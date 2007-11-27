ATi RV620, Nvidia G98'i ikinci plana itebilir

ATi RV620 test sonucu

ATi RV610 (Radeon HD 2400 Pro) test sonucu

Nvidia G98 test sonucu

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Giriş seviyesindeki mücadelede yeniden alevlenecek gibi gözüküyor. Zira Nvidia, önümüzdeki ayın ilk yarısı içerisinde 65nm üretim teknolojisi ile ürettiği ve geliştirilmiş video hızlandırma teknolojisine sahip olan G98 gpu'su ile güncellediği yeni GeForce 8400GS modellini kullanıma sunacak. ATi tarafında ise hedef Ocak ayı gibi gözüküyor ve firma giriş seviyesi için 55nm üretim teknolojisine sahip RV620 gpu'sunu hazırlıyor. Nvidia'nın G98'inden sonra ATi'nin RV620 gpu'sunun da ilk 3DMark 2006 test sonucu ortaya çıktı. Test sonucu gösteriyor ki ATi, RV620 ile sadece üretim teknolojisini geliştirmenin yanı sıra mimari anlamda da bir takım iyileştirmeler yapmış.- Intel Celeron 460 (2.4GHz), - Foxconn P35A-S, - 1GB*2 bellek, - Windows Vista Ultimate, - RV620 (525/400MHz) ve HD 2400Pro.Görüldüğü üzere 3DMark 2006'da 55nm üretim teknolojisine sahip RV620 aynı saat hızında yerini alacağı RV610'dan yaklşaık %35 daha hızlı. Bu arada RV620'nin UVD, HDMI ve DisplayPort tekolojilerine ve DirectX 10. 1 ile PCIe 2.0 desteklerine de sahip olacağını ifade edelim.