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ATi Radeon HD 5870 için ilk test sonuçları göründü

9 yıl
27,7b
1
68
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5870 için ilk test sonuçları göründü
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22 Eylül ile birlikte satışa sunulması beklenen Radeon HD 5870 modeli için ilk test sonuçları gün ışığına çıktı. AMD-ATi tarafından satış tarihine kadar NDA uygulamasına yani yayın yasağına gidilmiş olsa da bazı test sonuçları görünmeye başladı.40nm RV870 GPU'sunu kullanan ve 1600x paralel işlem birimiyle dikkat çeken Radeon HD 5870 modelinin çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2, Radeon HD 4890 ve GeForce GTX 285 ile yapılan karşılaştırmalı testlerinde elde edilen sonuçlar bir hayli dikkat çekici.

  • Radeon HD 5870 modelinin hemen her testte GeForce GTX 285'ten %5-%55 arasında daha hızlı olduğu belirtiliyor.
  • Çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 ile yapılan karşılaştırmalı testlerde ise Radeon HD 5870, uygulamasına göre -%25 ile %95 arasında farklı performans değerleri sunuyor.
  • Radeon HD 5870'in çift kartlı Crossfire kurulumu ise GeForce GTX 295 karşısında -%5 ile %90 arasında performans sergilerken, ilginç bir şekilde en yüksek performans farkının (%90), tek kart performansından (%95) daha düşük olduğu belirtiliyor.
  • Üç adet Radeon HD 5870 ile yapılan testlerde ise sonuçların GeForce GTX 295'e kıyasla %10 ile %160 arasında daha iyi olduğu belirtiliyor.
  • 1440x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 5850 modelinin ise GeForce GTX 285'e karşı -%25 ile %125 arasında performans sergilediğine dikkat çekiliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli Radeon HD 5800 serisi için detaylı test sonuçlarının 22 Eylül'de yayınlanması bekleniyor.

ATi Radeon HD 5870 için ilk test sonuçları göründü
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ATi Radeon HD 5870 için ilk test sonuçları göründü
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chosen85 9 yıl
Amd donanım problemini çözmüş gözüküyor, şimdi yazılım kısmını çözmeleri lazım. Kartın performansı daha da yükselecektir.
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sertacaygun 9 yıl
Bu sonuçlara pek aldırış etmeyin derim... Daha bu kartlara özel driver üretilecek... Asıl güç ondan sonra işte.
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IgorStravinsky 9 yıl
@St Batuhan

nVidia buna izin veriyor mu? Hydra motoru ile atıyorum HD 4870 ile 9600 GT taktık. Bildiğim kadarıyla en son nVidia bu gibi durumlarda (nVidia+ATI) Physx desteğini vermiyordu.
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St Batuhan 9 yıl
EmRycL
Acıkcası o iste değişmeye basladı. Gidip 9600gt alarak yakında physx aktif ve ati kart birlikte islem yapabilecek durumda olucak. Hydra motoru malum 1 anakartta bulunuyor msi'in ve yaygınlasırda sistemi oturturlarsa o zaman iste ati physx eksigini kapatabilir ve o yönde calısmaya gereksinim duymayabilir belki.
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EmRycL 9 yıl

St Batuhan

EmRycL

Acıkcası o iste değişmeye basladı. Gidip 9600gt alarak yakında physx aktif ve ati kart birlikte islem yapabilecek durumda olucak. Hydra motoru malum 1 anakartta bulunuyor msi'in ve yaygınlasırda sistemi oturturlarsa o zaman iste ati physx eksigini kapatabilir ve o yönde calısmaya gereksinim duymayabilir belki.



İnş dediğin gibi olur ama bunlar 'belki' olmaktan çıksın kesinleşsin işte ozman bukadar iddaalı yorumlar yapılsın. Senin için demiyorum yanlış anlama.

