Intel 97 dolarlık 4/8 Core i3-10100F işlemcisini tanıttı

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AMD’nin Ryzen 5000 tanıtımının ardından gözler Intel’in üzerinde. Donanım dünyasının etkili bir cevap beklediği mavi ekip 97 dolarlık yeni yongasını lanse etti.

Şu günlerde Intel’in işi üst segmentte bir hayli zor. Eskiden elinde tuttuğu güç tüketimi ve performans avantajını da iyice kaybeden firmadan beklenti büyük. Bununla birlikte giriş segmenti de bir o kadar önemli.

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AMD’nin Ryzen 3 3300X işlemcisi 100 dolar sularında mükemmel bir performans sunuyor. Birkaç sene öncesinin Core i7 işlemcilerini soğuk soğuk terleten yongayı ne yazık ki satışa sunulduktan kısa bir süre sonra bulmak zorlaştı.

Duruma göre değişecek fiyatla geldi

Görünüşe göre Intel bu durumdan istifade etmek istiyor. Yeni Core i3 işlemcisini uygun fiyat ve dengeli performans odaklı geliştiren Intel talebe göre 79-97 dolar arasında fiyatlandırmaya gidecek.

Entegre grafik birimi bulunmayan 4 çekirdek 8 izlekli işlemci 6 MB’lık önbellekle desteklenmiş durumda. 65 watt’lık TDP bütçesine sahip yonganın çalışma aralığı ise 3.6/4.3 GHz olarak belirlenmiş.

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Bütçe odaklı sistem toplamak isteyenlerin Ryzen 3 3300X bulamıyorlarsa Ryzen 5 1600 AF ya da Ryzen 5 1600’e de bir göz atmasında fayda var.

https://videocardz.com/newz/intel-launches-quad-core-core-i3-10100f-at-79-97-usd

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