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ATi Radeon HD 5870 X2 transistör rekorunu kırabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,2b
1
33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5870 X2 transistör rekorunu kırabilir
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Radeon HD 5870 modeliyle Radeon HD 4870 X2 veya GeForce GTX 295'e yakın performans sunacağı iddia edilen AMD-ATi, Evergreen kod adıyla anılan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı jenerasyonunu amiral gemisi olacak çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 modeline yönelik çalışmalarına da devam ediyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan RV870 GPU'sunun çiftine sahip olması beklenen R800 kod adlı Radeon HD 5870 X2'nin Ekim sonunda veya Kasım ayı içerisinde lanse edilerek satışa sunulması bekleniyor.

Resmi özellik listesi henüz yayınlanmış olmasa da Radeon HD 4870 X2 modelinde olduğu gibi Radeon HD 5870'e güç veren RV870(XT?) GPU'sunun çiftine sahip olması beklenen yeni kart, bu olasılık çerçevesinde 1600 x2 paralel işlem birimi, 32x 2 ROP ünitesi ve en az 2GB kapasiteli GDDR5 bellek kapasitesi gibi özelliklere sahip olabilir. Öte yandan kartın ısıl güç tasarımı da bir diğer önemli detay zira 2.1 milyar transistöre sahip olduğu belirtilen ve yük altında 180 Watt güç çektiği ifade edilen HD 5870 modelinin çift GPU'lu versiyonu için TDP seviyesinin ne olacağı da şimdiden merak konusu.


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kenan109 10 yıl
@The Wanted
Aydınlattığın için teşekkür ederim :)
Sadece neden açıklama yazmadıklarını merak ettim :)
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IgorStravinsky 10 yıl
İşte tam sahur vakitleri filan oluyor fakat yokmu online veren bi yer? yada bi TV kanalı filanda olur yahu. Programlar ile bağlanırız TV kanallarına
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kenan109 10 yıl
uss-hornet.org/...

10 Eylül es geçilmiş gibi :(
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CoreXXX 10 yıl
amerekiyla aramızda 8 saat var eğer usa saatine gore akşam 20 de lanse edilirse biz ancak sabh gorruz
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kenan109 10 yıl
Bende bunu arayup duruyorum internette.U.S.S Hornet falan filan aramadığım terim kalmadı yahu :)
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CoreXXX 10 yıl
amerikada satt şu an 13 35 felan, amerika saatine gore lansman kaçda yapılacak bilen varmı acaba?
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Evet, İsyan! 10 yıl

CoreXXX

amerikada satt şu an 13 35 felan, amerika saatine gore lansman kaçda yapılacak bilen varmı acaba?


Aşağıdaki bu forumdaki 5xxx konularında bir arkadaş vermişti... Ben anlamadım birşey; aşağıya göre kaç saat daha var?
timeanddate.com/...
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yekoo 10 yıl
5870*2 150w tdp ile gelmesi imkansız arkadaşlar bence... biraz daha objektif olalım en az 225w diyorum ben ki daha az söyledim... gerçi 160w falan lanse edilip testlerde yumurta pişircenede bahse varım..
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showstopper41 10 yıl
nanometrik küçülmeye inat güç tüketim değerleri canavarlaşmaya devam ediyor. Eğer 300W TDP gibi bir değerle gelirse 2 adet 5870x2 ile quad CF yapacak adam 1kW+ güç kaynaklarını incemelesi gerekiyor.
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sertacaygun 10 yıl
150W TDP tahmin ediyorum 5870X2 için. Var mı arttıran ?
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Ferruh Ferman 10 yıl
170 de benden. Aslında bu ekran kartlarını alacak sistem sahipleri için gereken güç miktarı çok da önemli olmasa gerek.
Zaten seneye, i7 platformuna geçersem, alacağım ekran kartı da HD5870X2 tarzı bir şey olur, tabii daha makul, iyi kartlar gözükmezse.
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hardware wizard 10 yıl
anlaşılan biz bi 4890 daha alıp ikili düzen kuracağız.
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black_67 10 yıl
Bunlar ne böyle rakamlar uçuk gibi gerçek olabilir ama 4800 serisine performansı açık ara fark atar.
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mav1li 10 yıl
orc123456 nerede o RESMİ veriler?
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IgorStravinsky 10 yıl

mav1li

orc123456 nerede o RESMİ veriler.

Zaten resmi dememiş.. Ortaya çıkan demiş.
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