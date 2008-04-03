ATi'den Mobility Radeon HD 3870 X2 ve HD 3850 X2 geliyor

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AMD-ATi cephesinde yeni gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Firmanın amiral gemisi olan HD 3870 X2'nin fiyatı düşerken daha uygun fiyat seviyesinden kullanıma sunulması beklenen Radeon HD 3850 X2'nin yavaş yavaş kendini gösterdiği şu günlerde firmanın dizüstü bilgisayar dünyası için hazırlıklarını sürdürdüğü bazı yeni gelişmelerin de ilk bilgileri gelmeye başladı. Bilindiği üzere dizüstü bilgisayar cephesinde Nvidia rakibine göre bir miktar daha güçlü. GeForce 8800M GTX ve 8800M GTX SLI konfigürasyonları ile mobil dünyanın 3D lideri olan Nvidia'ya karşı AMD-ATi'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 3850 X2 Mobility ve Radeon HD 3870 X2 Mobility modellerini kullanıma sunmayı planlıyor. 55nm üretim teknolojisinin sağladığı termal ve güç tüketim avantajlarını değerlendirmek isteyen firmanın planladığı bu hamle "PC Vendor List" adı verilen tabloya da yansımış bulunuyor. Çıkış tarihi konusunda henüz çok net bir bilgi bulunmamakla birlikte ikinci çeyreği ile birlikte yeni mobil çözümlerin hazır olabileceği konuşuluyor.