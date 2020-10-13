Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ATX12VO standartı testte: Core i9-10900K’lı sistem boşta 7 watt’ın altına düşüyor

    Intel’in geliştirdiği yeni standart ilk kez somut sonuçlarla karşımıza çıktı. Firmanın 12V odaklı PSU standartı Boştaki güç tüketim değerleri iddialı görünüyor.
    1 hf.
    2,5b
    1
    13
    Güç Kaynağı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    ATX12VO standartı testte: Core i9-10900K’lı sistem boşta 7 watt’ın altına düşüyor
    Tam Boyutta Gör

    Mavi ekip şu günlerde donanım dünyasının önümüzdeki dönemde kullanacağı PSU standartını geliştirmekle meşgul.

    Güç kaynağının yalnızca 12 volt geriliminde çıkış vereceği ve 3.3/5 volt gerilimle çalışan aygıtların anakart üzerindeki DC-DC dönüştürücü üzerinden besleneceği modern güç kaynağı standartı ilk testi paylaşıldı.

    Intel’in PSU’daki kompleks yapının önüe geçip maliyetleri düşürmesi beklenen yeni standartı görünüşe göre sistemin boşta tükettiği güç konusunda da oldukça başarılı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel Core i9-10850K’nın fiyatı sızdı

    Ayrıca anakart üzerindeki 24 pinlik konnektör yerine göze daha hoş gelecek bir kablo tercih edilmesi de olumlu bir gelişme olarak sayılabilir.

    ATX12VO standartı testte: Core i9-10900K’lı sistem boşta 7 watt’ın altına düşüyor

    Core i910900K, Asrock Z490 Phantom Gaming 4SR, HP1-P650GD-F12S PSU, SATA SSD ve 16 GB RAM ile yapılan testte sistemin boştaki güç tüketimi 13 watt’a düşmüş. Bu seviye hali hazırda işlemcinin güç tasarrufu modlarını destekleyen sınırlı sayıdaki anakartla mümkün.

    Boşta 7 watt'ın altında tüketen Core i9-10900K'lı sistem

    C-states aktivasyonu, SATA ve PCIe link güç yönetiminin devreye alındığı durumda ise 7 watt’ın altına düşülmüş. Boşta elde edilen tüketim değerleri oldukça etkileyici görünüyor.

    ATX12VO standartı testte: Core i9-10900K’lı sistem boşta 7 watt’ın altına düşüyor
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Intel 97 dolarlık 4/8 Core i3-10100F işlemcisini tanıttı"

    Bununla birlikte ATX12VO standartı henüz son kullanıcıya sunulacak düzeyde değil. Intel standartı önümüzdeki yıllarda yaygınlaştırabilmek için Channel Well, Cooler Master, Corsair, Delta, FSP, High Power ve SeaSonic ile çalışıyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/atx12vo-power-supply-standard-gets-testedshows-really-good-idle-power-consumption.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    45 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    huso 1 hf. en beğenilen
    Tuketim dusurme guzel de sen 125W islemci uret bu 3D yogun Uygulamalarda 350W lara kadar cıksın devamlı Anakart aldır tuketiciye simdi de tuketicilerin Guc Kaynagını da mı degistirtmeyi dusunuyorsun.13W dan 7W a dusunce ne kadar fark olacak?9900KS 127W 10900K 125W 6 cekirdekli 10600K 125W 16 Cekirdek 3950X 105W bunu ne yapacagız?
    Tuketim dusurme guzel de sen 125W islemci uret bu 3D yogun Uygulamalarda 350W lara kadar cıksın devamlı Anakart aldır tuketiciye simdi de tuketicilerin Guc Kayn...
    Devamını Gör
    Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    GamTeli (Fatih Anıl ÖZTÜRK) 1 hf.
    boşta 7 watt yükte 177 watt ne anladım bu işten
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ONY86 (Orhan Nadir YAMUK) 1 hf.
    eli değmişken pin sayısını da 1201 yapar intel, fırsat fırsattır. e ben elimdeki 600 wattlık güç kaynağını ne yapacağım?araya bi dönüştürücü vb var mı acaba?
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rusty (Yakup HELVACI) 1 hf.
    Olmaz o iş. Bir sürü 5v kullanan hdd, ssd var. Hepsi için ayrıca dönüştürücü mü alacağız?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    raxetul (Emrah Urhan) 1 hf.
    Arkadaşlar, yoğun yük altında tüm sistemin 177-250 watt üzerinde olması normal bir durum, bu eleştirebileceğimiz bir durum değil çünkü buralar mühendisliğin zorlandığı noktalar.

