Auzentech ses kartları için Windows 7 sürücüleri yayımlamaya başladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kalite çıtası yüksek ses kartları hazırlayan Auzentech, Windows 7 için ilk sürücülerini yayımlamaya başladı. İlk etapta X-Plosion 7.1 Cinema ve X-Mystique 7.1 Gold isimli modelleri için Windows 7 sürücüleri yayımlamaya başlayacak olan firmanın X-Fi Prelude 7.1, X-Fi Forte 7.1 ve X-Meridian 7.1 modelleri içinse ay sonuna doğru Windows 7 uyumlu sürücülerini duyurması bekleniyor.
Eğer Windows 7 RC sürümü için test sürüşüne katıldıysanız ve Auzentech üretimi bir ses kartı kullanıyorsanız firmanın sağlamaya başladığı Windows 7 sürücülerine bu adresten ulaşabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
walla firma manyak bi ses kartı daha çıkarmış sürücülere bakarken fark ettim ben. ve hazır ses kartımı satmışken neden bu ses kartını almayayımki?
Geçen yıldan bu yana "Coming soon" yazıyor bu kart için. Yılsonunda, ilk çeyrekte, şuan da yılın ilk yarısında diyor ama ertelenmez yine umarım. Benim de merak ettiğim bir kart.