Yeni yılda Togg T10X için sıfır faizli kredi kampanyası başladı: İşte güncel fiyatlar

Togg T10X’ye yeni yılda yeni kredi kampanyası
Togg T10X V2 almak isteyenler, 500 bin TL'ye kadar sıfır faizle, 12 ay vadeli veya yüzde 2,29 faiz oranlı 30 ay kredi kullanabilecek. 650 bin TL kredi seçeneğinde ise %0,99 faiz oranı veya yüzde 2,69 faiz oranlı 30 vade alternatifi müşterilere sunuluyor.
Togg T10X’in 2025 Ocak fiyatlandırması ise şu şekilde:
- V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 440 bin TL
- V1 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 680 bin TL
- V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 830 bin TL
Güncel verilere göre 49 bin 676 adet Togg T10X'in yollarda bulunuyor. 2023 yılında 19 bin 583 adetlik satış yapan Togg, 2024 yılında ise 30 bin 93 adet T10X satışı gerçekleştirmişti. Bu yıl çıkacağı açıklanan sedan T10F modelinin fiyat bilgisi ise henüz açıklanmadı.Kaynakça https://www.togg.com.tr/price-list# https://www.togg.com.tr/sales-and-finance Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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