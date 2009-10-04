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ATi Radeon HD 5850 X2, AMD'nin gizli silahı olabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,3b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5850 X2, AMD'nin gizli silahı olabilir
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ATi Radeon HD 5850 X2

Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleriyle tek GPU'lu en hızlı ekran kartlarına sahip olan AMD-ATi, Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili yeni modelleriyle Radeon HD 4870 X2 modelinden sonra bir kez daha liderlik koltuğuna oturmayı planlıyor. Donanımsal çalışmaların hemen hemen tamamlandığı ve sürücü hazırlıklarının ise devam ettiği bildirilen çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 ve Radeon HD 5850 X2 modellerinin önümüzdeki bir ay içerisinde endüstrinin beğenisine sunulması bekleniyor.

Yurt dışı satış fiyatı 279$ olan Radeon HD 5850 modeliyle fiyat/performans liderliğine bir kez daha aday olan AMD-ATi'nin 499$ seviyesinden lanse edilmesi beklenen Radeon HD 5870 X2 modeliyle liderlik koltuğuna oturması beklenirken, Radeon HD 5850 X2 modelinin ise kendi fiyat segmentinde yüksek satış rakamlarına ulaşacağı öngörülüyor. Sadece Sapphire tarafından hazırlanan Radeon HD 4850 X2 modelinden farklı olarak firmanın yaygınlaştırmayı hedeflediği Radeon HD 5850 X2 modelinde üreticilere özel tasarımlı çözümler için daha fazla esneklik sunulacak gibi görünüyor.

Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olacak Radeon HD 5850 X2 modelinde 2x 1440 paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine yer verilmesi bekleniyor. Henüz saat hızları açıklanmayan çift grafik işlemcili yeni nesil ekran kartının 4 TeraFLOP civarında işlem gücü sunması ve ısıl güç tasarımının Radeon HD 4870 X2'ye yakın ya da daha düşük olması bekleniyor. Destek veren anakartlarda ikinci bir kart ile Quad-Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyacak Radeon HD 5850 X2, çoklu monitör kullanımı için Eyefinity teknolojisine de destek verecek.

Radeon HD 5870 X2 modelinin 499$ seviyesinden sunulması halinde Radeon HD 5850 X2'nin 400$ civarı bir fiyatlandırma ile geleceği dolayısıyla Radeon HD 5870 ve 5850 modellerinde yeni bir fiyat ayarlamasına gidilebileceği yönünde söylentiler olmakla birlikte olası fiyatlandırma stratejisi hakkında henüz resmi herhangi bir açıklama ya da doğrulama olmadığını da belirtmeliyiz. Nvidia'nın Fermi tabanlı GeForce 300 serisine rakip olması beklenen çift grafik işlemcili yeni modellerin Kasım ayı içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.


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sertacaygun 10 yıl
Şu xx50 X2 tasarım esnekliği, güzelliği hangi kartta var Allah aşkına ?
4870X2 aynı, 5870X2 de öyle olacak, 3870X2 zaten yılanın başı. 4850 de , 5850 de çok şık kartlar. Fanlı tasarım isterük...
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cato16 10 yıl
Resimde görmüş olduğunuz komple bir sistemdir. :)
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tembeler 10 yıl
zaten çift gpu lu 5870x2 tek gpu lu gt300 le benzer performans gösterirse fiyatıda yakın olursa gt300 kullanılması daha makul olur bence sonuçta fiyatperformans nerdeyse oraya yönelmekte fayda var.
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DeepNote 10 yıl
freshmind çok güldürdün beni notebook'u atıyordum senin yüzünden.Allah dert vermesin sana güzel yorumdu.Otomobil alıyoruz sanki zuahahha
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freshmind 10 yıl
Helal olsun ya.. Şu fiyatlara bak 299$ - 499$ ... Fazlasını kazan inşallah ATI.. Birde nwidianın kartlara bak , otomobil alıyoruz sanki..
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MÇKR_06 10 yıl
nvidia bizi kazıklamaktan başka bi şiy yapmyıyor
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KANUNI61 10 yıl
tek gpu lu gt300 ü çift gpu lu 5870x2 ye rakip görüyorsanız işi zor ATI nin...şuan yüksek performanslı oyun oynucam diyen birinin tek seçeneği ATI..ama nVidia nın sektörün yönünü değiştirme planları tutarsa o zaman
evt görüyoruz tekgpu lu gt 300 1.000 $ olursa tabi görecem f/p diye bişy var
bilmem haberin varmı 499$x2 5870x2
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isomania 10 yıl

KANUNI61

tek gpu lu gt300 ü çift gpu lu 5870x2 ye rakip görüyorsanız işi zor ATI nin...şuan yüksek performanslı oyun oynucam diyen birinin tek seçeneği ATI..ama nVidia nın sektörün yönünü değiştirme planları tutarsa o zaman

evt görüyoruz tekgpu lu gt 300 1.000 $ olursa tabi görecem f/p diye bişy var
bilmem haberin varmı 499$x2 5870x2


499$ gibi bir fiyat bizim ülkemizde 550$+kdv olur buda zaten 1000TL yapar
neresi f/p anlamadım...ki bide 1000tl ye (ki sanmıyorum o kadar fazla olsun parası çünkü tek gpu...5870 bile ülkemizde 800 TL)gt300 bunu geçerse yuh derim başka birşey demem...hesap kitap öğretmeye kalkma
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CoreXXX 10 yıl
ülkemizde 5870 i 425+kdvden satılıyor yani kdv dahil 500 dolar, şimdi yabancı ülkelerdekiler bizdeki 5870 fiyatına 5870x2 mi alacak, kadere bak ya
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yekoo 10 yıl
kim kme nasıl rakip olur bilmem ama fiyatı ucuz olursa bu kart alınır. ayrıca soğutma sistemine bayıldım ati nihayet düzgün bir soğutma becerebilecek sanırım?
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isomania 10 yıl
tek gpu lu gt300 ü çift gpu lu 5870x2 ye rakip görüyorsanız işi zor ATI nin...şuan yüksek performanslı oyun oynucam diyen birinin tek seçeneği ATI..ama nVidia nın sektörün yönünü değiştirme planları tutarsa o zaman işler karışır
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Master_Evil 10 yıl
güzel görünüyor
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DISTURBED 10 yıl

isomania

tek gpu lu gt300 ü çift gpu lu 5870x2 ye rakip görüyorsanız işi zor ATI nin...şuan yüksek performanslı oyun oynucam diyen birinin tek seçeneği ATI..ama nVidia nın sektörün yönünü değiştirme planları tutarsa o zaman işler karışır

ati nin politikasıdır bu, high end kartları çift gpu lu olur.
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@nano@ 10 yıl
@menem hangi boşlukta ortalığı kavuruyor acaba daha kartları doğru düzgün alıp kullanan çıkmadı bile
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freestyler7 10 yıl
Nvidia fiyat düzenlemesi ile cevap verecek sanırım şimdilik.
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