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ATi Radeon HD 5870 X2 Kasım'da geliyor; çalışan sistem gösterildi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,7b
1
40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5870 X2 Kasım'da geliyor; çalışan sistem gösterildi
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Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleriyle DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını kullanıma sunmaya başlayan AMD-ATi, önümüzdeki aylarda ürün gamını yeni modellerle güncellemeye hazırlanıyor. Firmaya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Radeon HD 5700 serisinin Ekim ayında tanıtılması beklenirken, çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 modeli ise Kasım ayında lanse edilecek. Hemlock kod adını taşıyan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun çiftine sahip olacak Radeon HD 5870 X2 modeli için devam eden çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

Nvidia'nın GT300 tabanlı GeForce 300 serisine karşı AMD-ATi'nin yüksek performans segmentindeki ağır topu olması beklenen çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 modelinin, 5 TeraFLOP'un üzerinde işlem gücü ve her GPU için 1600x paralel işlem birimi olmak üzere toplamda 3200x paralel işlemciyle geleceği belirtiliyor. Yaklaşık 12-inç uzunluğunda olacak Radeon HD 5870 X2 modeli için cevabı merakla beklenen belkide en önemli soru TDP seviyesi. Zira 188 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olan RV870 dikkate alındığında ikinci bir GPU ile 300 Watt'ın altına inilip inilemeyeceği şimdiden merak konusu.

Öte yandan Radeon HD 4870 X2 modelinde yer verilen SidePort ara biriminin Radeon HD 5870 X2 modelinde olup olmayacağı ve PLX köprü yongasında güncellemeye gidilip gidilmediği de cevabı merak edilen diğer sorular arasında yer alıyor. AMD-ATi tarafından çalışan bir örneği kapalı bir sistem içerisinde çalıştırılan Radeon HD 5870 X2 modelinin işlem gücü açısından dünyanın en güçlü çözümü olacağı belirtilirken fiyatının ise 500$'ın altında olması, muhtemelen 499$ seviyesinden gelmesi bekleniyor. Eyefinity ve Crossfire teknolojilerini de destekleyen Radeon HD 5870 X2 modeli için gözler Kasım ayında.

ATi Radeon HD 5870 X2 Kasım'da geliyor; çalışan sistem gösterildi
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akıncıatıcı 10 yıl
5870X2 GELİCEK AMA BENCE ACELE ETMEYİN. NVİDİA ELİ KULAĞINDA 300 SERİSİYLE GELİCEK VE BU İŞİN DUAYENİ KİMMİŞ GÖRECEKSİNİZ HAA FAZLA PARANIZ VARSA SORUN YOK OZAMAN DENEMEK İÇİN ALIN 5870X2 HEM FARKI YAŞAMIŞ OLUCAKSINIZ
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akıncıatıcı 10 yıl
BU İŞLER SIRAYLA ATİ NVIDIA...NVIDIA ATİ AMA ASIL SON NOKTAYI KİM KOYACAK? KİMMİ TABİKİ NVIDIA BU KADAR BASİT SORUNUN CEVABI ÖYLEYSE NEDİR BU ATİ SEVDASI BENCE YİĞİDİ ÖLDÜR AMA HAKKINI VER (FX5200& 8800GT)

BOŞA ÇABALAMAYIN NVIDIANIN TADINA VARIN PERFORMANSI KARARLILIĞI YAŞAYIN GERİSİ BOŞ..
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CoreXXX 10 yıl
440 dolarmı ,bu fiyata yakın türkiyeye gelirse inanılmaz bence, gtx295 600 dolar be.of ati be bana gene kart aldırıcan:D
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Gt95 10 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: KiLLeR©
Parası ve zevki olan kişiler enayi demek? Bunu sana uzun uzun anlatırdımda burası yeri değil.
Cümlen şöyle olmalıydı: "Parası olmayıpta çoluk çocuğunun rıskını buna veren enayidir, mevcut f/p kartlar hangi oyuna yetmiyor? Ama parası olan ve bu kartı alan kişi maddi olarak etkilenmeyecekse ve bilgisayar, oyun hastası ise alabilir buda kolleksiyonculuk gibi bir hobidir..."
Yeni teknolojiler her zaman satar ve satacaktır. Önemli olan tüketici sıfatının yanına birde üretici sıfatı eklemektir. (Genel anlamda.)

