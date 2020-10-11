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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel 97 dolarlık 4/8 Core i3-10100F işlemcisini tanıttı

    Üst segmentte rekabetin gittikçe kızıştığı şu günlerde giriş seviyesi de bir hayli hareketli. Intel, Ryzen 3 3300X’in stok sıkıntısına çözüm olarak uygun fiyatlı bir i3 işlemcisi hazırladı.
    1 hf.
    4,4b
    1
    18
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Intel 97 dolarlık 4/8 Core i3-10100F işlemcisini tanıttı
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    AMD’nin Ryzen 5000 tanıtımının ardından gözler Intel’in üzerinde. Donanım dünyasının etkili bir cevap beklediği mavi ekip 97 dolarlık yeni yongasını lanse etti.

    Şu günlerde Intel’in işi üst segmentte bir hayli zor. Eskiden elinde tuttuğu güç tüketimi ve performans avantajını da iyice kaybeden firmadan beklenti büyük. Bununla birlikte giriş segmenti de bir o kadar önemli.

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    AMD’nin Ryzen 3 3300X işlemcisi 100 dolar sularında mükemmel bir performans sunuyor. Birkaç sene öncesinin Core i7 işlemcilerini soğuk soğuk terleten yongayı ne yazık ki satışa sunulduktan kısa bir süre sonra bulmak zorlaştı.

    Duruma göre değişecek fiyatla geldi

    Görünüşe göre Intel bu durumdan istifade etmek istiyor. Yeni Core i3 işlemcisini uygun fiyat ve dengeli performans odaklı geliştiren Intel talebe göre 79-97 dolar arasında fiyatlandırmaya gidecek.

    Entegre grafik birimi bulunmayan 4 çekirdek 8 izlekli işlemci 6 MB’lık önbellekle desteklenmiş durumda. 65 watt’lık TDP bütçesine sahip yonganın çalışma aralığı ise 3.6/4.3 GHz olarak belirlenmiş.

    Intel 97 dolarlık 4/8 Core i3-10100F işlemcisini tanıttı
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    Ayrıca Bkz. "Nvidia, Founders Edition kartlar perakende satıcılardan da edinilebilecek"

    Bütçe odaklı sistem toplamak isteyenlerin Ryzen 3 3300X bulamıyorlarsa Ryzen 5 1600 AF ya da Ryzen 5 1600’e de bir göz atmasında fayda var.



    https://videocardz.com/newz/intel-launches-quad-core-core-i3-10100f-at-79-97-usd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    57 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    omerfak 1 hf. en beğenilen
    Ama hala ikinci el i7 6700'ü 1500 liradan satanlar var.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    asko56 1 hf.
    10100F TR İçin f/p oyun işlemcisi olucak 950 liraya
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. (düzenlendi)
    Eğer Intel'in daha önceki giriş seviye işlemciler gibi piyasada bulunamayacaksa bunun pek bir anlamı yok.

