    Audi E5 Sportback, Çin'de 32.500 dolardan satışa sunuldu

    SAIC-Audi, yeni E5 Sportback’i Çin pazarına sundu. Elektrikli model; gelişmiş LiDAR destekli sürüş sistemi ve 773 km'ye kadar menzil sunan farklı batarya seçenekleriyle öne çıkıyor.

    Audi E5 Sportback, Çin'de 32.500 dolardan satışa sunuldu
    SAIC-Audi iş birliğiyle üretilen tamamen elektrikli Audi E5 Sportback, kısa süre önce Çin'de resmi olarak satışa sunuldu. Dört farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilen aracın fiyatı 32.500 ile 44.000 dolar arasında değişiyor

    Audi E5 Sportback; 4.881 mm uzunluğa, 1.960 mm genişliğe, 1.479 mm yükseklğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip. İç mekanda sade ve premium bir tasarım benimsenmiş. “Ultrawide” ekran, dijital gösterge paneli, merkezi kontrol ekranı ve yolcu ekranını bir araya getiriyor.

    Audi E5 Sportback, Çin'de 32.500 dolardan satışa sunuldu
    Güç seçenekleri, tek motorlu modellerde 220 kW (299 hp) veya 300 kW (408 hp), çift motorlu versiyonlarda ise 386 kW (525 hp) veya 579 kW (787 hp) olarak sunuluyor. Batarya seçeneklerinde, giriş seviyesi model 76 kWsa LFP batarya ile 618 km menzil sağlarken, diğer modeller CATL imzalı NMC bataryalarla 623 km, 773 km ve 647 km menzil sunuyor. 10 dakikalık şarj ile 370 km’den fazla ek menzil elde edilebiliyor.

    E5 Sportback, Audi’nin quattro akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, 0-100 km/s hızlanmada 3,4 saniye performansı, ayarlanabilir aktif hava süspansiyonu ve sürekli değişken CDC amortisörlerle donatıldı.

    Audi E5 Sportback, Çin'de 32.500 dolardan satışa sunuldu
    Tavana entegre LiDAR sistemiyle donatılan modelde buna ek olarak üç adet uzun menzilli milimetrik dalga radarı, 12 ultrasonik radar ve 11 kameraya sahip. Tüm bu sistemler, Nvidia Orin-X çipi ile çalışarak şehir içi, otoyol ve otomatik park gibi çeşitli senaryoları yönetiyor.
    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    POOPY 5 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

