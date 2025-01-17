Yeni yılda Togg T10X için sıfır faizli kredi kampanyası başladı: İşte güncel fiyatlar

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG, yeni yıla yeni kampanya ile başladı. Firmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Beklenen gün geldi, 2024 yılının SUV lideri Togg T10X yeni yılda yepyeni avantajlarla sizinle” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Togg T10X için yeni sıfır faizli kredi kampanyasının detayları da açıkladı.

Togg T10X’ye yeni yılda yeni kredi kampanyası

Tam Boyutta Gör Togg, 2025 model T10X sahibi olmak isteyenler için sıfır faizli kredi kampanyasını duyurdu. Anlaşmalı bankalar üzerinden sunulan bu fırsatla kampanya dahilinde, İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla iki farklı kredi seçeneği sunuluyor.

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Togg T10X V2 almak isteyenler, 500 bin TL'ye kadar sıfır faizle, 12 ay vadeli veya yüzde 2,29 faiz oranlı 30 ay kredi kullanabilecek. 650 bin TL kredi seçeneğinde ise %0,99 faiz oranı veya yüzde 2,69 faiz oranlı 30 vade alternatifi müşterilere sunuluyor.

Togg T10X’in 2025 Ocak fiyatlandırması ise şu şekilde:

V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 440 bin TL

V1 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 680 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 830 bin TL

Güncel verilere göre 49 bin 676 adet Togg T10X'in yollarda bulunuyor. 2023 yılında 19 bin 583 adetlik satış yapan Togg, 2024 yılında ise 30 bin 93 adet T10X satışı gerçekleştirmişti. Bu yıl çıkacağı açıklanan sedan T10F modelinin fiyat bilgisi ise henüz açıklanmadı.

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Yeni yılda Togg T10X için sıfır faizli kredi kampanyası başladı