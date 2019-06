AuroGrid ile Wi-Fi kapsama alanınızı kablolu yayın üzerinden genişletin

Wi-Fi bu gün kablosuz erişim teknolojileri arasında kullanıcıların vaz geçilmezleri arasında yerini aldı. Hızı, geniş kapsama alanı, kurulum ve kullanım kolaylıkları Wi-Fi'ın hızlı yayılımında rol oynayan nedenler. Fakat her şey gibi Wi-Fi da kusursuz değil. Basit ve ucuz bir Wi-Fi bağlantı çözümü evinizin ve ofisinisin bütün odalarını kapsama alanı içinde tutamayabiliyor. Eğer erişim noktası ile aranızda bir çok duvar varsa yada 2-3 katlı bir yerde Wi-Fi hizmeti veriyorsanız sinyaller ya çok zayıf geliyorlar yada hiç gelmiyorlar. Bunun için erişim noktasını yerleştirirken ofis veya evinizin orta noktasını seçmenizde yarar var fakat bu her zaman mümkün olmuyor. Güçlü bir anten ve tekrarlayıcılar da sorunu ortadan kaldırabilir fakat bu da ek masraf demek oluyor.

Kablosuz teknolojiler üzerine ürünler geliştiren Amerika bazlı bir firma olan AuroOne, satışına başladığı yeni ürünü AuroGrid Wi-Fi Extender ile ev ve ofis ortamında duvar ve benzeri engeller nedeni ile kapsama alanı dışında kalınması sorununa uygun fiyatlı ve etkili bir çözüm getiriyor.

AuroGrid Wi-Fi Extender seti, kablosuz bağlantı sinyallerini odalar arasında kablolar üzerinden aktarma mantığı ile çalışmakta. Belki ilk başta kulağa pek mantıklı gelmiyor olabilir çünkü Wi-Fi'ın amacı bizi kablolardan kurtarmak. Fakat bu set kablosuz sinyallerin aktarımı için evinizde hali hazırda bulunan Kablolu TV için döşenmiş koaksiyel kablo hattını kullanmakta. Yani ek bir kablolamaya ihtiyaç duymuyor.

Set kablo tv yayını üzerine Wi-Fi sinyallerini bindirmeye yarayan 1 adet dublexer/spliter ünitesi, 3 adet duvardaki koaksiyel TV anteni çıkışı yuvalarına bağlanmak için dizayn edilmiş antenden ve 1 adet sistem ile kablosuz router arasında bağlantıyı sağlayan ara kablodan oluşmakta. Dublexer ünitesi kablolu TV şebekesinden gelen TV sinyallerini ve kablosuz router'dan gelen Wi-Fi sinyallerini birbiri üzerine bindirerek aynı hat üzerinden yolluyor. Alıcı ve verici görevini üstlenmiş ufak antenler ise hem TV yayını ile Wi-Fi sinyallerinin birbirinden ayrılmasını hem de bulundukları odada Wi-Fi kablosuz erişimi sağlıyorlar.

Yukarıdaki resimde sistemin daire içinde uygulanmasının neler kazandırdığını görebilirsiniz. Tek odadan yapılan Wi-Fi yayını erişim noktasından uzaklaştıkça zayıflamakta ve diğer odalardan erişim ya yavaş olmakta ya da erişim mümkün olmamakta. Fakat aurogrid sistemi kullanılarak TV şebekesi üzerinden diğer odalarada aktarılan Wi-Fi sinyalleri her odada hızlı ve sorunsuz kablosuz erişimi olanaklı kılıyor.

Sistem sadece evler değil özellikle oteller ve benzeri konaklama yerlerinde Wi-Fi hizmeti vermek isteyecek kuruluşlara büyük kolaylık sağlamakta. Her odada hali hazırda bulunan TV şebekesi üzerinden gönderilecek Wi-Fi sinyalleri odalara takılacak ek antenlerle her noktada kullanıcıların hizmetine sunulabilir. AuroGrid yurtdışında 84$ fiyat etiketi ile satılmakta. Eğer sitemle gelen 3 anten yetmez ve fazlası istenirse her bir ek antenı 18$ karşılığında alınabilmekte. Antenler harici güç kaynağına ihtiyaç duymamaktalar.