KiLLeR© kardesim uyardın icin saol haklısın kusura bakma fazla ıleri gitim kusuruma bakmayın
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dc106 10 yıl
bugun yarın yeni bir kart alıcam sizce bu kartın cıkmasını beklemeye degermı yada gtx 295 alınırmı? birde bu kart kac bit olacak?
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St Batuhan 10 yıl
@Nemesis
O senin tv boyutu hesap makinan protein sentez hesapları yapıyor ama ^^ Yani tamam arada sırada büyüme oluyorsa bunu eski teknolojiye dönmek değil de yeni teknolojinin biraz durgunlasması sınırlaması ve daha ileri gitmek icin alan genisletilmesi gerektigi gibi bisi olarak nitelendirebiliriz...
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desert_rain 10 yıl
demek ki kasımda hd5870 250-300 dolar aralığına inecek :)
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fatihcanery 10 yıl
killer yorumun cok güzel +1
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F.@.T.İ.H 10 yıl
bunuda 4gb gddr5 yaparlar herhal..
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Batuist 10 yıl
atiyi gördük şimdi sıra nvidiada..
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acbold 10 yıl
greve gidelim :D ekran kartı almıyalım bu sene 20 tane oyun çıkmazsa :D
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Gt95 10 yıl
keske kimseler almasa su ati nvidia kartlarini ozaman bakalim 599 yada 630 dolara satabileceklermiydi satamazlardi ama nerde adamla ekmek kuyrugu yapiyorlar resmen milat enayi allah akil versin hepsine oyun olmadiktan sonra yaramaz diyorum dinleyen yok ilede alalim siz boyle adamlara cesaret verdikten sonra tavuklar kuyriga girer nvidia ati yolar durmadan enayilaeri ben akran kartimdan memnun siz siz oluna boyle tuzaklara gelmeyin bosverin dalasip dursunlar
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KiLLeR© 10 yıl

hakandinler

keske kimseler almasa su ati nvidia kartlarini ozaman bakalim 599 yada 630 dolara satabileceklermiydi satamazlardi ama nerde adamla ekmek kuyrugu yapiyorlar resmen milat enayi allah akil versin hepsine oyun olmadiktan sonra yaramaz diyorum dinleyen yok ilede alalim siz boyle adamlara cesaret verdikten sonra tavuklar kuyriga girer nvidia ati yolar durmadan enayilaeri ben akran kartimdan memnun siz siz oluna boyle tuzaklara gelmeyin bosverin dalasip dursunlar


Parası ve zevki olan kişiler enayi demek? Bunu sana uzun uzun anlatırdımda burası yeri değil.

Cümlen şöyle olmalıydı: "Parası olmayıpta çoluk çocuğunun rıskını buna veren enayidir, mevcut f/p kartlar hangi oyuna yetmiyor? Ama parası olan ve bu kartı alan kişi maddi olarak etkilenmeyecekse ve bilgisayar, oyun hastası ise alabilir buda kolleksiyonculuk gibi bir hobidir..."

Yeni teknolojiler her zaman satar ve satacaktır. Önemli olan tüketici sıfatının yanına birde üretici sıfatı eklemektir. (Genel anlamda.)
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yekoo 10 yıl
599 dolara gelir bu en aşşa.. birde tdp 350yi bulur. tahminlerim böyle.
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-dehşet- 10 yıl
Her zaman tek kart kullanma taraftarıyım.Şu anda HD5870 elimize de çok yüzümüzede.Eğer amacımız oyun oynamaksa.Amaç s...k yarışı ise başta tabi.
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sadtneverdie 10 yıl
499 dan gelmez 5870 bu akdar pahalıyken bu akrtın 499 dan gelemsi saçma olur tabii ati o zamana akdar tek gpu alrda indirim yapacaksa ayrı..
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