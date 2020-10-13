ATX12VO standartı testte: Core i9-10900K’lı sistem boşta 7 watt’ın altına düşüyor

Mavi ekip şu günlerde donanım dünyasının önümüzdeki dönemde kullanacağı PSU standartını geliştirmekle meşgul.
Güç kaynağının yalnızca 12 volt geriliminde çıkış vereceği ve 3.3/5 volt gerilimle çalışan aygıtların anakart üzerindeki DC-DC dönüştürücü üzerinden besleneceği modern güç kaynağı standartı ilk testi paylaşıldı.
Intel’in PSU’daki kompleks yapının önüe geçip maliyetleri düşürmesi beklenen yeni standartı görünüşe göre sistemin boşta tükettiği güç konusunda da oldukça başarılı.İlginizi Çekebilir Intel Core i9-10850K’nın fiyatı sızdı
Ayrıca anakart üzerindeki 24 pinlik konnektör yerine göze daha hoş gelecek bir kablo tercih edilmesi de olumlu bir gelişme olarak sayılabilir.
Core i910900K, Asrock Z490 Phantom Gaming 4SR, HP1-P650GD-F12S PSU, SATA SSD ve 16 GB RAM ile yapılan testte sistemin boştaki güç tüketimi 13 watt’a düşmüş. Bu seviye hali hazırda işlemcinin güç tasarrufu modlarını destekleyen sınırlı sayıdaki anakartla mümkün.
Boşta 7 watt'ın altında tüketen Core i9-10900K'lı sistem
C-states aktivasyonu, SATA ve PCIe link güç yönetiminin devreye alındığı durumda ise 7 watt’ın altına düşülmüş. Boşta elde edilen tüketim değerleri oldukça etkileyici görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Intel 97 dolarlık 4/8 Core i3-10100F işlemcisini tanıttı"
Bununla birlikte ATX12VO standartı henüz son kullanıcıya sunulacak düzeyde değil. Intel standartı önümüzdeki yıllarda yaygınlaştırabilmek için Channel Well, Cooler Master, Corsair, Delta, FSP, High Power ve SeaSonic ile çalışıyor.
https://www.guru3d.com/news-story/atx12vo-power-supply-standard-gets-testedshows-really-good-idle-power-consumption.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Ama boşta yük konusuna gelince hali hazırdaki sistemim 100 watt çekiyor, benim beklentim ise 30 watt civarları. Gün boyu oyun oynamıyoruz ve inanın 2-3 saat oyun oynuyor ve günün geri kalan 8-10 saati düşük güç ile iş yapıyor olsak çok ciddi tasarruf olacaktır.
Boş duruyorsa birşey yapmıyorsam zaten kapatırım veya uykuya alırım bilgisayarı.
Mesela gece downloada bıraktın 7 Wattan fazla güç çekmeyecekse eyvallah.
Anakartların yanma oranları artacak. Herhangi bir fazla akımda işlemcinizi, hatta diğer komponentlerinizi yakma ihtimaliniz artacak. Koruma devreleri koyulsa bile şirketler bu konularda çok katılar. Ters akımda patlayan diyotu değiştirmeye uğraşmazlar bile. Şimdiden herkese geçmiş olsun.
Anakart Üzerindeki DC Dönüştürücü Üzerinden Anakarttan Sata Güç Dönüşümü Yapılıyor
Anakart Güç Bağlantımız Alıştığımız 24 Pinden 10 Pine Değişiyor
6Pin PCI-ex Güç Bağlantısı ( ATX Board Power 2 ) Anakart İçin Güç Verici Olarak Kullanılıyor
Yük Altında Değilken Sistem (IDLE ) Yarısından Daha Az Güç Çekecek
https://blog.teknobiyotik.com/dunyanin-en-cok-izlenen-teknoloji-youtuberi-linus-highpower-asrock-devrimini-anlatiyor/
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