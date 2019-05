ATi Radeon HD 5850 incelendi: GeForce GTX 285 kan kaybediyor

Ve Radeon HD 5850 için merakla beklenen ilk test sonuçları yayınlandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını duyuran AMD-ATi, Radeon HD 5870 modelini "tek GPU'lu en hızlı ekran kartı" olarak pazara sunmuştu. 399$'lık etiket fiyatıyla tanıtılan Radeon HD 5870 modelinden sonra firma dünyanın en hızlı ikinci tek GPU'lu ekran kartı olarak Radeon HD 5850 modelini de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Ekim ayı ile birlikte teknoloji marketlerinde rafları süslemesi beklenen Radeon HD 5850, performans değerleri, düşük güç tüketimi ve takip edilen fiyat politikası ile AMD-ATi'nin en çok satanlar listesinde zirveye aday olacak gibi görünüyor. Radeon HD 5870 modeliyle benzer şekilde Cypress (RV870) GPU'sunu kullanan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı, teknik bazı farklılıklarla Radeon HD 5870 modelinden ayrılırken, Eyefinity teknolojisi, UVD güncellemeleri ve yeni AA/AF modlarıyla ortak pek çok detayı da bünyesinde barındırıyor.

Fiziksel ve Teknik Farklılıklar: Radeon HD 5870 vs. Radeon HD 5850

AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'su güç veriyor. Cypress kod adıyla geliştirilen yeni ve 2.15 milyar transistöre ev sahipliği yapan yeni GPU, Tayvan merkezli TSMC firmasının tesislerinde üretiliyor. Şu an için iki modelden oluşan ancak önümüzdeki aylarda Radeon HD 5850 X2, Radeon HD 5870 X2 ve Radeon HD 5890 modellerinin de katılması beklenen Radeon HD 5800 serisi altındaki yeni nesil ekran kartlarının her ikisi de 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 32x ROP birimine sahip olan Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerinin her ikisi de DirectX 11 desteği sunuyor, uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyor ve çoklu monitör kullanımına yeşil ışık yakıyorlar.

ATi Radeon HD 5850

Peki farklı fiyat etiketlerine sahip olan iki yeni modeli hangi detaylar ayırıyor ? Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleri arasında hem teknik hem de fiziksel olarak bazı önemli farklılıklar bulunuyor. 1600x paralel işlem birimine sahip Radeon HD 5850 modelinden farklı olarak 2 SIMD ünitesi kapalı gelen Radeon HD 5850 modelinde 1440x paralel işlem birimi bulunuyor. Ayrıca 80x doku ünitesine sahip adeon HD 5870 modelinden farklı olarak Radeon HD 5850 modelinde 72x doku ünitesine yer veriliyor. Öte yandan saat hızları da farklı olan yeni nesil ekran kartlarından Radeon HD 5870'de grafik işlem birimi 850MHz, bellekler ise 4.8GHz'de görev yaparken, HD 5850 modelinde ise grafik işlem birimi 725MHz'de, bellekler ise 4GHz'de görev yapıyor ve bu durum kartların işlem gücüne de yansıyor.

ATi Radeon HD 5850

AMD-ATi'nin resmi dökümanlarına göre Radeon HD 5870 modeli 2.72 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunarken, Radeon HD 5850 modelinde ise saat hızlarındaki düşüşe bağlı olarak işlem gücünün 2.09 TeraFLOP olarak hesaplandığı açıklandı. Tabii saat hızlarındaki farklılığa bağlı olarak bellek bant genişliğinde de farklılık yaşayan kartlardan Radeon HD 5850 modeli, 128GB/sn'lik bant genişliği sunarken, Radeon HD 5870 modelinde bant genişliği kapasitesi 153.6GB/sn'ye kadar çıkıyor. Piksel ve doku doldurma performansları da farklılık gösteren kardeş iki model arasındaki teknik farklılıklar kartların fiziksel yapılarına da yansıyor. Bekleme durumunda her ikisi de 27 Watt güç çeken yeni nesil ekran kartlarından Radeon HD 5850 yük altında 151 Watt, Radeon HD 5870 ise 188 Watt çekiyor.

