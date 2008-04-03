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ATi'den Mobility Radeon HD 3870 X2 ve HD 3850 X2 geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi cephesinde yeni gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Firmanın amiral gemisi olan HD 3870 X2'nin fiyatı düşerken daha uygun fiyat seviyesinden kullanıma sunulması beklenen Radeon HD 3850 X2'nin yavaş yavaş kendini gösterdiği şu günlerde firmanın dizüstü bilgisayar dünyası için hazırlıklarını sürdürdüğü bazı yeni gelişmelerin de ilk bilgileri gelmeye başladı. Bilindiği üzere dizüstü bilgisayar cephesinde Nvidia rakibine göre bir miktar daha güçlü. GeForce 8800M GTX ve 8800M GTX SLI konfigürasyonları ile mobil dünyanın 3D lideri olan Nvidia'ya karşı AMD-ATi'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 3850 X2 Mobility ve Radeon HD 3870 X2 Mobility modellerini kullanıma sunmayı planlıyor. 55nm üretim teknolojisinin sağladığı termal ve güç tüketim avantajlarını değerlendirmek isteyen firmanın planladığı bu hamle "PC Vendor List" adı verilen tabloya da yansımış bulunuyor. Çıkış tarihi konusunda henüz çok net bir bilgi bulunmamakla birlikte ikinci çeyreği ile birlikte yeni mobil çözümlerin hazır olabileceği konuşuluyor.
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18yusuf 11 yıl
"Arkadaşlar benim aklım almıyor bu laptop VGA ları işlemci gibi takılıyor diye biliyorum.Bu 3870X2 nin 2 GPU sunu nasıl küçücük pcb ye sığdırıyorlar?"
edit :yanlış biliyormuşum öğrendim
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lapry 11 yıl
AMD-ATI çok hızlısınız bu sene yawwww helal olsun valla
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sarppy 11 yıl
İlerleyen zamanlarda 4 çekirdekli işlemcileri ve çift GPU'lu ekran kartları aynı kasa üzerinde notebooklarda göreceğiz demekki.
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