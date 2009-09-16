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ATi Radeon HD 5750 ve 5770'in fiyatları netleşiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
29,4b
1
43
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5750 ve 5770'in fiyatları netleşiyor
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Radeon HD 5850 ve 5870 modellerini 23 Eylül'de satışa sunmaya hazırlanan AMD-AT, 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 ile eş zamanlı olarak DirectX 11 destekli bazı yeni modellerini daha endüstrinin beğenisine sunacak. Nvidia'nın DirectX 10.1 destekli GeForce 220 ve 230 gibi modelleriyle eş zamanlı olarak Ekim ayı içerisinde Radeon HD 5750 ve 5770 modellerinin tanıtılması bekleniyor.

Henüz detaylı özellikleri yayınlanmış olmasa da DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının yaygınlaştırılmasında AMD-ATi'nin en öneml silahı olacağı düşünülen Radeon HD 5700 serisinin fiyatları netleşiyor. Radeon HD 5850 modelini 299$, Radeon HD 5870 modelinin ise bellek kapasitesine göre 399$ (1GB) ve 449$ (2GB) seviyesinden satışa sunulması beklenen Radeon HD 5800 serisine kıyasla Radeon HD 5750 ve 5770 modelleri ile AMD-ATi'nin fiyatlandırma daha agresif bir tutum sergilemesi bekleniyor.

Teknik detayları hakkında henüz herhangi bir açıklamanın yapılmadığı DirectX 11 destekli Radeon HD 5750 ve 5770 modellerinde de tahmin edebileceğiniz üzere 40nm GPU kullanılacak ve GDDR5 bellek teknolojisine yer verilecek. Performans / Watt değerlendirmesinde öne çıkması beklenen DirectX 11 destekli yeni modellerden HD 5750'nin Avrupa'da 149 Avro, Radeon HD 5770'in ise 199 Avro olması bekleniyor.


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GAJU 10 yıl
gtx 275 performansında kart olacaklarını tahmin ediyorum fiyatlarıda öyle olcaktır max 400tl civarı olur trde.
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derinkoma 10 yıl
5750 4870'e yakın performans mı suncak acaba bilgisi olan?
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St Batuhan 10 yıl
Aylar ne kadar ay bu önemli cünkü aylar öncesinde rtm cıkısından önceye tekabül ederse eger o zaman seninki tam sürüm katiyyen olamaz cünkü daha ürün tamamlanmamıs hal dagıtılmıstır. He rtm cıkısı sonrasıysa tam sürüm olması ihtimali yüksek ve gercek olabilir ama herkes icin gecerli olabilecek durum değil bu ve ben acıkcası w7 yi orjinal kullanmayı düsünmüyorum her zamanki gibi [kalksınlar ucuza satsınlar alayım ama 120dolar bile vermem ;) ]
Konuyu dagıtmazsak umarım birazcık daha ucuz olurlar ve performansı yerinde olur ki bu durumda cogu yeni pc alıcak kisi direk bunu tercih ederler...
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Computeus 10 yıl
Windows 7 versiyonları çıkış tarihleri hakkında ilgili bölümdeki Windows 7 Ana Konusuna bakarsanız, neler olduğunu, nasıl olduğunu anlarsınız. Burda da bilmediğiniz konularda boşuna sıkmamış olursunuz.
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IeVeN 10 yıl
arkadaşlar şimdi herkes dx11 derdine düştü daha önceki dx10 kartlarının rezelliğini unutarak. alakasız olacak ama benim fikrim oyun için bu adamları zengin etmek yerine oyun konsollarına dönüş yapmaktır. bilmiyorum kaçınızda xbox360 var ama dx11 olarak nitelendirilen ve bu döneme damgasını vuracak oyunlardan birisi olan DİRT 2, hiç bu oyunun demosunu xbox360 ta oynayan oldumu. ben oynadım ve inanılmaz efekler , güneş ışıkları, fotograf kalitesinde gerçek bir yarış pisti ve çevre bileşenleri. kısaca ekran kartına 300 dolar ver işlemcisi anakartı falan filan 1000 dolar ver ve 6 ay sonra upgrade derdine düş. evimde net için dual core işlemcili bir pc ve oyun için xbox360 bulundurmayı tercih ederim. tabi bu benim fikrim.

xbox360 dirt 2 demo gameplay : youtube.com/...
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yenerbalcı 10 yıl
5770 199 euro (500 tl ) çok pahalı

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grafiker 10 yıl
resmi olarak türkiyede ssatışa çıktı hatta ultimate versiyonu 400tl felan. esasında çıkalı baya oldu ama netten indirelebilir olarak kullanılıyordu (rc değil) Türkiyede microsoft orjinal ürün satan tedarikçilerin bu tarz hakları oluyor. Netten indirip satabiliyorlar. BU arada yeni çıkan box versiyonu tabii saygılar
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freestyler7 10 yıl

grafiker

resmi olarak türkiyede ssatışa çıktı hatta ultimate versiyonu 400tl felan. esasında çıkalı baya oldu ama netten indirelebilir olarak kullanılıyordu (rc değil) Türkiyede microsoft orjinal ürün satan tedarikçilerin bu tarz hakları oluyor. Netten indirip satabiliyorlar. BU arada yeni çıkan box versiyonu tabii saygılar


Bende ingilizcesini çıktı olarak biliyorum(RC değil)
Türkçesi daha çıkmadı sanırım
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eneshatipoglu 10 yıl
5870x2 550 dolar felan olursa cok ıyı olur benım ıcın onu alıcam cunku :)
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dstk 10 yıl
4770'e göre çok pahalı. performansı nasıl olacak acaba...
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F.@.T.İ.H 10 yıl
bu kart gtx275 den kuvvetli bir kart olabilir ama biraz daha ucuz gelse daha guzel olur..
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sadtneverdie 10 yıl
@TiesTorN link çalışmıyor
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buraoca2 10 yıl
5770'in fiyatına bakılırsa rahatça 4870'in önünde yer alacaktır. Benim için bu haberde önemli olan bu; Tabiki kartı çıktığında değil; Nvidia'nın yeni serisini gördükten sonra almak gerekiyor.
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AtiMX4 10 yıl
Herşey hoş güzel de ben bu teknolojiyi hala çözemedim.Nm boyutları küçüldükçe küçülüyor ama kart kocaman oluyor çok ısınıyor çok güç çekiyor.Yani o zaman neden nm küçülttük falan filan diyorlar anlayamadım.
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kaansen32 10 yıl
türkiye satışı 300 400 dolar arası olur bunların ama iyi kartlar gibi görünüyor
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vipers 10 yıl
300 -400 e buluyorsunuzda daha ne istiyorsunuz geçen senede hd 4890 lara firavun gözüyle bakıyorlardı

teknoloji ne çabuk ilerliyo ya
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