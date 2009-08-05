ATi Radeon HD 4860 kullanıma sunuluyor, HD 4750 yolda

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DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarını Eylül ayında duyurmaya hazırlanan AMD-ATi, orta segmente yönelik olarak iki yeni modelini kullanıma sunacak. Firmanın ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Radeon HD 4860 modelini 18 Ağustos civarı bir tarihte lanse etmesi beklenirken, takip eden süreçte Radeon HD 4750 modelinin de kullanıma sunulması bekleniyor. 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV790 GPU'sunun kırpılmış bir versiyonu olarak yorumlanan RV790GT GPU'sunun güç vereceği Radeon HD 4860, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olacak.

Grafik işlem biriminşn 700MHz'de, belleklerinin ise 3200MHz'de çalışacağı belirtilen Radeon HD 4860 modelinde tahmin edebileceğiniz üzere GDDR5 bellek teknolojisine yer veriliyor. DirectX 10.1 ve Crossfire X teknolojilerine destek veren kartın, 120-130$ seviyesinden pazara giriş yapması ayrıca yüksek hız aşırtma başarımı sunması bekleniyor. Radeon HD 4750 ise AMD-ATi'nin masaüstü sistemler için 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk ekran kartı olan Radeon HD 4770'in bir alt varyasyonu olacak ve yine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'suna yer verilecek.

Genel özellikleri itibariyle Radeon HD 4770 ile benzer özelliklere sahip olacağı belirtilen Radeon HD 4750 daha düşük grafik işlemci çalışma frensıyla gelecek. Açıklanan detaylara göre kartın grafik işlemci birimi 730MHz'de, bellekleri ise 3200MHz'de görev yapacak. Ek güç girişine üzerinden beslenmeyeceği için hız aşırtma konusunda Radeon HD 4770'in gerisinde olması beklenen GDDR5 bellekli Radeon HD 4750 modelinin maliyet odaklı bir çözüm olacağı ve 88$ seviyesinden pazara sunulacağı ifade ediliyor. İlk etapta az miktarda ürünün pazara girmesi beklenirken talebe göre kartın yaygınlaşması beklenebilir.