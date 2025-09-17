Audi E5 Sportback, Çin'de 32.500 dolardan satışa sunuldu
SAIC-Audi, yeni E5 Sportback’i Çin pazarına sundu. Elektrikli model; gelişmiş LiDAR destekli sürüş sistemi ve 773 km'ye kadar menzil sunan farklı batarya seçenekleriyle öne çıkıyor.
Audi E5 Sportback; 4.881 mm uzunluğa, 1.960 mm genişliğe, 1.479 mm yükseklğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip. İç mekanda sade ve premium bir tasarım benimsenmiş. “Ultrawide” ekran, dijital gösterge paneli, merkezi kontrol ekranı ve yolcu ekranını bir araya getiriyor.
E5 Sportback, Audi’nin quattro akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, 0-100 km/s hızlanmada 3,4 saniye performansı, ayarlanabilir aktif hava süspansiyonu ve sürekli değişken CDC amortisörlerle donatıldı.
