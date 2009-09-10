ATi Radeon HD 5870 X2 transistör rekorunu kırabilir

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Radeon HD 5870 modeliyle Radeon HD 4870 X2 veya GeForce GTX 295'e yakın performans sunacağı iddia edilen AMD-ATi, Evergreen kod adıyla anılan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı jenerasyonunu amiral gemisi olacak çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 modeline yönelik çalışmalarına da devam ediyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan RV870 GPU'sunun çiftine sahip olması beklenen R800 kod adlı Radeon HD 5870 X2'nin Ekim sonunda veya Kasım ayı içerisinde lanse edilerek satışa sunulması bekleniyor.

Resmi özellik listesi henüz yayınlanmış olmasa da Radeon HD 4870 X2 modelinde olduğu gibi Radeon HD 5870'e güç veren RV870(XT?) GPU'sunun çiftine sahip olması beklenen yeni kart, bu olasılık çerçevesinde 1600 x2 paralel işlem birimi, 32x 2 ROP ünitesi ve en az 2GB kapasiteli GDDR5 bellek kapasitesi gibi özelliklere sahip olabilir. Öte yandan kartın ısıl güç tasarımı da bir diğer önemli detay zira 2.1 milyar transistöre sahip olduğu belirtilen ve yük altında 180 Watt güç çektiği ifade edilen HD 5870 modelinin çift GPU'lu versiyonu için TDP seviyesinin ne olacağı da şimdiden merak konusu.