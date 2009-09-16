ATi Radeon HD 5750 ve 5770'in fiyatları netleşiyor

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Radeon HD 5850 ve 5870 modellerini 23 Eylül'de satışa sunmaya hazırlanan AMD-AT, 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 ile eş zamanlı olarak DirectX 11 destekli bazı yeni modellerini daha endüstrinin beğenisine sunacak. Nvidia'nın DirectX 10.1 destekli GeForce 220 ve 230 gibi modelleriyle eş zamanlı olarak Ekim ayı içerisinde Radeon HD 5750 ve 5770 modellerinin tanıtılması bekleniyor.

Henüz detaylı özellikleri yayınlanmış olmasa da DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının yaygınlaştırılmasında AMD-ATi'nin en öneml silahı olacağı düşünülen Radeon HD 5700 serisinin fiyatları netleşiyor. Radeon HD 5850 modelini 299$, Radeon HD 5870 modelinin ise bellek kapasitesine göre 399$ (1GB) ve 449$ (2GB) seviyesinden satışa sunulması beklenen Radeon HD 5800 serisine kıyasla Radeon HD 5750 ve 5770 modelleri ile AMD-ATi'nin fiyatlandırma daha agresif bir tutum sergilemesi bekleniyor.

Teknik detayları hakkında henüz herhangi bir açıklamanın yapılmadığı DirectX 11 destekli Radeon HD 5750 ve 5770 modellerinde de tahmin edebileceğiniz üzere 40nm GPU kullanılacak ve GDDR5 bellek teknolojisine yer verilecek. Performans / Watt değerlendirmesinde öne çıkması beklenen DirectX 11 destekli yeni modellerden HD 5750'nin Avrupa'da 149 Avro, Radeon HD 5770'in ise 199 Avro olması bekleniyor.