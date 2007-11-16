ATi'den Crysis için güncelleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
2007 yılının en çok beklenen oyunu Crysis'in pazara sunulması ile birlikte üreticiler donanım tarafında da oyuna yönelik adaptasyon sürecini tamamlamak için çalışıyorlar. Son olarak AMD-ATi, Radoen HD 2000 ve 3000 serisi için Crysis odaklı yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni güncelleme ile yapılan iyileştirmeler; DirectX 10: Çeşitli kaplama hataları düzeltildi DirectX 10: Performans iyileştirmesi yapıldı DirectX 9: ATi Radeon HD 2900 serisinde görülen AA sorunu düzltildi DirectX 9: Anti-Aliasing performans iyileştirmesi yapıldı DirectX 9: Crossfire performans iyileştirmesi yapıldı DirectX 9: Oyunlara yönelik bazı hatalar giderildi. ATi'nin yeni güncellemesini indirmek için; http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894
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bu sitenin neresinden indircez driver ı?
1280x1024 4xAA veryhigh ayarda 12.78 fps maximum
1280x1024 AA kapali veryhigh ayarda yaklasik 15 fps maximum gibi bir sonuc aliyor.
Xp de dx9 ile aldigim sonuc ise
1280x1024 AA kapali high detay 53 fps maximum. Dx9 da oyun bir anda cosuyor. Aslinda benim vistayi tekrar kurup iyi bir test yapmam gerekiyor. Vistam hasat durumda, pek guvenmiyorum.
DX10 ile DX9 arasindaki cok ciddi kalite farki oldugunu da vurgulamak istiyorum. 3d yazilimlarla (3dsmax, Maya, XSI v.b.) ilgilenenler bilirler GI(kuresel aydinlatma) bugun ku render motorlarinda dahi, islemcileri yeterince kasan bir islemdir.
DX10 ile crysis'in bunu gercek zamanli, yaklasik 15 fps gibi bir basarimla sunmasi bile kucumsenecek birsey degildir. DX9 ile oynadiginizda maalesef gercek zamanli kuresel aydinlatmayi gormeniz mumkun degil. DX10 da detaylari, high ayarlara dahi dusurseniz oyun hala kuresel aydinlatmayi gosterebiliyorken dx9 da hicbir sartta bunu elde edemiyorsunuz. Ancak, medium ayarlarda DX10 da olsa bu effect ototmatik olarak kapaniyor.
GI(kuresel aydinlatma)' nin verdigi etkiyi belki bilemeyen arkadaslar olabilir diye biraz aciklamaya calisayim. Oyun icindeki objelerin sahip olduklari girinti cikintilar yada ince araliklarin icinde dinamik olarak degisen , yumusak kenarlara sahip golgeler olusuyor. Ve ayni zamanda bir isigin emilme ve yansimalarini hesaplayarak, direk olarak isik alamayan diger objelerinde bir miktar aydinlanmasini sagliyor. Ozunde oldukca agir olan bu islemi, oyun icerisinde gercek zamanli gorebilmek gercekten cok keyifli. Bu konuda Crysis sahip oldugu CRYTEK 2 render motoru sayesinde bir ilk.
hiç zahmet etme, ben denedim bi işe yaramadı...
Senin ayarlar nedir? Ben 1280*1024'te medium oynayabiliyorum. Minimum fps: 15 (patlama çatlamalarda) maximum 40-45... Ortalama 25-27 fps gözü yormadan oynanabiliyor. Ama dediğim gibi bu gibi değerleri Catalist 7.10 ile de alıyordum..