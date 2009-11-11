ATi Radeon HD 5970 detaylandı; Saat hızları HD 5850 ile aynı!

Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970, önümüzdeki hafta içerisinde lanse edilerek kullanıcıların beğenisine sunulacak. AMD'nin yüksek performans segmentindeki yeni amiral gemisi unvanına sahip olacak ATi Radeon HD 5970'in yaklaşık 11 ay sonra firmaya yeniden liderlik koltuğunu getireceği ve GeForce GTX 295'i ikinci plana iteceği söyleniyor.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olacak ekran kartı, 2x 256-bit bellek veri yolu desteği sunacak. 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı söylenen ATi Radeon HD 5970'in saat hızları da kesinleşiyor. Gelen bilgilere göre kartın grafik işlemcileri 725MHz'de, bellekleri ise 4GHz hızında görev yapacak yani hızlar Radeon HD 5850 ile aynı olacak.
Bazı ufak modifikasyonlar haricinde tasarım özellikleri itibariyle ATi Radeon HD 5870 ile benzer bir görünüme sahip olacak çift grafik işlemcili yeni model, 12.1-inç civarındaki uzunluğu ile firmanın şimdiye kadar hazırladığı en uzun ekran kartlarından birisi olacak. Destek veren anakartlarada CrossfireX kurulumuna olanak tanıyacak HD 5970'te, 8-pin ve 6-pin'lik iki adet güç konnektörü olacak.
ATi Radeon HD 5800 serisinden farklı olarak çift DVI, HDMI ve DisplayPort yerine iki adet DVI ve bir adet mini DisplayPort konnektörleri ile geleceği belirtilen DirectX 11 de destekli yeni model, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Önümüzdeki hafta satışa sunulacak kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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sadece buda değil sınır olmasaydı bu üreticiler 500w a bile çıkmaya çalışırlardı sonuçta ortada en büyük kim olcak iddiası var. düşünebiliyomusunuz yarım kilowattlık ekran kartları piyasada dolaşsın.
hem elektrik faturası artar hem ısı problemi çıkar hemde yeni güç kaynağı ihtiyacı doğar.
umarım pci-e e alternatif bişiler üretip 300w sınırını aşmazlar.
bu bakımdan amd nin kırpmaya gitmesi zorunlu olmuş.
şimdi nvidia da çok iyi kartlar ile gelmeli ki amd bir daha ki tasarımında daha az güç daha fazla performans tarzı çalışmalı tabi nvidia da...
elinde olceklenebilirligi iyi bir mimari var erkende dx11 kartını cıkardı ama hd5xxx de hataları var atinin ve suanda piyasa boşken yapmaması lazım.
şu hd5870 denen kart 320bit bile olsa yeterdi yahu ozaman gtx295 i tek kart geçerdin.
hd5770 de bi fiyasko bant genişligi 4850 ile 4870 ortasında performansıda 4850 nin biraz yukarsında dogal olarak neden cunku bant genişligi frenliyordu 4850 yi
ve hatası şudurki insanlar suanda dusunuo hd4890 mı gtx275 mi alsam diye
yapıcaktı o kartı 256bit koyacaktı 1000sp biraz daha geliştiricekti herkes atlayacaktı
128bit ddr5 i ve 640 sp de hd5600 serisine koy
neyse şimdide bu kartta saçmalamalar var.4ghz ddr5 bellek insaf ya nekadar guc cekicekki su bellekler bu kartın sorunu bellek hızı zaten bari onu kırpma ya
300w olduktan sonra neden 320sini dusunuosn anlamamki
bide yap şunu 2 tane soutuculu fanlı sonrada delikli bi plastikle ort ustunu dimi hem pişmesin ısıdan hemde alanda clockda yapsn ne yapıosa yapsn
Bu yüzden overclokcuların gözdesi olacak bu kart