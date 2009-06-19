Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Auzentech ses kartları için Windows 7 sürücüleri yayımlamaya başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,1b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Auzentech ses kartları için Windows 7 sürücüleri yayımlamaya başladı
Tam Boyutta Gör

Kalite çıtası yüksek ses kartları hazırlayan Auzentech, Windows 7 için ilk sürücülerini yayımlamaya başladı. İlk etapta X-Plosion 7.1 Cinema ve X-Mystique 7.1 Gold isimli modelleri için Windows 7 sürücüleri yayımlamaya başlayacak olan firmanın X-Fi Prelude 7.1, X-Fi Forte 7.1 ve X-Meridian 7.1 modelleri içinse ay sonuna doğru Windows 7 uyumlu sürücülerini duyurması bekleniyor.

Eğer Windows 7 RC sürümü için test sürüşüne katıldıysanız ve Auzentech üretimi bir ses kartı kullanıyorsanız firmanın sağlamaya başladığı Windows 7 sürücülerine bu adresten ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tanerturk17 10 yıl
auzentech.com/...
walla firma manyak bi ses kartı daha çıkarmış sürücülere bakarken fark ettim ben. ve hazır ses kartımı satmışken neden bu ses kartını almayayımki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TARANTULA-MK 10 yıl

Orjinalden alıntı: tanerturk17

auzentech.com/...
walla firma manyak bi ses kartı daha çıkarmış sürücülere bakarken fark ettim ben. ve hazır ses kartımı satmışken neden bu ses kartını almayayımki?


Geçen yıldan bu yana "Coming soon" yazıyor bu kart için. Yılsonunda, ilk çeyrekte, şuan da yılın ilk yarısında diyor ama ertelenmez yine umarım. Benim de merak ettiğim bir kart.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Prototype inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim