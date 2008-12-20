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ATi RV740; 40nm üretim teknolojisi, 640x paralel işlem birimi ve GDDR5 bellek

ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk grafik işlemcisi RV740'ın detayları göründü! 100$ altı ekran kartlarında çıta yükseliyor!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,5b
1
47
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 ve GeForce GTX 285 modellerini 8 Ocak'ta başlayacak Tüketici Elektroniği 2009 fuarında (CES '09) tanıtmaya hazırlanan Nvidia, yeni modelleriyle GeForce GTX 200 serisinde 55nm üretim teknolojisine geçiş çalışmalarını tamamlayarak hem fiyat/performans hem de güç tüketimi gibi konularda daha rekabetçi çözümlerini pazara sunmuş olacak. GeForce GTX 295 modeliyle AMD-ATi'ye kaptırdığı performans liderliğini geri almayı hedefleyen Nvidia'nın 55nm GT200b GPU'lu iki yeni ve iddialı modeline karşı AMD-ATi'nin nasıl bir strateji takip edeceği konusu ise kullanıcılar tarafından cevabı merakla beklenen sorular arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde GeForce GTX 285 ve GTX 295 modellerine karşı Radeon HD 4800 serisinin paralel işlemci takviyesi yapılan, saat hızları arttırılmış yeni varyasyonlarını kullanıma sunacağı iddia edilen AMD-ATi'den bu konuyla ilgili olarak detaylı bir açıklama yapılmış olmasa da firmanın bazı yeni çözümler üzerinde çalıştığı biliniyor. Kimi kaynaklar AMD-ATi'nin Radeon HD 4900 serisi veya RV775 GPU'su üzerinde herhangi bir çalışma yapmadığını ama firmanın orta segmente yönelik yeni ve dikkat çekici bir model için kapalı kapılar ardında hazırlıklarını sürdürdüğünü bildirirken, bu yönde bazı yeni bilgiler de görünmeye başladı.

Yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş konusunda oldukça hızlı davranan ve son olarak 55nm üretim sürecine rakibi Nvidia'dan aylar önce geçerek bu yönde önemli bir adım atan AMD-ATi cephesinde 40nm üretim teknolojisiyle ilgili de somut gelişmeler yaşanıyor. Haberlerimizde de belirttiğimiz üzere firmanın yeni üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk grafik işlem birimi olması beklenen RV740 için tasarım çalışmaları bitti. Gelen bilgilere göre, RV740, AMD-ATi'nin 2009'da duyuracağı ilk 40nm GPU olabilir. Yeni üretim teknolojisine geçiş sürecinde firmanın ilk ve hitap ettiği segment açısından en önemli modellerinden birisi olması beklenen RV740'ın teknik detayları da yavaş yavaş netleşiyor.

ATi RV740; 40nm üretim teknolojisi, 640x paralel işlem birimi ve GDDR5 bellek
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AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni grafik işlem birimi RV740, orta segmentte konumlandırılacak ve muhtemelen Radeon HD 4600 serisine güç veren RV730 GPU'sunun yerini alacak. Firmanın fiyat/performans oranı en yüksek grafik işlemcilerinden biri olacağı söylenen RV740 için resmi duyurusu Ekim ayında yapılan ve sergilediği performans ile bizden ödül almayı da başaran Radeon HD 4830 GPU'sunun 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan varyasyonu olacağı iddiaları da yapılmıyor değil. Peki RV770 LE GPU'sunun 40nm versiyonu olacağı söylenen RV740 hangi özelliklere sahip olacak? Bu konuda Vr-Zone tarafından yayınlanan yeni bir tablo dikkat çekici detaylar içeriyor.

Yayınlanan tablo dahilinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı belirtilen RV740 GPU'su için dikkat çeken ilk nokta, paralel işlemci sayısı oluyor. RV730 GPU'sunun yerini alacağı söylenen yani orta segmentte yer alan maliyet odaklı çözümlerde kullanılması öngörülen RV740 GPU'sunun 640x paralel işlem birimiyle geleceği belirtiliyor. RV770 LE ile aynı sayıda paralel işlem birimine sahip olan grafik işlem biriminin bellek veri yolu ise 128-bit olarak belirlenmiş. Öte yandan RV740 ile birlikte GDDR5 bellek kullanacağı belirtilen AMD-ATi'nin bu sayede yeni grafik işlemcisinde, veri yolu 128-bit olamsına rağmen GDDR5'in sağlayacağı yüksek hız sayesinde RV770 LE ile aynı bant genişliğine ulaşabileceği belirtiliyor ki bu dikkat edilmesi gereken bir detay.

RV740 ile birlikte orta segmentte de GDDR5 bellek kullanımına başlayacağı konuşulan firmanın aynı grafik işlem birimini temel alan GDDR2, GDDR3 ve hatta GDDR4 bellekli varyasyonlar hazırlanmasına da olanak tanıyabileceği belirtiliyor. Radeon HD 4870 modelinde olduğu gibi GDDR5'li versiyonunda 3600MHz'de çalışan bellek yongalarının kullanılması beklenen RV740'ın yüksek bellek hızının katkısı ile 57.6GB/sn'lik bant genişliğine ulaşabileceği iddia ediliyor. 40nm üretim teknolojisinin katkısıyla güç tüketiminde önemli ilerlemeler kaydetmesi beklenen AMD-ATi'nin, RV740 tabanlı yeni modelinin Radeon HD 4830 modelinden daha düşük güç tüketimine sahip olacağı söyleniyor.

