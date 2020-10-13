ATX12VO standartı testte: Core i9-10900K’lı sistem boşta 7 watt’ın altına düşüyor

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Mavi ekip şu günlerde donanım dünyasının önümüzdeki dönemde kullanacağı PSU standartını geliştirmekle meşgul.

Güç kaynağının yalnızca 12 volt geriliminde çıkış vereceği ve 3.3/5 volt gerilimle çalışan aygıtların anakart üzerindeki DC-DC dönüştürücü üzerinden besleneceği modern güç kaynağı standartı ilk testi paylaşıldı.

Intel’in PSU’daki kompleks yapının önüe geçip maliyetleri düşürmesi beklenen yeni standartı görünüşe göre sistemin boşta tükettiği güç konusunda da oldukça başarılı.

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Ayrıca anakart üzerindeki 24 pinlik konnektör yerine göze daha hoş gelecek bir kablo tercih edilmesi de olumlu bir gelişme olarak sayılabilir.

Core i910900K, Asrock Z490 Phantom Gaming 4SR, HP1-P650GD-F12S PSU, SATA SSD ve 16 GB RAM ile yapılan testte sistemin boştaki güç tüketimi 13 watt’a düşmüş. Bu seviye hali hazırda işlemcinin güç tasarrufu modlarını destekleyen sınırlı sayıdaki anakartla mümkün.

Boşta 7 watt'ın altında tüketen Core i9-10900K'lı sistem

C-states aktivasyonu, SATA ve PCIe link güç yönetiminin devreye alındığı durumda ise 7 watt’ın altına düşülmüş. Boşta elde edilen tüketim değerleri oldukça etkileyici görünüyor.

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Bununla birlikte ATX12VO standartı henüz son kullanıcıya sunulacak düzeyde değil. Intel standartı önümüzdeki yıllarda yaygınlaştırabilmek için Channel Well, Cooler Master, Corsair, Delta, FSP, High Power ve SeaSonic ile çalışıyor.

https://www.guru3d.com/news-story/atx12vo-power-supply-standard-gets-testedshows-really-good-idle-power-consumption.html

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