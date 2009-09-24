ATi Radeon HD 5870 X2 Kasım'da geliyor; çalışan sistem gösterildi

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Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleriyle DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını kullanıma sunmaya başlayan AMD-ATi, önümüzdeki aylarda ürün gamını yeni modellerle güncellemeye hazırlanıyor. Firmaya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Radeon HD 5700 serisinin Ekim ayında tanıtılması beklenirken, çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 modeli ise Kasım ayında lanse edilecek. Hemlock kod adını taşıyan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun çiftine sahip olacak Radeon HD 5870 X2 modeli için devam eden çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

Nvidia'nın GT300 tabanlı GeForce 300 serisine karşı AMD-ATi'nin yüksek performans segmentindeki ağır topu olması beklenen çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 modelinin, 5 TeraFLOP'un üzerinde işlem gücü ve her GPU için 1600x paralel işlem birimi olmak üzere toplamda 3200x paralel işlemciyle geleceği belirtiliyor. Yaklaşık 12-inç uzunluğunda olacak Radeon HD 5870 X2 modeli için cevabı merakla beklenen belkide en önemli soru TDP seviyesi. Zira 188 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olan RV870 dikkate alındığında ikinci bir GPU ile 300 Watt'ın altına inilip inilemeyeceği şimdiden merak konusu.

Öte yandan Radeon HD 4870 X2 modelinde yer verilen SidePort ara biriminin Radeon HD 5870 X2 modelinde olup olmayacağı ve PLX köprü yongasında güncellemeye gidilip gidilmediği de cevabı merak edilen diğer sorular arasında yer alıyor. AMD-ATi tarafından çalışan bir örneği kapalı bir sistem içerisinde çalıştırılan Radeon HD 5870 X2 modelinin işlem gücü açısından dünyanın en güçlü çözümü olacağı belirtilirken fiyatının ise 500$'ın altında olması, muhtemelen 499$ seviyesinden gelmesi bekleniyor. Eyefinity ve Crossfire teknolojilerini de destekleyen Radeon HD 5870 X2 modeli için gözler Kasım ayında.

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