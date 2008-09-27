ATi Radeon HD 4350 modelini ay sonunda kullanıma sunuyor

Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu Radeon HD 4670 modeliyle rakibi Nvidia'nın GeForce 9500GT modelini performans noktasında geride bırakan AMD-ATi, detayları beliren Radeon HD 4830 modeliyle benzer bir adımı GeForce 9800GT'ye karşı da atmak istediğinin ilk işaretlerini verdi.

21 Ekim'de duyurulması beklenen Radeon HD 4830 için 3-4 haftalık bir süre olmasına rağmen AMD-ATi'nin beklemeye pek niyeti yok gibi. Zira hem ayın hemde üçüncü çeyreğin son günü olan 30 Eylül'de firma HD 4800 serisinin giriş seviyesinde yer alacak ekonomik modellerini de duyuracak.

ATi'nin Radeon HD 4800 serisi dahilinde kullanıma sunacağı modellerin en uygun fiyatlısı muhtemelen Radeon HD 4350 olacak. Çıplak (soğutucusuz) fotoğrafı ortaya çıkan kart üzerinde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV710 gpu'su kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör

64-bit bellek veri yolu desteği ve 80x paralel işlem birimiyle geleceği ifade edilen Radeon HD 4350'nin 25 watt civarı güç tüketimine sahip olması ve özellikle HTPC olarak bilinen çoklu ortam odaklı masaüstü bilgisayarları hedef alması bekleniyor.

DirectX 10.1 destekli olan kart Unified Video Decoder II teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilecek. Üretici firmasına göre HDMI ve DisplayPort destekli modellerinin de gündeme gelmesi beklenen HD 4350, HyperMemory teknolojisini de destekleyecek yani kartın bellek kapasitesi sistem belleğinden takviye ile arttırılabilecek.

Pasif ve düşük profilli modellerinin de olması da beklenen RV710 tabanlı Radeon HD 4350'nin 79$'lık HD 4670 modelini göz önüne aldığımızda 50$ seviyesinden kullanıma sunulması beklenebilir.