    Ama boşta yük konusuna gelince hali hazırdaki sistemim 100 watt çekiyor, benim beklentim ise 30 watt civarları. Gün boyu oyun oynamıyoruz ve inanın 2-3 saat oyun oynuyor ve günün geri kalan 8-10 saati düşük güç ile iş yapıyor olsak çok ciddi tasarruf olacaktır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ANIL.K 1 hf.
    Son güç kaynağımı 10 yıl kullandım. Şimdi 10 yılda bir değişen psu maliyeti düşecek ama 2-3 yılda bir değişen anakart maliyeti artacak. Gerçi son kullanıcı için değil de daha çok hazır sistemlerde kullanılacak bir şeydi sanırım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WarSaw (Savaş T.) 1 hf.
    normal bir pc boşta 9-10watt tam yükte 100-150 watt'ı geçmemeli. şuanda tüketim değerleri gerçekten aşırı rezil durumlara gelmiş durumda. millet evine alacağı ampüle bakıyor 7-8watt tan fazlasını almıyor bunlar 250-300 wattlık hatta 500wattlık ürünler çıkarıyor bu kabul edilebilir değil. 1 saatte yarım kilowatt rezil ötesi.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bluelektro (Melih Baygör) 1 hf.
    Linus un bu konuda güzel bir videosu var orada anlatıyor konuyu. Aslında daha verimli bir psu ve şebekeden daha az güç çekmesi ile mantıklı bir çalışma olmuş. Ancak arkadaşların dediği gibi piyasaya çıktığında sistemin değiştirilmesi için acele edilmemesi gerekir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Boşta duran PC'nin az güç tüketmesi ne gibi bir faydası olacak bize onu anlamadım?
    Boş duruyorsa birşey yapmıyorsam zaten kapatırım veya uykuya alırım bilgisayarı.
    Mesela gece downloada bıraktın 7 Wattan fazla güç çekmeyecekse eyvallah.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    VETERINARY (Eren Çalışkan) 1 hf.
    Ben anlamadım bunun kime ne faydası var dertleri millete yeni anakart psu aldırmak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TorosluAdam (Ekin Güney Çetin) 1 hf. (düzenlendi)
    Tamam her şey iyi hoş da, anakart üreticisi DC dönüştürücüleri kalitesiz malzemeler ile yaparsa ne olacak? Intel tüketimi düşünmüş ama bunlara da bi standart getirilmesi gerekiyor. Bu durumda güç kaynağı üreticilerinin sorumluluğu azaltılıp, anakart üreticilerinin sorumluluğu artırılacak.



    Anakartların yanma oranları artacak. Herhangi bir fazla akımda işlemcinizi, hatta diğer komponentlerinizi yakma ihtimaliniz artacak. Koruma devreleri koyulsa bile şirketler bu konularda çok katılar. Ters akımda patlayan diyotu değiştirmeye uğraşmazlar bile. Şimdiden herkese geçmiş olsun.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    GamTeli (Fatih Anıl ÖZTÜRK) 1 hf.
    boşta 7 watt yükte 177 watt ne anladım bu işten
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    clarq26 (Emre Bayram) 1 hf.
    yeni anakartlarda 24 pin yerine sadece resimde gozüken 10dişli ile 6 dişliyimi takıcaz ?
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Metality (Axl Rose) 1 hf. clarq26
    Güç Kaynağımızdaki 12V Dışındaki Kanallar Gidiyor
    Anakart Üzerindeki DC Dönüştürücü Üzerinden Anakarttan Sata Güç Dönüşümü Yapılıyor
    Anakart Güç Bağlantımız Alıştığımız 24 Pinden 10 Pine Değişiyor
    6Pin PCI-ex Güç Bağlantısı ( ATX Board Power 2 ) Anakart İçin Güç Verici Olarak Kullanılıyor
    Yük Altında Değilken Sistem (IDLE ) Yarısından Daha Az Güç Çekecek

