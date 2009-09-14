ATi Radeon HD 5870 için ilk test sonuçları göründü

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22 Eylül ile birlikte satışa sunulması beklenen Radeon HD 5870 modeli için ilk test sonuçları gün ışığına çıktı. AMD-ATi tarafından satış tarihine kadar NDA uygulamasına yani yayın yasağına gidilmiş olsa da bazı test sonuçları görünmeye başladı.40nm RV870 GPU'sunu kullanan ve 1600x paralel işlem birimiyle dikkat çeken Radeon HD 5870 modelinin çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2, Radeon HD 4890 ve GeForce GTX 285 ile yapılan karşılaştırmalı testlerinde elde edilen sonuçlar bir hayli dikkat çekici.

Radeon HD 5870 modelinin hemen her testte GeForce GTX 285'ten %5-%55 arasında daha hızlı olduğu belirtiliyor.

Çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 ile yapılan karşılaştırmalı testlerde ise Radeon HD 5870, uygulamasına göre -%25 ile %95 arasında farklı performans değerleri sunuyor.

Radeon HD 5870'in çift kartlı Crossfire kurulumu ise GeForce GTX 295 karşısında -%5 ile %90 arasında performans sergilerken, ilginç bir şekilde en yüksek performans farkının (%90), tek kart performansından (%95) daha düşük olduğu belirtiliyor.

Üç adet Radeon HD 5870 ile yapılan testlerde ise sonuçların GeForce GTX 295'e kıyasla %10 ile %160 arasında daha iyi olduğu belirtiliyor.

1440x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 5850 modelinin ise GeForce GTX 285'e karşı -%25 ile %125 arasında performans sergilediğine dikkat çekiliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli Radeon HD 5800 serisi için detaylı test sonuçlarının 22 Eylül'de yayınlanması bekleniyor.

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