Ati'nin physx açığını kapatmasını bende isterim ekran kartı alırken nvidia 'yla sınırlamam kendimi ..
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hakan-imp 9 yıl
ati busefer mükemmel bir işlemci yapmış hem prformanslı hemde buyuk bir enerji tasarufu yapıyor 285 ten bile az yakıyor bide yeni çıkan oyunlarda ati reklamı görsem gam yemem
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cihandark 9 yıl
Hala Neyi Tartışıyorsunuz Anlamıyorum Arkadaşlar Ati Gayet Güzel Dx11 Serisi Kartlarını Tanıtmış Hali Hazırda Gtx295 Kartlarını Geçmeside Gayet Normal Asıl Olan G300 Karşısında 5870 Kartların Performanslarının Ne Olacağı Sorunsalı Bana Kalırsa Ati Fiyatına Göre iyi Performans Veren Kartlar Üretiyor Buna Rağmen Nvidia Piyasadaki Alım Gücü Yüksek ve Performans Olarak En Yüksek Verimliliği isteyen Kullanıcılara Hitab Ediyor Bundan Ne Sonuç Çıkarıyoruz Parası Yeten Nvidia Alır Sınırları Zorlar Bütçesi Kısıtlı Olan Arkadaşlarda Verdikleri Ücret Karşılığında Alabilecekleri En Yüksek Performans için Ati Kartları Tercih Eder
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dark_town 9 yıl

cihandark

Hala Neyi Tartışıyorsunuz Anlamıyorum Arkadaşlar Ati Gayet Güzel Dx11 Serisi Kartlarını Tanıtmış Hali Hazırda Gtx295 Kartlarını Geçmeside Gayet Normal Asıl Olan G300 Karşısında 5870 Kartların Performanslarının Ne Olacağı Sorunsalı Bana Kalırsa Ati Fiyatına Göre iyi Performans Veren Kartlar Üretiyor Buna Rağmen Nvidia Piyasadaki Alım Gücü Yüksek ve Performans Olarak En Yüksek Verimliliği isteyen Kullanıcılara Hitab Ediyor Bundan Ne Sonuç Çıkarıyoruz Parası Yeten Nvidia Alır Sınırları Zorlar Bütçesi Kısıtlı Olan Arkadaşlarda Verdikleri Ücret Karşılığında Alabilecekleri En Yüksek Performans için Ati Kartları Tercih Eder


hocam iyi hos guzel dersinde burada herkesin takildigi mevzu nvidianin bu sekilde bir kart cikartip cikartamayacagi cunku dx10 ilk cikaran nvidia idi ve olagan ustu bir performans gosterdi ancak simdi nvidia bu durumda koseye sIkIsmis durumda 5870 4870 e gore % 100 ve uzeri performans veriyor ve daha tahminen 5890 ve 5870X2 gelecek ve soru da burada aceba durum ne olacak o zaman liderligi ati alacak ve satis politikasi nasil olacak
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SnCrhn 9 yıl
nvidia mağduru(bnm gözümde onlar mağdur) arkadaşlara soruyorum: şu tabloda gtx285 alırım diyen öne çıksın,snra da dh den kaydını silsin ltfn.....başka sözü olan????
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EmRycL 9 yıl

SnCrhn

nvidia mağduru(bnm gözümde onlar mağdur) arkadaşlara soruyorum: şu tabloda gtx285 alırım diyen öne çıksın,snra da dh den kaydını silsin ltfn.....başka sözü olan????



Gtx285 almam. Ama gidip ati kart hayatta almam
Ortada physx gibi bir gerçek var yapmayın arkadaşlar bir Ati kullanıcısı olarak kendi kartımı yeriyorum ben burda..
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VMTX 9 yıl

aman Allah ım.bu inanılmaz bir kartmış yav.eğer bu testler gerçeği yansıtıyorsa muhteşem bir kart geliyo.ortalığı kasıp kavuracak.eğer fiyatıda uygun olursa ati satışlarında patlama yapıcak galiba.
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MrPerFormance 9 yıl
BU testler yetersiz. 1 hafta içerisinde daha sağlıklı test sonuçları gelecektir.
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KANUNI61 9 yıl
eger durum boyleyse nvidia 300 serisi
baya bi zorlanacak sanırım
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