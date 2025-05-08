53 yıllık Sovyet uzay aracı Dünya’ya düşüyor: Türkiye de risk altında

Kosmos 482 için son anlar
Kosmos 482, Sovyetler’in ünlü Venera programı kapsamında geliştirilen bir Venüs iniş modülüydü. Ancak fırlatmanın hemen ardından yaşanan roket arızası nedeniyle araç, hedefine ulaşmak yerine Dünya çevresinde eliptik bir yörüngeye hapsoldu. O günden bu yana, atmosferik sürüklenme sayesinde yavaş yavaş irtifa kaybeden araç, artık Dünya atmosferine yeniden giriş yapmaya hazırlanıyor.
Hollandalı uydu takip uzmanı Marco Langbroek’e göre, Kosmos 482'nin inişi sıradan bir atmosferik giriş olmayabilir. Araç, Venüs’ün sert atmosferine dayanacak şekilde üretildiği için, Dünya atmosferinden neredeyse tek parça halinde geçerek yere çarpabilir. Araç yeryüzüne ulaşırsa, yaklaşık 240 km/s hızla çarpacağı tahmin ediliyor. Bu çarpışmanın enerjisi, yaklaşık 40-55 cm çapındaki bir göktaşı parçasının yeryüzüne düşüşüne eşdeğer.
Türkiye’ye düşebilir, risk az ama belirsizlik fazla
Ancak şu an için daha spesifik bir tahmin yapılamıyor çünkü araç hâlâ oldukça yüksek irtifada. Düşüş zamanı da belirsizliğini koruyor; son tahminler 10 Mayıs Cumartesi günü sabah saatlerini işaret ediyor, ancak bu tahminin ±20 saatlik bir hata payı var. İyi haber şu ki, 1 metre çapında ve 495 kilogram ağırlığındaki bu araç, Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 70'i okyanuslarla kaplı olduğundan yüksek ihtimalle okyanusa düşecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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