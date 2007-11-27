ATi RV620, Nvidia G98'i ikinci plana itebilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Giriş seviyesindeki mücadelede yeniden alevlenecek gibi gözüküyor. Zira Nvidia, önümüzdeki ayın ilk yarısı içerisinde 65nm üretim teknolojisi ile ürettiği ve geliştirilmiş video hızlandırma teknolojisine sahip olan G98 gpu'su ile güncellediği yeni GeForce 8400GS modellini kullanıma sunacak. ATi tarafında ise hedef Ocak ayı gibi gözüküyor ve firma giriş seviyesi için 55nm üretim teknolojisine sahip RV620 gpu'sunu hazırlıyor. Nvidia'nın G98'inden sonra ATi'nin RV620 gpu'sunun da ilk 3DMark 2006 test sonucu ortaya çıktı. Test sonucu gösteriyor ki ATi, RV620 ile sadece üretim teknolojisini geliştirmenin yanı sıra mimari anlamda da bir takım iyileştirmeler yapmış. Test sistemi; - Intel Celeron 460 (2.4GHz), - Foxconn P35A-S, - 1GB*2 bellek, - Windows Vista Ultimate, - RV620 (525/400MHz) ve HD 2400Pro.
ATi RV620 test sonucu
ATi RV610 (Radeon HD 2400 Pro) test sonucu
Nvidia G98 test sonucu
Görüldüğü üzere 3DMark 2006'da 55nm üretim teknolojisine sahip RV620 aynı saat hızında yerini alacağı RV610'dan yaklşaık %35 daha hızlı. Bu arada RV620'nin UVD, HDMI ve DisplayPort tekolojilerine ve DirectX 10. 1 ile PCIe 2.0 desteklerine de sahip olacağını ifade edelim.
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bilip bilmeden yorum yapmayanada bakın 8800gt bazı yerlerde 370ytl imiş. 370/1,2=308$ eder 200$+kdv etmez. kaldıki bulunabilinecek en ucuz 8800gt fiyatını mavinin 3850 fiyatı ile kıyaslıyorum. önce hesap yapmayı öğrenmek lazım yorum işi sonra. nvidia kullanıpda sürücülerinde hiç sorun yaşamayanlar varsa söylesin. bi alt+tab sorunu çıktı ne zaman düzeltildi?
arkadaşım hiç bölülerle çarpılarla uğraşmaya değmez G92 nin performansı belli dimi? ve 512MB 8800gt 269$+KDV den satılıyo..HD3850 210$+KDV den satılıyo...fakat 256MB 8800GT nin varolduğundan haberin vardır tahminim.ve bu kartın tahmini satış fiyatı 200$ (yurtdışı)dan bahsediliyo.. sence atinin şansı varmı??
edit:fiyatı yannıs yazmısım
evet nvidia 200 dolara 3850 den daha ıyısını verıyor bılıp bılmeden yorum yapsan dıyorum 8800gt nin 370 ytl ye kadar indiği yerler var aradaki farkta 20 ytl için değer ayrıca 3850 alıp sürücü sorunlarıyla boğuşmak pek eğlenceli olmaz benim ucuz diye 2600xt alıp son çıkarttıkları sürücüde sorun yaşayıp 7,10 u geri yüklemem gibi yada call of duty nin7,11 de yavaslıga neden olması gibi şu bir gerçek ki nvidia her zaman daha güvenilir bir marka olmuştur amd nin şu son 1 senede bozulan imajını düzeltmesi için çook uğraşması lazım phenom ve 3850 rezillikleride ayrı o yüzden amd savunanlar azsa yadırgamamak lazım amd ye kalsa bu kartın mark sonucu 15000 de olur kart cıkıncada sıfır atarlar yanlıs koymusuz diye
Baksanıza Alienware ve Rock gibi büyük üreticiler Spider platformu toplamaya başladılar. Bunun sebebi Anakart + İşlemci ve Ekran kartı gibi en önemli parçaların aynı firma tarafından üretilmiş olması sanırım.
Zira uyumluluk açısından çok iyi bir seçenek. Düşünsenize. Müşteriler geldiği zaman sistem alırken uyumlu olsun diye aynı marka almaya gayret gösteriyorlar. Burada ise 3 parçanın çipsetlerine varıncaya kadar aynı firma üretiyor. Yani uyumluluk açısınıdan daha güven verici
+1. Genel bir çıta yükseltme durumu var. Giriş seviye için en az 128 bit, orta ve orta-üst seviye için 256 bit standart hale gelecek gibi.