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40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740'ın 100$ altı ekran kartlarında kullanılması ve Radeon HD 4830-4850 arası performans sunması bekleniyor.

ROP ve TMU birimlerinin sayısı açısından da RV770 LE ile oldukça benzer olan ayrıca 16x ROP birimiyle RV730'un (8x ROP) üzerinde yer alan RV740'ın sergileyeceği performans ile Radeon HD 4830 ile Radeon HD 4850 modelleri arasında yer alacağı belirtiliyor. Tabii yeni GPU'nun orta segmenti hedef aldığını ve 100$ altı ekran kartlarında kullanılacağını düşündüğümüzde HD 4850E yaklaşan performansıyla dikkat çekici olabilir. Performansın yanında yeni üretim teknolojisiyle RV740 GPU'sunun daha düşük güç tüketimiyle çalışacağını ayrıca GDDR5 bellek kullanımı gibi teknolojik detaylara sahip olacağını da unutmamak gerek. RV740 GPU'su için telaffuz edilen tarih ise önümüzdeki yılı ikinci çeyreği.


http://vr-zone.com/articles/ati-rv740--a-40nm-rv770-in-disguise/6334.html?doc=6334 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
coreindie 10 yıl
Bi düşünsenize tek kartın üzerinde 4 adet rv740 gpu su birde bunu Ati x4 olarak isimlendirecek.
Tek kartta 640x4= 2560 unified shader, gpu başına 512mb tan 2gb bellek vs. vs.... birde bu karttan 4 lü crosfire-x yapılırsa 10240 unified shader eder, dehşet birşey olur. kaç teraflop hesaplama gücüne ulaşır... Allahım bu kriz ortamında sen bizim gibi son kullanıcıların yardımcısı ol.
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maviay1980 10 yıl
RV770XT 800 Stream Processors ve 160watt max load değeri.500watt güç kaynağıyla gayet iyi sonuç verir.Ati gidiyo bakalım yürü be olum...
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tuffguy 10 yıl
ozzzy222 23.12.2008 Saat: 09:03
bence bu gpuyu yaptılar hayal kırıklığı oldu geliştirmeye çalışıyorlar
48xx gpu piyasada devrim yaptı..çok başarılı bir mühendislik örneği..bilgi sahibi olmadan yorum yapmayalım..
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yugams 10 yıl
aga bu adamlar hiç durmazmı yaef kartların garantileri bitmeden tarih oluyorlar.............
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ozzzy222 10 yıl
bence bu gpuyu yaptılar hayal kırıklığı oldu geliştirmeye çalışıyorlar
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
en ucuz satanı bulun peşin ödeyin pazarlık edin yurtdışndakine yakın bi fiyata alırsınız =D oturdun yerden alışveriş yapmak basit
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justbejust 10 yıl
ati ilginç bir şekilde biraz da kendisiyle rekabet etmeye başladı. 4670, 3850 ile ediyordu, bu kart ta 4830 ile rekabet edecek. 40 nm'yi test etmek açısından olabilir, onun haricinde anlaşılması güç. hani nvidia eleştirildi, döne döne aynı karttan çıkarıyor diye, performans getirisi olmayan başka kart çıkarıp kendi kartınla çakıştırmak da garip. az güç tüketmesi ve daha ucuz olması kullanıcı için iyi olur tabii. 128 bit olması yeni jenerasyonun da 256 bitte kalacağına alamet herhalde.
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nirvanha 10 yıl
boş laf bunlar ;
ATI-NVIDIA
INTEL-AMD
ne kötü ne şahane ,
milleti yoluyorlar
gerisi bahane :D
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yenerbalcı 10 yıl

Orjinalden alıntı: nirvanha

boş laf bunlar ;

ATI-NVIDIA

INTEL-AMD

ne kötü ne şahane ,

milleti yoluyorlar

gerisi bahane :D


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[sharpshooter] 10 yıl
Aslında çok gerekli bir model değil ve biraz model karmaşası yaratabilir. Ama bu kartın yapılış amacı da zaten bir boşluğu doldurmak değil. (4850-4830 arasında yeni modeli gerektirecek kadar fark yok)ATI muhtemelen kartı 40 nm+ucuz fiyat= çok satış mantığıyla çıkarıyor. Böylece kart hem baya kar getirecek hemde piyasaya 40nm kartlar sürülmüş olacak, öncülük teknolojik üstünlük vb. sağlayacak. ATI ın stratejisi mantıklı ki eğer kart sorunsuz çıkar ve iyi performans sergilerse ucuz pc toplayanların gözdesi olur.
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TangoEchoKilo 10 yıl
o 128 bit 256 olsaydıı ATİ den çok güzel bir iş çıkardııı[>:]
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
ati durmak bilmiyo bakalım nvidia bu sefer ne çakallıklar yapacak
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mustafa_550 10 yıl
ati iyi işler çıkarıyor ancak cudayada karşılık verdi tek istediğim bi physix kaldı onuda aşarsa tamamdır ama acil bişeyler ypaması gerekiyor
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