    https://blog.teknobiyotik.com/dunyanin-en-cok-izlenen-teknoloji-youtuberi-linus-highpower-asrock-devrimini-anlatiyor/
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +194 Last Troll Bender +191 Yanfo +187 Normandia_06 +144 12 Angry Men +143 th9 +137 ClassımDeğilsin +126 Skywalkerx +105 fhrstw +103 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2498 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    intel 12atxvo, intel 12vo ve
    3 etiket daha core i9-10900K cpu c-state Donanım
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. SEGA’dan Xbox Series S bekleyenleri üzecek Yakuza: Like a Dragon grafik ayarları açıklaması geldi 1 hf. Panasonic, video odaklı ilk kutu tarzı aynasız kamerasını tanıttı 1 hf. Matrix 4 aktöründen heyecanlandıran açıklama: "Matrix 4 sinema sektörünü değiştirecek" 1 hf. iPhone 12 duvar kağıtları [Galeri] 1 hf. iPhone 12'yi 4 kat daha sağlam yapan Ceramic Shield teknolojisi nedir? 1 hf. iPhone 12 sonrası AirPods ve servis fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar 1 hf. Amazon Prime Day’de ikinci günün düşen ilk fırsatları 1 hf. iPhone 12 tanıtımında bir Türk: Deniz Teoman 1 hf. MagSafe geri dönüyor 1 hf. Apple'dan kötü haber: Tüm iPhone'ların kutusundan kulaklık ve adaptör kaldırılıyor 1 hf. Apple açıkladı: iPhone 12 kutularından kulaklık ve şarj adaptörü çıkmıyor 1 hf. En iyi iPhone ile tanışın: iPhone 12 Pro Max 1 hf. iPhone 12 Pro karşınızda 1 hf. iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi 1 hf. Apple'dan daha küçük ve daha ucuz akıllı hoparlör geldi: HomePod mini 1 hf. Facebook Messenger yeni bir logo ve yeni bir tasarıma kavuştu 1 hf. HBO'dan Elon Musk ve SpaceX hakkında mini dizi geliyor 1 hf. Samsung iki giriş seviyesi akıllı telefonunu piyasaya sürecek: Galaxy A02 ve Galaxy M02 1 hf. iPhone 12 etkinliği Canlı | Mesut Çevik ve Erdi Özüağ 1 hf. Dimensity yonga setleri MediaTek’i uçurdu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN ATX12VO standartı testte: Core i9-10900K’lı sistem boşta 7 watt’ın altına düşüyor Sonraki Makyajlı Volkswagen Tiguan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. CoD:Modern Warfare PC sürümünün disklerde kapladığı alanı küçültecek yama sonunda geliyor 1 hf. Panasonic, otomobil ekranları için yansıma önleyici film geliştirdi 1 hf. TCL markasının Alcatel 1SE akıllı telefonu raflarda 1 hf. RTÜK ve Spotify anlaştı! Türkiye'de ofis açıyor 1 hf. Tesla'nın tam otomatik pilotu, önümüzdeki hafta ilk kullanıcılara sunulacak 1 hf. Yeni Hyundai i20 Türkiye fiyatı açıklandı 1 hf. Samsung en ucuz 5G'li telefonunu duyurdu: Galaxy A42 5G 1 hf. ASUS X470 yongaseti için Ryzen 5000 güncellemesi vermeyecek [Güncelleme] 1 hf. Samsung, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bir cihaz geliştiriyor 1 hf. AirPods Pro esintileri taşıyan Mi Air 2 Pro ön siparişe açıldı 1 hf. Lansmanı yaklaşan Huawei Mate 40 Pro, Geekbench testinde ortaya çıktı 1 hf. Googstick ile kitabınızdaki terimi internette arayın 1 hf. Spotify; listeleri başka uygulamaya taşımanıza izin vermiyor 1 hf. Alphabet’in Mineral adlı moonshot projesi, sürdürülebilir tarım için robotlardan faydalanacak 1 hf. Genç girişimci Emre Ergül; 1 milyon TL yatırım aldı 1 hf. Kovid-19 aşısı geliştiren Johnson & Johnson, bilinmeyen bir hastalık nedeniyle testleri durdurdu 1 hf. Çin'in Mars'a gönderdiği gözlem aracı, uzayda 'selfie' yakaladı 1 hf. Amazon Prime Day başladı: İşte düşen ilk fırsatlar! 1 hf. Türkiye'nin ilk Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü Bursa'da açılıyor Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız