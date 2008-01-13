ATi Radeon HD 3870 X2'nin Türkiye satış fiyatı

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AMD-ATi uzun süredir hazırlığını sürdürdüğü çift grafik işlemcili yeni ve iddialı ekran kartını bu ay sonu itibariyle resmen duyurulmuş olacak. 55nm üretim teknolojisine sahip çift RV670 gpu'sunu kullanan R680 kod adlı Radeon HD 3870 X2 muhtemelen 28 Ocak itibariyle AMD-ATi tarafından resmen anons edilecek. Firmanın önemli partnerlerinden birinin Türkiye pazarına kartlarınıgibi bir fiyat seviyesinden sokacağı bilgisini sağlam kaynalardan aldık. 1GB GDDR3 bellek ile donatılacak olan ekran kartının gpu hızı 775MHz ve bellekleri ise 1800MHz'de çalışacak. AMD-ATi'nin Radeon HD 3870 X2 modeli ile ilgili şimdiye kadar gün yüzüne çıkan tüm detaylara forumlarımızda arama yaparak ulaşabilirsiniz. Not: Fiyat üretici firmaya göre değişkenlik gösterebilir.