ATi'nin RV710 serisi için fiyatlar netleşmeye başladı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Tek grafik işlemcili HD 4850 ve HD 4870 modellerinden sonra başta HD 4870 X2 olmak üzere çift grafik işlemcili model veya modelleri pazara sunulacak olan Radeon HD 4800 serisinden sonra AMD-ATi Radeon HD 4000 serisinin giriş seviyesindeki temsilcilerini de başta OEM üreticileri ve sistem entegratörleri olmak üzere ilgili hedef kitle için büyük bir ihtimalle Eylül ayına doğru kullanıma sunmayı hedefliyor. Kullanıma sunulacak Radeon HD 4400 serisine RV710 kod adlı grafik işlemcisinin güç vermesi beklenirken kartların maliyetleri de yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. [link=http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8417&Itemid=1]Fuad Abazovic'in[/link] bildirdiğine göre HD 4400 serisinin giriş modeli olan ve Radeon HD 3450 modelinin yerini alması beklenen Radeon HD 4450'nin genel olarak 256MB bellek ile kullanıma sunulması beklenirken düşük profilli baskılı devre tasarımıyla ve pasif soğutma ile kullanıma sunulmaları öte yandan bazı üreticilerin tam boy pcb kullanan modeller hazırlamaları da beklenebilir. 69$ seviyesinden kullanıma sunulması beklenen Radeon HD 4450 modelinin yanı sıra HD 3470 modelinin yerini alması için HD 4470 modeli de lanse edilecek. Radeon HD 3650 modeline yakın performans sunması beklenen ve 512MB bellek ile donatılacağı ifade edilen HD 4470'in 99$ seviyesinden anons edilebileceği bildiriliyor. Tabi bu kartlar için üreticilerin farklı detaylara sahip olan (soğutma, bağlantı konnektörleri ve bellek kullanımı) çok sayıda özelleştirilmiş model hazırlayabildiğini de hatırlatalım.