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ATi'den Crysis için güncelleme

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
30,1b
1
110
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2007 yılının en çok beklenen oyunu Crysis'in pazara sunulması ile birlikte üreticiler donanım tarafında da oyuna yönelik adaptasyon sürecini tamamlamak için çalışıyorlar. Son olarak AMD-ATi, Radoen HD 2000 ve 3000 serisi için Crysis odaklı yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni güncelleme ile yapılan iyileştirmeler; DirectX 10: Çeşitli kaplama hataları düzeltildi DirectX 10: Performans iyileştirmesi yapıldı DirectX 9: ATi Radeon HD 2900 serisinde görülen AA sorunu düzltildi DirectX 9: Anti-Aliasing performans iyileştirmesi yapıldı DirectX 9: Crossfire performans iyileştirmesi yapıldı DirectX 9: Oyunlara yönelik bazı hatalar giderildi. ATi'nin yeni güncellemesini indirmek için; http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894
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alii933 11 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

2007 yılının en çok beklenen oyunu Crysis'in pazara sunulması ile birlikte üreticiler donanım tarafında da oyuna yönelik adaptasyon sürecini tamamlamak için çalışıyorlar. Son olarak AMD-ATi, Radoen HD 2000 ve 3000 serisi için Crysis odaklı yeni bir güncelleme yayınladı.

Yeni güncelleme ile yapılan iyileştirmeler;

DirectX 10: Çeşitli kaplama hataları düzeltildi
DirectX 10: Performans iyileştirmesi yapıldı
DirectX 9: ATi Radeon HD 2900 serisinde görülen AA sorunu düzltildi
DirectX 9: Anti-Aliasing performans iyileştirmesi yapıldı
DirectX 9: Crossfire performans iyileştirmesi yapıldı
DirectX 9: Oyunlara yönelik bazı hatalar giderildi.

ATi'nin yeni güncellemesini indirmek için;
support.ati.com/...

bu sitenin neresinden indircez driver ı?
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anduril1252 12 yıl
ben indiremiyorum driveri nerden indrecegim link basıyorum new drivers falna 7.10 iniyor yine

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-MoDeStUs- 12 yıl
x1950pro mevcut testlerı yapıp bılgılendırecem..
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gurkan_nl 12 yıl
AMD x2 4600, msi nforce 570 sli anakart, 2 gb ram ve msi HD2900xt ile yaptigim kisa test sonucunda yeni hotfix suruculerle birlikte vista ve xp ortamlarinda aldigim sonuclar,

1280x1024 4xAA veryhigh ayarda 12.78 fps maximum
1280x1024 AA kapali veryhigh ayarda yaklasik 15 fps maximum gibi bir sonuc aliyor.

Xp de dx9 ile aldigim sonuc ise

1280x1024 AA kapali high detay 53 fps maximum. Dx9 da oyun bir anda cosuyor. Aslinda benim vistayi tekrar kurup iyi bir test yapmam gerekiyor. Vistam hasat durumda, pek guvenmiyorum.

DX10 ile DX9 arasindaki cok ciddi kalite farki oldugunu da vurgulamak istiyorum. 3d yazilimlarla (3dsmax, Maya, XSI v.b.) ilgilenenler bilirler GI(kuresel aydinlatma) bugun ku render motorlarinda dahi, islemcileri yeterince kasan bir islemdir.

DX10 ile crysis'in bunu gercek zamanli, yaklasik 15 fps gibi bir basarimla sunmasi bile kucumsenecek birsey degildir. DX9 ile oynadiginizda maalesef gercek zamanli kuresel aydinlatmayi gormeniz mumkun degil. DX10 da detaylari, high ayarlara dahi dusurseniz oyun hala kuresel aydinlatmayi gosterebiliyorken dx9 da hicbir sartta bunu elde edemiyorsunuz. Ancak, medium ayarlarda DX10 da olsa bu effect ototmatik olarak kapaniyor.

GI(kuresel aydinlatma)' nin verdigi etkiyi belki bilemeyen arkadaslar olabilir diye biraz aciklamaya calisayim. Oyun icindeki objelerin sahip olduklari girinti cikintilar yada ince araliklarin icinde dinamik olarak degisen , yumusak kenarlara sahip golgeler olusuyor. Ve ayni zamanda bir isigin emilme ve yansimalarini hesaplayarak, direk olarak isik alamayan diger objelerinde bir miktar aydinlanmasini sagliyor. Ozunde oldukca agir olan bu islemi, oyun icerisinde gercek zamanli gorebilmek gercekten cok keyifli. Bu konuda Crysis sahip oldugu CRYTEK 2 render motoru sayesinde bir ilk.
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erulu 12 yıl

Orjinalden alıntı: bonser24

x1950pro mevcut testlerı yapıp bılgılendırecem..



hiç zahmet etme, ben denedim bi işe yaramadı...
Senin ayarlar nedir? Ben 1280*1024'te medium oynayabiliyorum. Minimum fps: 15 (patlama çatlamalarda) maximum 40-45... Ortalama 25-27 fps gözü yormadan oynanabiliyor. Ama dediğim gibi bu gibi değerleri Catalist 7.10 ile de alıyordum..
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WaReZ 12 yıl
arkadaşlar linkte bir sürü şey var hangisine basıp indircez?
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SeRo-34 12 yıl
bende performans artışı olmadı
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Rodion Raskolnikov 12 yıl
nihayet yani.
çok teşekkürler. fx57
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Mustafa* 12 yıl
bu oyunun fsp puanını ne kadar artıracak acaba
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Father Torque 12 yıl
Bakalım 3870'ler bu sürücüyle nasıl performans verecek, akşama kadar testleri nete düşer.
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