışlar doğrusu.haber için teşekkürler fx57....
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