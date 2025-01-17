Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni yılda Togg T10X için sıfır faizli kredi kampanyası başladı: İşte güncel fiyatlar

    Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG, yeni yıl fiyatlarını açıklarken aynı zamanda Togg T10X için yılın ilk sıfır faizli kredi kampanyasını da başlattı.
    Yeni yılda Togg T10X için sıfır faizli kredi kampanyası başladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG, yeni yıla yeni kampanya ile başladı. Firmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Beklenen gün geldi, 2024 yılının SUV lideri Togg T10X yeni yılda yepyeni avantajlarla sizinle” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Togg T10X için yeni sıfır faizli kredi kampanyasının detayları da açıkladı.

    Togg T10X’ye yeni yılda yeni kredi kampanyası

    Yeni yılda Togg T10X için sıfır faizli kredi kampanyası başladı Tam Boyutta Gör
    Togg, 2025 model T10X sahibi olmak isteyenler için sıfır faizli kredi kampanyasını duyurdu. Anlaşmalı bankalar üzerinden sunulan bu fırsatla kampanya dahilinde, İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla iki farklı kredi seçeneği sunuluyor.

    Togg T10X V2 almak isteyenler, 500 bin TL'ye kadar sıfır faizle, 12 ay vadeli veya yüzde 2,29 faiz oranlı 30 ay kredi kullanabilecek. 650 bin TL kredi seçeneğinde ise %0,99 faiz oranı veya yüzde 2,69 faiz oranlı 30 vade alternatifi müşterilere sunuluyor.

    Togg T10X’in 2025 Ocak fiyatlandırması ise şu şekilde:

    • V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 440 bin TL
    • V1 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 680 bin TL
    • V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 830 bin TL

    Güncel verilere göre 49 bin 676 adet Togg T10X'in yollarda bulunuyor. 2023 yılında 19 bin 583 adetlik satış yapan Togg, 2024 yılında ise 30 bin 93 adet T10X satışı gerçekleştirmişti. Bu yıl çıkacağı açıklanan sedan T10F modelinin fiyat bilgisi ise henüz açıklanmadı. 

    Kaynakça https://www.togg.com.tr/price-list# https://www.togg.com.tr/sales-and-finance
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    Profil resmi
    gun 6 saat önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Doğukan Kaya SLNAU +80 MilesTeg +61 tedirginyaya +49 Xloud +43 osos11 +39 justmark +39 E_Y_B_H_P_T +37 killnOd +35 cumur +34 zero fear +30 TncyKrmn +29 Lexco +28 emrekaradag +27 Yokizm. +26 Rockies +24 kyazmaci468 +24 Selamahali +23 thoonchai +23 mtanhu +23 CoreXXX +22 12 Angry Men +21 DreamSs +21 ahmetkaraci +20 haktan24 +20 silistreli +20
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    76 Kişi Okuyor (5 Üye, 71 Misafir) 7 Masaüstü 69 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1625 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    fiyat, elektrikli otomobil ve
    5 etiket daha Türkiye Haberleri TOGG togg t10x Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı353b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akıllı kumanda kodları david walker parfüm önerileri benzinli araçlarda partikül filtresi var mı benzinde ve gazda tekleme sorunu airbag ışığı muayeneden geçer mi 2024

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum