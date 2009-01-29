ATi RV740 tabanlı Radeon HD 4750 modelini mi hazırlıyor?

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AMD'nin ilk defa Mart ayında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT fuarında tanıtacağı söylenen RV740 kod adlı yeni GPU'suyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Firmanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk GPU olacak RV740'ın daha önceki haberlerimizde orta segmente yönelik bir çözüm olacağını belirtmiştik. Bugün yayımlanan Catalyst 9.1 sürücüsüyle desteklendiği belirtilen Radeon HD 4730 ve 4750 modelleri için muhtemelen RV740 GPU'sunu esas alan ekran kartları değerlendirmesi yapılıyor.

AMD-ATi'nin olduğu kadar endüstrinin de 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk GPU'su olabileceği öngörüsü yapılan RV740 GPU'su için AMD-ATi henüz resmi herhangi bir açıklama yapmadı fakat olası özellikler noktasında RV740'ın 128-bit bellek veri yoluna, 640x paralel işlem birimine ve GDDR5 bellek desteğine sahip olacağı ayrıca yeni üretim teknolojisinin sağladığı avantajlarla segmentindeki diğer modellere göre daha düşük güç tüketimine ve üretim maliyetine sahip olması bekleniyor.

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AMD-ATi tarafından henüz doğrulanmayan olası RV740 özellikleri