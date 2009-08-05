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ATi Radeon HD 4860 kullanıma sunuluyor, HD 4750 yolda

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,8b
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27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4860 kullanıma sunuluyor, HD 4750 yolda
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DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarını Eylül ayında duyurmaya hazırlanan AMD-ATi, orta segmente yönelik olarak iki yeni modelini kullanıma sunacak. Firmanın ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Radeon HD 4860 modelini 18 Ağustos civarı bir tarihte lanse etmesi beklenirken, takip eden süreçte Radeon HD 4750 modelinin de kullanıma sunulması bekleniyor. 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV790 GPU'sunun kırpılmış bir versiyonu olarak yorumlanan RV790GT GPU'sunun güç vereceği Radeon HD 4860, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olacak.

Grafik işlem biriminşn 700MHz'de, belleklerinin ise 3200MHz'de çalışacağı belirtilen Radeon HD 4860 modelinde tahmin edebileceğiniz üzere GDDR5 bellek teknolojisine yer veriliyor. DirectX 10.1 ve Crossfire X teknolojilerine destek veren kartın, 120-130$ seviyesinden pazara giriş yapması ayrıca yüksek hız aşırtma başarımı sunması bekleniyor. Radeon HD 4750 ise AMD-ATi'nin masaüstü sistemler için 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk ekran kartı olan Radeon HD 4770'in bir alt varyasyonu olacak ve yine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'suna yer verilecek.

Genel özellikleri itibariyle Radeon HD 4770 ile benzer özelliklere sahip olacağı belirtilen Radeon HD 4750 daha düşük grafik işlemci çalışma frensıyla gelecek. Açıklanan detaylara göre kartın grafik işlemci birimi 730MHz'de, bellekleri ise 3200MHz'de görev yapacak. Ek güç girişine üzerinden beslenmeyeceği için hız aşırtma konusunda Radeon HD 4770'in gerisinde olması beklenen GDDR5 bellekli Radeon HD 4750 modelinin maliyet odaklı bir çözüm olacağı ve 88$ seviyesinden pazara sunulacağı ifade ediliyor. İlk etapta az miktarda ürünün pazara girmesi beklenirken talebe göre kartın yaygınlaşması beklenebilir.


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mamad 10 yıl
Bizim memlekete gelmeyecek bir kart yüzünden konu hortlatılıp tartışma açılmış yav.
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yekoo 10 yıl
amd de iyi buldu yolunu önce iki f/p kart yapıo kullanııların gönlünü alıyo sonra ver babam aynı kartları oc falan piyasaya nasılsa hazır müşteri potansiyeli var. bi laf varya denizden babam çıksa yerim derler. bazı kullanıcılarda ati-amd ne yapsa alırım abi modunda e bole oluncada bu kartlar az bile yaa
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ser_ka_n 10 yıl
First review on ATI HD4750

en.inpai.com.cn/...

hd 4830 ve 9800gt karşısında HD4750


Game performance test: Half life 2
en.inpai.com.cn/...

Game performance test: Tomb Raider Underworld
en.inpai.com.cn/...

Game performance test:Crysis warhead
en.inpai.com.cn/...

Game performance test: FarCry 2
en.inpai.com.cn/...

Game performance test: H.A.W.X
en.inpai.com.cn/...
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xxugurxx 10 yıl
HD4750 gereksiz bir kart olmuş..
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Kénan 10 yıl
Her ne olursa olsun DX11 önceliklidir.
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dreamblue35 10 yıl
4770 x2 niye çıkarmazlarlar ki bunlarla uğraşırlar, eğer ki çıkarırlarsa acayip sükse yapar ok kart
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dakmor 10 yıl
Bende AMD ve ATI ürünlerini kullanıorm ama cpu için çekirdekten kıstı ekran kartı için gpu dan kırptı en iyisini yapıp sonra alt modelleri çıkarmak ati-amd nin kolayına geldi herhalde. ancak 150-200 tl arsına bi hd4830 sahibi olmak kimin için kötü ki? keşke hd4890ı kısıp bi isim verip çıkarsalarda 200 tl ye hepimiz alıp hd4890 ayarlarında kullansak
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BlackBeasT 10 yıl
Stock eritmekden başka 1 şey değil,ATİ ve iş ortakları DX11 kartlar gelmeden elde nevar neyok rengini değiştirip biraz OC yapıp piyasa sürüyor:D:D
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CaSsErDoDo 10 yıl
evet bunlar stok eritme çabaları ki stokları eritmeyi başarıyorlarda:D
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Applejack 10 yıl
Şakacı AMD senii.
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XenonMan58 10 yıl
bekleyecem dx11 çıkınca 4890 düşer o zaman alacam...parayı zar zor denkleştirdik zaten iyi oynamak lazımm..
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IgorStravinsky 10 yıl
AMD-Ati çok ürün yaparak kullanıcıyı kazanmaya çalışıyor diyorduk fakat işi abarttılar =)
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yekoo 10 yıl
hep birbirinin aynı kartlar çıkartıyor ati son çıkarttığı 4 kart nerdeyse aynıydı zaten ne gerek var? 4730 4830 4850 4770 4870 4860 4750 ee bir tek 4870in biraz daha farklı diğerleri perf olarak çok yakın kartlar gereksiz bence
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KANUNI61 10 yıl
bu saatten sonra neyin peşite ati anlamdım
yem yeni ürün cıkaracak hemde eskilerden yeni ürün cıkarıyor
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sangokudbgt 10 yıl
nvidiya o kadar laf sokusturan aticiler nerde yahu
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ali277 10 yıl
Aslında herkesin bütçesine göre kart çeşitliliği olması güzel ama biraz fazla oldu
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