Soldan sağa: GeForce GTX 285, ATi Radeon HD 5850, ATi Radeon HD 5870

Radeon HD 4870 modeliyle kıyaslandığında yaklaşık iki kat daha fazla transistör ve yine yaklaşık iki kat daha fazla işlem gücü sunan Radeon HD 5850, 40nm üretim teknolojisiyle elde edilen nanometrik gelişmeye bağlı olarak yük altında Radeon HD 4870 ile aynı tüketim değerine imza atarak bu açıdan AMD-ATi'nin üretim teknolojilerindeki iddiasını bir kez daha gözler önüne getiriyor. Öte yandan Radeon HD 5870 (GeForce GTX 285'den de) modelinden daha kısa olan Radeon HD 5850'nin aynı zamanda daha serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor. Radeon HD 5870 modelinde olduğu gibi iki adet 6-pin güç konnektörü ile donatılan ayrıca yine benzer şekilde 2x DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen yeni modelin arka kısmında ise baskılı devre soğutucusuna yer verilmiyor.

DirectX 11 Destekli İlk Oyun: BattleForge

BattleForge oyunu AMD-ATi için özel bir yere sahip. Zira 2007 sonunda lanse edilen Radeon HD 3000 serisinden bu yana DirectX 10.1 desteği sunan firmanın, sahip olduğu teknolojik avantajı sergileyebildiği birkaç oyundan biriydi BattleForge. EA Phenomic tarafından geliştirilen oyun için DirectX 11 güncellemesi yayınlandı. DirectX 11'in kısmi olarak desteklendiği yapımda özellikle DirectX 11'in Compute Shader 5.0 teknolojisinden faydalanıldığı ve ambient occlusion hesaplamalarında Pixel Shader yerine Compute Shader teknolojisinden faydalanılarak ciddi hız kazanımı elde edildiği belirtiliyor. Ancak yeni nesil ekran kartlarının DirectX 11 performansını ölçebilmek için uygulama seçeneğinin artmasını beklemek gerekecek zira DirectX 11 güncellemesi yapılmış BattleForge ile alınan test sonuçlarında Radeon HD 5850'nin üst model olan Radeon HD 5870'ten farklı olarak hem DirectX 10 hem de DirectX 11 modunda benzer sonuçlara imza attığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

DirectX 11 vs. DirectX 10(.1) - Kaynak: Anandtech

Bu aşamada merak edilen soru şu; DirectX 11 destekli oyunlar ne zaman yaygınlaşacak? Oyun stüdyolarından aldığımız bilgilere göre malesef 2010'dan önce DirectX 11 destekli oyunların yaygınlaşması beklenmiyor. Sene sonuna kadar çıkacak oyunların ise BattleForge'da olduğu gibi kısmi DirectX 11 desteği sunacağı söyleniyor. S.T.A.L.K.E.R.:Call of Pripyat ve DiRT 2 iki çok önemli oyunun DirectX 11 desteği ile birlikte yıl sona ermeden lanse edilmesi beklenirken, Dungeonsand Dragons Online: Eberron Unlimited, Lord of the Rings Online ve Aliens vs. Predator gibi yapımların çıkışı ise önümüzdeki yılı bulacak gibi görünüyor. Oyun motorlarına baktığımızda ise şu ana kadar açıklanan bilgiler çerçevesinde EA DICE'ın Frostbite2 ve Trinigy'nin Vision motorları, DirectX 11 desteği sunacak.

ATi Radeon HD 5850 için İlk Test Sonuçları: GeForce GTX 285 Kan Kaybetmeye Devam Ediyor!

