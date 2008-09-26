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ATi'den sürpriz; Radeon HD 4830 640x paralel işlem birimiyle geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
9,7b
1
51
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Haziran ayında duyurusu yapılan ve Temmuz başında yaygın olarak kullanıma sunulmaya başlanan Radeon HD 4800 serisi ekran kartlarıyla yaz dönemine oldukça hızlı biri giriş yapan AMD-ATi, ezeli rakibi Nvidia'ya zorlu anlar yaşatmış, HD 4850 modeli 199$, endüstrinin GDDR5 bellekli ilk ekran kartı olan HD 4870 ise 299$ seviyesinde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. Bununla yetinmeyen firma Radeon HD 4800 serisine güç veren RV770 gpu'sunun çiftinin kullanıldığı HD 4870 X2 modeliyle iki yıllık aradan sonra yeniden performans liderliğine oturmayı başarmıştı.

ATi'den sürpriz; Radeon HD 4830 640x paralel işlem birimiyle geliyor
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ATi Radeon HD 4830 modelini HD 4850 ve HD 4670 modellerinin arasında konumlandırılacak (Resim: Radeon HD 4850)

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 gpu'sunun fiyat/performans noktasındaki iddiası ve üretim aşamasındaki yüksek verimliliği ATi'nin Nvidia karşısında elini güçlendirerken, yüksek performans segmentinde yaşanan gelişmelerin bir benzerine geçtiğimiz günlerde giriş-orta segment grafik çözümlerinde de tanık olmuştuk. Zira HD 4800 serisine güç veren RV770 gpu'su ile aynı mimari anlayışına sahip olan RV730 gpu'sunun güç verdiği Radeon HD 4670, ilgili fiyat seviyesindeki rakibi GeForce 9500GT'den daha yüksek performans sergileyerek Nvidia'nın 9500GT için indirim yapmasına neden olmuştu.

AMD-ATi'nin Radeon HD 4670 modelini kullanıma sunmasıyla birlikte Nvidia hem GeForce 9500GT'nin hem de GeForce 9600GSO modellerinin fiyatında indirimine gitti. 192-bit bellek veri yoluna ve 64x paralel işlem birimine sahip olan GeForce 9600GSO'nun 79$ seviyesine çekilmesi yani Radeon HD 4670'in hemen karşına konumlandırılması karşısında ATi'nin nasıl bir yanıt vereceği merak konusuydu. Zira GeForce 9600GSO'nun hemen üzerinde başka bir alternatif olarak GeForce 9800GT yer alırken ATi'nin HD 4670 ve HD 4850 modelleri arasında hem fiyat hem de performans anlamında var olan boşluk dikkatlerden kaçmıyordu.

ATi'den sürpriz; Radeon HD 4830 640x paralel işlem birimiyle geliyor
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Bir süredir habelerimizde AMD-ATi'nin Radeon HD 4670'in üzerine HD 4850 modelinin ise hemen altına konumlandırmayı planladığı yeni bir model üzerinde çalıştığının ifade ediyorduk. Bugünse AMD-ATi'nin resmi dökümanları şaşırtıcı bazı detaylar ile birlikte gün ışığına çıktı. Ekim ayında kullanıma sunulacağı bilinen HD 4830'un 480x paralel işlem birimiyle geleceği düşünülüyordu. Fakat resmi dökümana göre, firmanın RV770 LE gpu'sunu kullanacak yeni modeli 480x değil 640x paralel işlem birimine sahip olacak.

Teknik bazı spesifikasyonları içeren resmi dökümana göre, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere 256-bit bellek veri yolu desteği ve 512MB GDDR3 bellek ile gelmesi beklenen Radeon HD 4830 için AMD-ATi, iş ortaklarına herhangi bir tasarım sınırlaması da getirmeyecek. Yani 21 Ekim'de anons edilmesi beklenen HD 4830 için aynı tarihte fabrika çıkışı hız aşırtılmış, özel soğutucu çözümleriyle güçlendirimiş ve farklı görüntü arabirimlerine destek veren çok sayıda alternatif modelin pazara giriş yapması kuvvetle muhtemel.

ATi'den sürpriz; Radeon HD 4830 640x paralel işlem birimiyle geliyor
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RV770 gpu'sunun kırpılmış versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz RV770 LE gpu'sunun kullanıldığı kart, Radeon HD 4800 serisinin karakteristik özelliklerini de bünyesinde barındıracak. Yani DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 standardıyla uyumlu olan HD 4830, Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle Blu-ray ve HD DVD gibi yüksek tanımlı videolar için gpu tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilecek.

Çoklu kart kullanımı için Crossfire X ve güç verimliliği noktasında PowerPlay teknolojilerini destekleyecek olan Radeon HD 4830'ın mevcut bilgilere göre 6-pin'lik ek güç girişine sahip olması bekleniyor. 21 Ekim'de kullanıma sunulması ve doğrudan GeForce 9800GT'yi hedef alması beklenen Radeon HD 4830'ın 150$ seviyesinden kullanıma sunulabileceği konuşuluyor.


http://vr-zone.com/articles/Radeon_HD_4830_Has_640SP%2C_Launch_On_Oct_21st/6070.html Yorum Yaz
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ayhanjan 11 yıl
bravo ati
kulanıcı dostu bence...
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Ducard 11 yıl

Orjinalden alıntı: ayhanjan

bravo ati
kulanıcı dostu bence...

bide referans tasarımları sorunsuz olsa..
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ilyus 11 yıl
256 bit olmasi iyi olmuş hmn hmn standart ayarlarda AA kapaliyken 4850 ye sonuçlar alabilir
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tcthunder 11 yıl
hiç belli olmuyor....amd sonunda nvidia nın önüne geçti...şu an için amd diyoruz fakat herşey bir anda değişebilir..
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cengaver029 11 yıl
bence bunu sölemek için çok erken ati her zamanki gibi sürücü problemleri yaşamasa dediğin tamam.
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Master_Evil 11 yıl
ati süper çalışıyor helal olsun
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CozgurY 11 yıl
hakkaten bundan sonra ekran kartı atı işlemci intel olcak gibi görünüyo
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3f3k4n 11 yıl
bu kart baya satar gibi geliyor
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erkanberk 11 yıl
bi yandan düşük güç tüketimini teşvik etmek için uğraşıyolar daha sonra resmen power canavarı ekran kartları çıkartıyolar. piyasanın bu şekilde gelişmesi elbette doğal bişe ama 300w kasamın içine alıp bu ekran kartını nasıl takıcam. en az 100 $ verip yeni güç kaynağı alcam bir sene sonra 750 w güç tüketen bi ekran kartına ihtiyaç duycam ohoooo. bu işin sonu yok arkadaşlar.
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saidakkas 11 yıl
Kart çok güç tükettiğinden değil, manyağın biri gelir dava açar diye, ne olur ne olmaz diyerekten limiti yüksek tutuyorlar.
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mav1li 11 yıl
4850 179$
4670 79$

Buda tam arada 129$ a piyasaya girer herhalde.
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StreamRolleR 11 yıl
ya kardeşim bi kerede şekil kart yapın be bole ıvır zıvır işlerle uraşcanıza 4870 x2 ye adam akıllı soğutucu yapın...........
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whatisnfc 11 yıl
Herhangi bir tasarım sınırlandırılması getirilmeyecekmişiki bu bence çok güzel bir haber :)
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hellmare 11 yıl
fiyat aralığını iyi ayarlarsa orta segmentte nvidia yine düşüşe devam eder..
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lapry 11 yıl
ATI fill in the blanks yapıyor ve çok iyi yapıyor
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