    Tabi şöyle de bir şey var. Eğer AMD, Ryzen 5000 serisinde Ryzen 5300 gibi bir şey çıkarırsa Intel'in işlemci direk EOL olabilir.
    Eğer Intel'in daha önceki giriş seviye işlemciler gibi piyasada bulunamayacaksa bunun pek bir anlamı yok. Tabi şöyle de bir şey var. Eğer AMD, Ryzen 5...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    mito1172 (mito ) 1 hf.
    5900x i patlatsın da millet kazık fiyata almaz bari
    Yanıtla
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    ContEmpor4ry (Çağdaş Acar) 1 hf.
    Benim anlamadıgım şu, normal 10100 olan versyonun fiyatını 97 dolara çek, neden f harfi ekleyerek çıkartıyorsun ki?
    2 Yanıt Yanıtla
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    eneomurga 1 hf. ContEmpor4ry
    İçinde grafik birimi yok. O yüzden 97 dolar ve F harfli.
    Yanıtla +2
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    huso 1 hf. ContEmpor4ry
    Senelerce 1000 Dolara İ7 diye sattıgı islemciyi simdi İ3 diye 97 dolara satıyor.
    orada asıl sorulması gereken bence madem duruma gore 79 Dolar olacak nedne direkt 79 dolar yapmıyorsun?
    Diger taraftan da bu islemci haric digerlerinde Onboard VGA icin 16-17 Dolar ekleyip cıkarırken bunda 25 Dolar cıkarmıs.Demek ki Ryzen 3100 ile basedemedi ondan fiyat kırıyor.
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    Pumpkinduke2079 1 hf. yeni yorumcu
    bu işlemciyi alıcak olan varsa elini çabuk tuttsun, amd işlemcilerin fiyatları almış başını gitmişken 97 dolara bırakmazlar bunu ortada.
    Yanıtla +1
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    lterlemez 1 hf.
    Intel'in bu kadar çaresiz kalması çok garip oldu gerçekten. i3'ler i5, i5'ler i7, i7'ler ise i9 yaptı adamlar ya...
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf.
    4c/8t az, 4,3 ghz zaten az
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Arisaka 1 hf.
    900 TL den bir kuruş yüksek olmaması gerekiyor. 122$ lık 10100 ün satış fiyatı 1100 iken bizim şart kurnazları bunu 1000-1050 den millete itelemeye çalışır.

    Ben devlet olsam ilk yapacağım iş A dan Z ye internetten satış yapan kaç firma varsa sattığı, aldığı, gümrükten geçirdiği tüm ürünleri denetimden geçiririm. X firması aldığı bir elektronik aleti 2000 TL ye satıyorken Y firması 2300 TL ye satıyorsa o Y firmasının tepesine çökerim neden diğer firmalardan 300TL fazla? kaça geldi? kaç adet aldın? dükkanın var işçi mi çalıştırıyon? depo var ona mı masraf yapıyon? ülkeye böyle bir sistem lazım. Adam 1-2$ a kulaklık, şarj aleti getirip burada 50 TL ye satmaya kalkıyor %300-400 kar bunun benzeri hemen hemen her sektörde mevcut. 500$ son kullanıcı fiyatı biçilen ürünleri ülkede 6000 TL ye görmeye başladı en son örneği 699$ lık 3080 işte ham fiyatı 5600 TL ediyor satış fiyatı da 8500 TL. Bunun ne kadarı vergi? ne kadarı cukka.. Elektronik aletleri ülkeye getiren adamlar resmen soyguncu hatta bazı sektörlerde adet başına devletten bile çok kazanıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla
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    astegon (astegon CF) 1 hf. Arisaka
    Hocam iyi de kimse zorlamıyor oradan alınmasını. Devletin görevi "Sen neden bu işlemciyi 300-500 TL daha pahalıya satıyorsun" diyerek sopa göstermek değil.

    Eğer tüm satıcılar 1000 TL'lik bir ürünü hep birlikte anlaşarak "1500 TL" satıyorsa o zaman devlet höt demeli.
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    Mr.ED (Erman ) 1 hf.
    Nerden nereye . Tok satıcı iken fiyat/performans ürünü yapar hale geldi. Zırt pırt soket de değiştirmeyecek ilerleyen dönemlerde görürsünüz. 130 dolar min piyasaya girer bu işlemci.
    Yanıtla +6
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    acura07 (Okan Yüksel) 1 hf.
    1000 liralara kadar 10100 bulunuyor.

    100 lira daha uyguna f/p zirveye oynar.
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    omerfak 1 hf. en beğenilen
    Ama hala ikinci el i7 6700'ü 1500 liradan satanlar var.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Pumpkinduke2079 1 hf. yeni yorumcu omerfak
    evet mantıksız fiyat ama skylake anakartı olanlar ve komple sistemi değişmek istemiyinler kazıklanmakta serbest
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    Mugetsuga 1 hf.
    97 dolara bulunabilecekse giriş seviyesi için mükemmel olur.
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    4432 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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