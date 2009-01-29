ATi RV740 tabanlı Radeon HD 4750 modelini mi hazırlıyor?

AMD'nin ilk defa Mart ayında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT fuarında tanıtacağı söylenen RV740 kod adlı yeni GPU'suyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Firmanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk GPU olacak RV740'ın daha önceki haberlerimizde orta segmente yönelik bir çözüm olacağını belirtmiştik. Bugün yayımlanan Catalyst 9.1 sürücüsüyle desteklendiği belirtilen Radeon HD 4730 ve 4750 modelleri için muhtemelen RV740 GPU'sunu esas alan ekran kartları değerlendirmesi yapılıyor.
AMD-ATi'nin olduğu kadar endüstrinin de 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk GPU'su olabileceği öngörüsü yapılan RV740 GPU'su için AMD-ATi henüz resmi herhangi bir açıklama yapmadı fakat olası özellikler noktasında RV740'ın 128-bit bellek veri yoluna, 640x paralel işlem birimine ve GDDR5 bellek desteğine sahip olacağı ayrıca yeni üretim teknolojisinin sağladığı avantajlarla segmentindeki diğer modellere göre daha düşük güç tüketimine ve üretim maliyetine sahip olması bekleniyor.
AMD-ATi tarafından henüz doğrulanmayan olası RV740 özellikleri
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hd 4870 256bit ddr5 bant genişligi 125,44 GB/S bant genişligi sağlamakta.
256bit ddr3 lu bir kartta abartsanız overclock u max göreceginiz 75gb sn falan hadi cok ballısın 80 gör
ama 4870 e overclock ile 150gbsn yi gecebilirsin.
bu 512bit ddr3 luk kartların bant genişligi ile eş değer demek
bellek arayüzünün kaç bit oluşu herzaman hayati önem taşımaz.
6800 ile 7600gt kapışmalarındada 1000mhz lik 256bit lik hantal 6800 128bit lik 1.6ghz lik ddr3 lu 7600 lere boyun egmişti.
ati 128bit ddr5 ile 256bit ddr3 lu bir kartın bant genişligini daha ucuza sunucak
4 tane az bellek modulu daha ufak pcb vs vs
Sonuc, bant genisligini 512 bit DDR2 ile saglamaktansa, 128bit DDR5 ile saglamak daha serin, kompakt, ucuz bir cozum olmus.
Olayi dogru anlamak onemli.
Hocam zaten darboğazdan kurtarmak için bu karta GDDR5 bellek koymuyor mu? Bana göre de GDDR5 bellek yerine veriyolunu 256 Bit'e çıkarsa daha iyiydi. Hatta Hem GDDR5 hem 256 Bit orta sınıfa çok daha iyi olurdu :)
Hem gddr5 bellek hem de 256 bit bellekveriyolu.. Ne güzel olurdu. Yapılacağını zannetmem. Kesin birini seçerler. Nvidia zaten 256 bit'i seçti, ati'den de aynı adımı bekliyorum. Açıkcası Hd4670'in 128 bit olması biraz güvenimi sarstı ama hd56xx serisinden böyle bir atılım bekliyorum. Sonuçta nvidia 2 seri öncesinde 256 bit'e geçmiş olacak. Bu da ati'nin bu konuda çok geç kaldığını gösteriyor.
4850-4870 serisinde olduğu gibi Nvidia ya fark atabilecek bir seri olur olur inşallah.
Bekleyip göreceğiz.
Şaka bi yana ne dengesiz kart bu yav. 128bit ama gddr5 bellekler. Bellek veriyolundaki darboğazı bellek hızı ile mi kapatmaya çalışıyorlar. Şaşırdım biraz. Ayrıca şu kart çıksın da bakalım 40nm gpu'lar oc konusunda nasıllar?
4670 in yerini alırdı..