ATi Radeon HD 5970 detaylandı; Saat hızları HD 5850 ile aynı!

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Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970, önümüzdeki hafta içerisinde lanse edilerek kullanıcıların beğenisine sunulacak. AMD'nin yüksek performans segmentindeki yeni amiral gemisi unvanına sahip olacak ATi Radeon HD 5970'in yaklaşık 11 ay sonra firmaya yeniden liderlik koltuğunu getireceği ve GeForce GTX 295'i ikinci plana iteceği söyleniyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olacak ekran kartı, 2x 256-bit bellek veri yolu desteği sunacak. 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı söylenen ATi Radeon HD 5970'in saat hızları da kesinleşiyor. Gelen bilgilere göre kartın grafik işlemcileri 725MHz'de, bellekleri ise 4GHz hızında görev yapacak yani hızlar Radeon HD 5850 ile aynı olacak.

Bazı ufak modifikasyonlar haricinde tasarım özellikleri itibariyle ATi Radeon HD 5870 ile benzer bir görünüme sahip olacak çift grafik işlemcili yeni model, 12.1-inç civarındaki uzunluğu ile firmanın şimdiye kadar hazırladığı en uzun ekran kartlarından birisi olacak. Destek veren anakartlarada CrossfireX kurulumuna olanak tanıyacak HD 5970'te, 8-pin ve 6-pin'lik iki adet güç konnektörü olacak.

ATi Radeon HD 5800 serisinden farklı olarak çift DVI, HDMI ve DisplayPort yerine iki adet DVI ve bir adet mini DisplayPort konnektörleri ile geleceği belirtilen DirectX 11 de destekli yeni model, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Önümüzdeki hafta satışa sunulacak kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.