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ATi Radeon HD 4350 modelini ay sonunda kullanıma sunuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
33,5b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu Radeon HD 4670 modeliyle rakibi Nvidia'nın GeForce 9500GT modelini performans noktasında geride bırakan AMD-ATi, detayları beliren Radeon HD 4830 modeliyle benzer bir adımı GeForce 9800GT'ye karşı da atmak istediğinin ilk işaretlerini verdi.

21 Ekim'de duyurulması beklenen Radeon HD 4830 için 3-4 haftalık bir süre olmasına rağmen AMD-ATi'nin beklemeye pek niyeti yok gibi. Zira hem ayın hemde üçüncü çeyreğin son günü olan 30 Eylül'de firma HD 4800 serisinin giriş seviyesinde yer alacak ekonomik modellerini de duyuracak.

ATi'nin Radeon HD 4800 serisi dahilinde kullanıma sunacağı modellerin en uygun fiyatlısı muhtemelen Radeon HD 4350 olacak. Çıplak (soğutucusuz) fotoğrafı ortaya çıkan kart üzerinde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV710 gpu'su kullanılıyor.

ATi Radeon HD 4350 modelini ay sonunda kullanıma sunuyor
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64-bit bellek veri yolu desteği ve 80x paralel işlem birimiyle geleceği ifade edilen Radeon HD 4350'nin 25 watt civarı güç tüketimine sahip olması ve özellikle HTPC olarak bilinen çoklu ortam odaklı masaüstü bilgisayarları hedef alması bekleniyor.

DirectX 10.1 destekli olan kart Unified Video Decoder II teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilecek. Üretici firmasına göre HDMI ve DisplayPort destekli modellerinin de gündeme gelmesi beklenen HD 4350, HyperMemory teknolojisini de destekleyecek yani kartın bellek kapasitesi sistem belleğinden takviye ile arttırılabilecek.

Pasif ve düşük profilli modellerinin de olması da beklenen RV710 tabanlı Radeon HD 4350'nin 79$'lık HD 4670 modelini göz önüne aldığımızda 50$ seviyesinden kullanıma sunulması beklenebilir.


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DH Misafiri 9 yıl
simdi online oyunlarda donmalar genelde internet hızıyla ilgili ekran kartıda tabide yani piyasadaki en iyisini al interntinde sıkıntı varsa bir cacık olmaz birde online oyunlarda coluk cocugun hile diye verdgi keyloger dolu bunlarıda indirdiysen isin dahada zor makine gittikce agırlasacaktır.
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DH Misafiri 9 yıl
simdi online oyunlarda donmalar genelde internet hızıyla ilgili ekran kartıda tabide yani piyasadaki en iyisini al interntinde sıkıntı varsa bir cacık olmaz birde online oyunlarda coluk cocugun hile diye verdgi keyloger dolu bunlarıda indirdiysen isin dahada zor makine gittikce agırlasacaktır.
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DH Misafiri 9 yıl
aynen bende de bu kart var online oyunlarda çok kasıo neredeyse oynayamıyorum... ne yapmam gerekiyor ben driverinden sanıyordum.. e-mail adresim yalcin_karaali@hotmail.com lütfen yardım edin ne yapmam gerektiğini bilmiyorum
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Léx 10 yıl
Aynen bende 3-4 ay önce casper kasa aldım sadece içindede bu ATI Radeon hd 4350 modeli ekran kartı vardı gta4 çalışıyo ama kasıyo bende :D bilmiyorum napcam değiştirsem mi pek anlamam bu işlerden :/
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bu_ne 10 yıl
Ben casperden pc aldım ekran kartııın modeli bu.Sakın ola bu ekran kartından alamyın çok kötü performansı war ben oyun oynuyororum warrock die tam adamla catışırken bir an donuklul yapıyo we işin ötü olan yanı oyun online we oyun mahvoluyoo.ama pes 09 gta4 ns underground gibi oyunlarda kasmıyo anlamadım bişi bu ekran kartından.
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K.Kahriman 10 yıl

Orjinalden alıntı: bu_ne

Ben casperden pc aldım ekran kartııın modeli bu.Sakın ola bu ekran kartından alamyın çok kötü performansı war ben oyun oynuyororum warrock die tam adamla catışırken bir an donuklul yapıyo we işin ötü olan yanı oyun online we oyun mahvoluyoo.ama pes 09 gta4 ns underground gibi oyunlarda kasmıyo anlamadım bişi bu ekran kartından.

gta 4 ü nasıl oynatmayı başarıyor şaşırdım doğrusu
pes , undercover oynatır zaten normal bir olay

warrock benim eski radeon 9550 de bile takılmıyordu oyundan kaynaklanıyor herhalde

para kaptırmışsın adamlara yazık valla 4 çekirdekli diye almışsındır büyük ihtimal
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IgorStravinsky 10 yıl

Orjinalden alıntı: bu_ne

Ben casperden pc aldım ekran kartııın modeli bu.Sakın ola bu ekran kartından alamyın çok kötü performansı war ben oyun oynuyororum warrock die tam adamla catışırken bir an donuklul yapıyo we işin ötü olan yanı oyun online we oyun mahvoluyoo.ama pes 09 gta4 ns underground gibi oyunlarda kasmıyo anlamadım bişi bu ekran kartından.

E arkadaşım zaten 64 bit'lik bir kart bu. Yani amacı oyunlar değil bu kartın.
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tazmannia 11 yıl
Vay Canına 25 Watt Yakında Hiç Elektrik harcamayanınıda Görücez Sanırım
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king size 11 yıl
valla burda fiyatı 70 ytl altı olursa satılır diğer türlü bi cacık olmaz bundan
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