AMD çatısı altına girdikten sonra grafik işlemci geliştirme stratejisini masaya yatırarak iş modelinde ciddi değişiklikler yapan ATi, yüksek performans segmenti için monolitik yapıya sahip yüksek maliyetli GPU'lar yerine performans segmenti için üretim verimliliği yüksek, yeni nesil teknolojilerle donatılan çözümlere yoğunlaşma ve yüksek performans segmentinde bu çözümlerin çiftini kullanma kararı almıştı. Radeon HD 3000 serisi ile başlayan ve Radeon HD 4800 serisi tavan yapan yeni strateji, Radeon HD 5800 serisi ile DirectX 11 rekabetinde AMD-ATi'yi "pole" pozisyonuna taşımayı başardı.

Crysis Warhead ve FarCry 2 test sonuçları - büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz!

Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını ne zaman lanse edeceği henüz bilinmiyor. Kimi kaynaklar Kasım ayını işaret ediyor olsa da Nvidia henüz resmi herhangi bir açıklamada bulunmuş değil. Çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeliyle performans liderliğini sürdüren firma ürün gamındaki diğer tüm model ATi Radeon HD 5800 serisinin gerisinde kalıyor. Ayrıca yüksek maliyetler ve yüksek güç tüketimine ek olarak Windows 7 ile birlikte DirectX 11'in resmi olarak tanıtılacak olması çift grafik işlemcili GeForce GTX 295'in gümdemden düşmesine neden olacak gibi görünüyor.

Resident Evil 5 ve Batman: Arkham Asylum test sonuçları - büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz!

Mevcut fiyatlandırmayı dikkate aldığımızda Radeon HD 5850'nin 260$ civarı fiyatlandırma ile GeForce GTX 285 tabanlı çözümlere kıyasla yaklaşık 70$ daha ucuz olduğunu üstelik daha yüksek performans sunduğunu ve DirectX 11 desteğini de beraberinde getirdiğini görüyoruz. GeForce GTX 260+ ve GeForce GTX 275 tabanlı modeller ise çok çok geride kalıyor. Kısacası Nvidia'nın mevcut koşullar altında rakibi ile mücadeleye devam edebilmesi için GeForce GTX 285 modelinde ciddi bir fiyat indirimine gitmesi gerekiyor ancak sözde basit olan bu uygulama da bir o kadar komplike.

Nvidia'nın GeForce GTX 285'i ile rekabetçi olabilmek için fiyatını 260$ seviyesine çekmesi durumunda aynı zamanda GeForce GTX 260+ ve GeForce GTX 275 modellerinde de ciddi indirimler yapması gerekecek ki firmanın takip ettiği fiyat politikası dikkate alındığında bu ara segmentlerin nasıl doldurulacağı şimdiden merak konusu. AMD-ATi cephesinde ise firmanın daha rahat olduğunu görüyoruz zira 200$ altı fiyat segmentinde Radeon HD 4890, 150$ seviyesinde Radeon HD 4870, 100-110$ civarında HD 4850 ve ayrıca Radeon HD 4750 ve HD 4730 gibi seçeneklerin olduğunu görüıyoruz.

Güç tüketim değerleri - büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz!

GeForce GTX 285'ten hissedilir şekilde daha hızlı olan Radeon HD 5850'nin üst model olan Radeon HD 5870'ten ise tercih edilecek çözünürlüğe göre %10-%15 arası değişen oranlarda daha yavaş olduğu bildiriliyor. Paralel işlemci sayısı ve saat hızları itibariyle kağıt üzerinde Radeon HD 5870'in %23 gerisinde olması beklenen Radeon HD 5850, tahminlerin aksine üst modele yakın performans sergilerken 2560 x 1600 çözünürlüğünde GeForce GTX 285'in %16 önünde olmayı başarıyor ve tüm bunları daha düşük sıcaklık, daha düşük gürültü oranı ve daha düşük fiyatlandırma ile sunuyor.

Gürültü değerleri - büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz!

Radeon HD 5850 ile AMD yüksek satış rakamlarına ulaşmayı bekliyor zira kart 260$'lık fiyatıyla Nvidia'nın GeForce GTX 295 haricindeki diğer tüm modellerini geride bırakmayı başarıyor.

