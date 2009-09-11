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ATi Radeon HD 5870 kameralara yakalandı

AMD-ATi'nin DirectX 11 destkeli yeni nesil ekran kartlarından Radeon HD 5870 detaylı özellikeriyle birlikte gün ışığına çıktı.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,6b
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109
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin son kullanıcılar tarafından merakla beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil Radeon HD 5800 serisi için yeni bilgi ve görseller gelmeye devam ediyor. Endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartı ailesi olarak tanıtılan ve ikinci jenerasyon 40nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı belirtilen Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerinin teknik özellikleriyle birlikte, fiyat bilgileri de netleşiyor. Firmanın ilk görselleri bir süre önce gün ışığına çıkan Cypress kod adlı Radeon HD 5870 modelinin soğutucusuz çıplak görüntüleri, yeni detaylarla birlikte nihayet belirdi. Çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 gelene kadar firmanın yeni amiral gemisi olacak Radeon HD 5870, sahip olduğu teknik özellikleriyle, performans noktasında firmanın iddiasını gözler önüne serecek gibi görünüyor.

ATi Radeon HD 5870 kameralara yakalandı
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Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ve yeniden tasarlanmış özel bir soğutucuya verilen Radeon HD 5870 modeline, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'su güç veriyor. Açılı GPU yerleşimi ile R600 GPU'sunu (Radeon HD 2900XT) modelini hatırlatan RV870 GPU'sunun 338 mm² zar alanı ve 2.1 milyar olduğu belirtilen transistör sayısı ile 40nm üretim teknolojisine rağmen oldukça iri ve kaslı bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor. Kaldı ki Nvidia'nın şu an için en güçlü GPU çözümü olan ve 1.4 milyar transistörü bünyesinde barındıran GT200b ile kıyaslandığında, yerini aldığı RV790 GPU'suna (959 milyon) kıyasla DirectX 11 destekli RV870, iki kat daha fazla transistörü bünyesinde barındırıyor. Yüksek performans iddiasıyla lanse edilecek Radeon HD 5870, teknik özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Radeon HD 4890 modeliyle hız aşırtma konusundaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seren AMD-ATi, Radeon HD 5870 modelinin referans tasarımında 4 fazlı dijital güç tasarımına yer veriliyor. Özel tasarım modellerde kullanılacak esktra vGPU fazları için gerekli alana sahip olan baskılı devre tasarımıyla AMD-ATi, detaylarıyla özelleştirilen Radeon HD 5870 modellerine de şimdiden göz kırpıyor. Modeline göre 1GB ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek olan Radeon HD 5870 modelinin, bellek kapasitesine göre 8 veya 16 adet GDDR5 bellek yongası kullandığı belirtiliyor. Bellekler için 2 fazlı güç tasarımına yer verilen ekran kartının güç ihtiyacı ise her biri 6-pin olan iki adet PCIe güç konnektörü ile karşılanıyor. Ayrıca yine hız aşırtmalı özel modeller için, PCB tasarımı 6-pin + 8-pin PCIe konnektörü kullanımına da olanak tanıyor.

ATi Radeon HD 5870 kameralara yakalandı
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Radeon HD 4800 serisinde olduğu gibi 256-bit bellek veri yolu desteği sunan Radeon HD 5870 modelinde, paralel işlemci sayısı ise iki kart arttırılarak 800'den 1600'e çıkartılmış. Radeon HD 4850 ve Radeon HD 4870 modellerinde benzerlikten farlı olarak DirectX 11 destekli yeni jenerasyonda modeller arası farklılıkları keskinleştirmek isteyen AMD-ATi, Radeon HD 5850 modelinde ise 1440x paralel işlem birimine yer veriyor. 80 TMU ve 32x ROP birimine sahip olan Radeon HD 5870 modelinin 1GB ve 2GB GDDR5 bellekli iki farklı varyasyonunun olacağı belirtilirken, Radeon HD 5850 modelinin ise 72 TMU ve 32 ROP birimi ile geleceği ayrıca en azından ilk etapta sadece 1GB GDDR5 seçeneği ile satışa sunulacağı bildiriliyor. Grafik işlemci çalışma frekansı 800MHz, bellekleri ise 5.2GHz'de çalışan Radeon HD 5870 modelinden farklı olarak Radeon HD 5850 modeli ise 700MHz GPU ve 1440MHz bellek saat hızlarıyla gelecek.

