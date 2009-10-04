ATi Radeon HD 5850 X2, AMD'nin gizli silahı olabilir

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ATi Radeon HD 5850 X2

Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleriyle tek GPU'lu en hızlı ekran kartlarına sahip olan AMD-ATi, Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili yeni modelleriyle Radeon HD 4870 X2 modelinden sonra bir kez daha liderlik koltuğuna oturmayı planlıyor. Donanımsal çalışmaların hemen hemen tamamlandığı ve sürücü hazırlıklarının ise devam ettiği bildirilen çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 ve Radeon HD 5850 X2 modellerinin önümüzdeki bir ay içerisinde endüstrinin beğenisine sunulması bekleniyor.

Yurt dışı satış fiyatı 279$ olan Radeon HD 5850 modeliyle fiyat/performans liderliğine bir kez daha aday olan AMD-ATi'nin 499$ seviyesinden lanse edilmesi beklenen Radeon HD 5870 X2 modeliyle liderlik koltuğuna oturması beklenirken, Radeon HD 5850 X2 modelinin ise kendi fiyat segmentinde yüksek satış rakamlarına ulaşacağı öngörülüyor. Sadece Sapphire tarafından hazırlanan Radeon HD 4850 X2 modelinden farklı olarak firmanın yaygınlaştırmayı hedeflediği Radeon HD 5850 X2 modelinde üreticilere özel tasarımlı çözümler için daha fazla esneklik sunulacak gibi görünüyor.

Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olacak Radeon HD 5850 X2 modelinde 2x 1440 paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine yer verilmesi bekleniyor. Henüz saat hızları açıklanmayan çift grafik işlemcili yeni nesil ekran kartının 4 TeraFLOP civarında işlem gücü sunması ve ısıl güç tasarımının Radeon HD 4870 X2'ye yakın ya da daha düşük olması bekleniyor. Destek veren anakartlarda ikinci bir kart ile Quad-Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyacak Radeon HD 5850 X2, çoklu monitör kullanımı için Eyefinity teknolojisine de destek verecek.

Radeon HD 5870 X2 modelinin 499$ seviyesinden sunulması halinde Radeon HD 5850 X2'nin 400$ civarı bir fiyatlandırma ile geleceği dolayısıyla Radeon HD 5870 ve 5850 modellerinde yeni bir fiyat ayarlamasına gidilebileceği yönünde söylentiler olmakla birlikte olası fiyatlandırma stratejisi hakkında henüz resmi herhangi bir açıklama ya da doğrulama olmadığını da belirtmeliyiz. Nvidia'nın Fermi tabanlı GeForce 300 serisine rakip olması beklenen çift grafik işlemcili yeni modellerin Kasım ayı içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.