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ATi Radeon HD 3870 X2'nin Türkiye satış fiyatı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
32,9b
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127
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi uzun süredir hazırlığını sürdürdüğü çift grafik işlemcili yeni ve iddialı ekran kartını bu ay sonu itibariyle resmen duyurulmuş olacak. 55nm üretim teknolojisine sahip çift RV670 gpu'sunu kullanan R680 kod adlı Radeon HD 3870 X2 muhtemelen 28 Ocak itibariyle AMD-ATi tarafından resmen anons edilecek. Firmanın önemli partnerlerinden birinin Türkiye pazarına kartlarını 519$ gibi bir fiyat seviyesinden sokacağı bilgisini sağlam kaynalardan aldık. 1GB GDDR3 bellek ile donatılacak olan ekran kartının gpu hızı 775MHz ve bellekleri ise 1800MHz'de çalışacak. AMD-ATi'nin Radeon HD 3870 X2 modeli ile ilgili şimdiye kadar gün yüzüne çıkan tüm detaylara forumlarımızda arama yaparak ulaşabilirsiniz. Not: Fiyat üretici firmaya göre değişkenlik gösterebilir.
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ozkrmz 11 yıl
İşte sonunda Crysis kartı geldi. Fiyatı 500 $ seviyesinin üzerinde olmasının nedeni, performansın beklenenden iyi çıkması. Yoksa en fazla 450 $ civarında olurdu. Bu kart 8800GTX ve Ultra'dan daha hızlı ve verdiği görüntü daha da net. Yeni kral'a selamlar.

Ultra'nın fiyatını bildiğimize göre ondan daha hızlı bu karta pahallı demek şu an zor.
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sadtneverdie 11 yıl
Orjinalden alıntı: ozkrmz

İşte sonunda Crysis kartı geldi. Fiyatı 500 $ seviyesinin üzerinde olmasının nedeni, performansın beklenenden iyi çıkması. Yoksa en fazla 450 $ civarında olurdu. Bu kart 8800GTX ve Ultra'dan daha hızlı ve verdiği görüntü daha da net. Yeni kral'a selamlar.

Ultra'nın fiyatını bildiğimize göre ondan daha hızlı bu karta pahallı demek şu an zor.



verdığı goruntu daha mı net o nasıl oluyor


buyrun 3850 Cf testi pclabs.gen.tr/... 8800 gt zor baş ediyor
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Promesa 11 yıl
Yanliz dikkatinizi cekti mi 1 tane 8 pin 1 tane de 6 pinli guc girisi var alette. Sadece YUH diyebilirim suan


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Necessa®i 11 yıl
denilebilecek bir laf yokki süper ötesi
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BARKU 11 yıl
2 tane alıp cross yapmak lazım
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Alioreh 11 yıl
çıktığı anda alınmamalı 1 yada 2 ay beklenmeliki referans değilde daha hızlı olan bir model bulunabilsin;)

sabırlı olun şubat sonuna kadar ortam kızışıcak ztn :D
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EmH_MD 11 yıl
ultradan yüksek performans sunacağı kabul edilirse fiyatı oldukça iyi
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_Dominic_Toretto_ 11 yıl
519 ise o zaman 9800 gx2 de 600 den girer
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bohaman 11 yıl
oha renklere bak hemen alinir
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Zommby 11 yıl
Hımm bu kötü haber. Ben 450dolar civarı tahmin ediyordum.
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