ATi Radeon HD 5870 kameralara yakalandı
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2.5 TeraFLOP'un üzerinde işlem gücüne sahip olacak DirectX 11 destekli Radeon HD 5800 serisi ekran kartlarında güç tüketimi üzerine de çalışmalar yapan AMD-ATi'nin özellikle bekleme durumundaki güç tüketim değerini ciddi şekilde aşağı çektiği ve Radeon HD 4800 serisinde 80 Watt civarında olan bekleme durumu güç ihtiyacının Radeon HD 5800 serisinde 27 Watt'a kadar düşebildiği belirtiliyor.Geliştirilmi Crossfire desteği ile çoklu ekran kartı kurulumlarına da yeşil ışık yakan yeni modellerde DVI konnektörlerine ek olarak HDMI ve DisplayPort ara birimlerine de destek sunuluyor. Eyefinity teknolojisi ile çoklu monitör kullanımında çığır açmayı hedefleyen AMD-ATi'nin yeni modellerinden Radeon HD 5870'in 449$ (2GB) ve 399$ (1GB), Radeon HD 5850 modelinin ise 1GB alternatifi ile 299$ seviyesinden 22 Eylül'de satışa sunulması beklenirken Nvidia cephesinde ise GT300 kod adlı yeni GPU'nun en geç Kasım ayında lanse edilmesi bekleniyor.


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Guest-BE7EF0688 10 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: javocu
Bu kart ATI'den çıkması yazık çok yazık.Neden derseniz o rezil sürücüleri bu karta kurmaya kıyamam ben.Sorunsuz sürücüsünü görmedim.ATI minareyi çalmış ama kılıfı yok.
Tam olarak saçmalamışsın dostum ya dediğine kimsenin inanası yok nedense sürücü kalitesinde hep atiden sözediliyor sürücü makalelerini takip etmen yeterli
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.brian. 10 yıl
gtx295 ten %50 daha hızlı olursa nvdia da bi kart çıkarır sloganı da geçme beni geçerim seni olur :)
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Mete Can Karahasan 10 yıl
Javocu bu kaçıncı feveranın nvidia diye kıraldan çok kıralcı
Seni giti darağacına nvidia ipiyle giden fanboy

brian nvidia atiye cevap versin... hele bi versin 2010un ikinci çeyreği anca... sesini duyabiliyor musun nvidia'nın? Dinle... çok cılız ve uzaktan gelmiyor mu sana da




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marsay 10 yıl
teknolojiyi yakalamak çok zor oluyor ya en az 1 yıl da bir çıkartsalar olmuyormu
kota getirilsin :D
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GENERAL006 10 yıl
Güzel paylaşım teşekkürler.
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someone74 10 yıl
Paparazzı cınsınden bı baslık olmus :) Hep atı ye nıyetlenıp nvıdıa almaktan bıktım. Artık atı'nın hakkını verme zamanı geldı. Bu cıkınca bır 4870 almak sart oldu.
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byxx 10 yıl
arkadaslar sadece makara olsun diyeee yazdım öyle bişey oldugu falan yok...saygılarımla...
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LaNdciq 10 yıl
bunların hepsi para tuzakları dünya en-ayi çok daha çok para kaptırırsınız bunlara
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Agababangida 10 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Arkadaşlar 40nm ATI 2.1 milyar transistör ve 1600sp işlemciyi şu kadarcık zara sığdırmış bakın hala boşluk fazlası ile var


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Nvidia 55nm 1,1milyar transistörlü dana gözü kadar gpu su ise bakın bu
Daha ne sığarki bu dev gibi gpu ya mecburen yeni mimari şart


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OverClocK1ng 10 yıl
Evet doğru diyorsun uslanmayacaklar ama bir de 1960pro diye kart olsaydı o da iyi olurdu :))
1950 ;)
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mpy 10 yıl
Aynı hikaye yine başladı :) hep aynı herşey aynı değişen kodlar . muhabbetler bile aynı
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OverClocK1ng 10 yıl
@vespasianus
Ya daha önceki okumamda ya dikkat etmemişim ya da atlamışım. Tabloyu şimdi gördüm. Süper tablo. Hemen arşivime aldım. Teşekkür ederim.
Sizin de dediğiniz gibi ben de zaten aynı Rop optimizelerinden bahsediyorum. Zaten 4890 da yapılan da buydu.
Ben 5970 in dehşet-ül vahşet bir kart olacağına inanıyorum. Zaten olmayacak olsa ATI Gözlerinize inanamayacaksınız demezdi.
8800 Serisinden beri böyle güzel bir sıçrama doğru dürüst gelmedi. Artık şu testler falan gelse de biz de rahatlasak. Meraktan çatlayacağım nerdeyse.
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G.USTA 10 yıl
Arkadaşlar daha detaylı testler ne zaman çıkacak biliyormusuz.
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Ecstacy of Gold 10 yıl
Tır gibi sogutucu var
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F.@.T.İ.H 10 yıl

One Step CLoser

Tır gibi sogutucu var



ati de zaten kartın uzerine ''long vehicle ''tabelası koyacakmıs..
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