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ATi'nin RV710 serisi için fiyatlar netleşmeye başladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tek grafik işlemcili HD 4850 ve HD 4870 modellerinden sonra başta HD 4870 X2 olmak üzere çift grafik işlemcili model veya modelleri pazara sunulacak olan Radeon HD 4800 serisinden sonra AMD-ATi Radeon HD 4000 serisinin giriş seviyesindeki temsilcilerini de başta OEM üreticileri ve sistem entegratörleri olmak üzere ilgili hedef kitle için büyük bir ihtimalle Eylül ayına doğru kullanıma sunmayı hedefliyor. Kullanıma sunulacak Radeon HD 4400 serisine RV710 kod adlı grafik işlemcisinin güç vermesi beklenirken kartların maliyetleri de yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. [link=http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8417&Itemid=1]Fuad Abazovic'in[/link] bildirdiğine göre HD 4400 serisinin giriş modeli olan ve Radeon HD 3450 modelinin yerini alması beklenen Radeon HD 4450'nin genel olarak 256MB bellek ile kullanıma sunulması beklenirken düşük profilli baskılı devre tasarımıyla ve pasif soğutma ile kullanıma sunulmaları öte yandan bazı üreticilerin tam boy pcb kullanan modeller hazırlamaları da beklenebilir. 69$ seviyesinden kullanıma sunulması beklenen Radeon HD 4450 modelinin yanı sıra HD 3470 modelinin yerini alması için HD 4470 modeli de lanse edilecek. Radeon HD 3650 modeline yakın performans sunması beklenen ve 512MB bellek ile donatılacağı ifade edilen HD 4470'in 99$ seviyesinden anons edilebileceği bildiriliyor. Tabi bu kartlar için üreticilerin farklı detaylara sahip olan (soğutma, bağlantı konnektörleri ve bellek kullanımı) çok sayıda özelleştirilmiş model hazırlayabildiğini de hatırlatalım.
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fss1403 11 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

69$ seviyesinden kullanıma sunulması beklenen Radeon HD 4450 modelinin yanı sıra HD 3470 modelinin yerini alması için HD 4470 modeli de lanse edilecek.


64 bit olmasının eleştirlicek bir tarafı yok fiyat belli ve herkes oyun oynamak için almıyor karttları ve de bu kart multimedia için fazlasıyla yeterli.
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splintercell 11 yıl
Bu kartları ATI 64bit için yaratmıyordur.Artık şu 64-128 olayına bir açıklık gelmeli.Bu standartlardaki kartların münimum 128bit ile gelmesi gerekir ki öyle olacağı kanısındayım.yalnız bazı uyanık üreticiler.512MB DDR2 hatta DDR ve 64bit olan modeller çıkaracaklardır.
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sammykunny 11 yıl
yine 64 bit mi acep?
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IhtiyarDelikanli 11 yıl

Orjinalden alıntı: sammykunny

yine 64 bit mi acep?


256bit standart olmalı artık 64bit görünce midem kalkıyo
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dellino 11 yıl
%99,9 64 bit. RV730 128 bit olacak. 256bit 770 in de düşük profilleri gelebilir.
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KANUNI61 11 yıl

Orjinalden alıntı: sammykunny

yine 64 bit mi acep?



128 bit bu kart lar
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