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Audi araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde Tegra 2 platformunu kullanabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,4b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Audi araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde Tegra 2 platformunu kullanabilir
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Daha önceki haberlerimizde Almanya merkezli ünlü otomobil üreticisi Audi'nin araç için bilgi-eğlence sistemlerinde Nvidia Tegra platformunu kullanmayı planladığından bahsetmiştik. Gelen bilgilere göre Audi yeni modellerinde MMI olarak tanımladığı çoklu ortam ara birimini daha yeni ve gelişmiş bir yapı ile güncelleyebilir. Tegra 2 platformuna geçiş yapmış olabileceği üzerinde durulan Audi, başta 3D Navigasyon olmak üzere araç içi görsel ara birimin tamamını Nvidia Tegra ile güçlendirdiği ve araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde hem sürücüye hem de yolculara daha fazla seçenek sumayı hedeflediği belirtiliyor.

Audi'nin yeni modellerinde kullanmayı planladığı ara birimin aksine Nvidia ise otomobil üreticilerinin yeni teknolojilere adaptasyon konusunda yavaş kaldığını düşünüyor. Nvidia'nın yanı sıra araç içi bilgi-eğlence sistemlerini, potansiyeli olan bir pazara olarak gören Intel de Eylül ayındaki IDF fuarında araç-içi sistem hazırlayan bazı üreticilerle Atom işlemcisinin kullanım için çalışma yapıldığını, Mercedes'in S ve BMW'nun 7 serisi ultra-lüks otomobillerinde Atom işlemcili gömülü sistemlere yer verilerek özellikle uzun süreli seyahatler için yolculara daha fazla sayıda eğlence alternatifinin sunulabileceğine dikkat çekmişti.

Audi araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde Tegra 2 platformunu kullanabilir
Tam Boyutta Gör

Audi araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde Tegra 2 platformunu kullanabilir
Tam Boyutta Gör

Audi araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde Tegra 2 platformunu kullanabilir
Tam Boyutta Gör

Audi araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde Tegra 2 platformunu kullanabilir
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tuzunoglu 9 yıl
Audi en son "aida" projesi üzerinde çalışıyordu.. Tegra'nın Aida ile bir ilgisi yok sanırsam. Aida, MIT ve Volkswagen of America'nın ortak çalışmasıydı..

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