Auzentech ses kartları için Windows 7 sürücüleri yayımlamaya başladı

Tam Boyutta Gör

Kalite çıtası yüksek ses kartları hazırlayan Auzentech, Windows 7 için ilk sürücülerini yayımlamaya başladı. İlk etapta X-Plosion 7.1 Cinema ve X-Mystique 7.1 Gold isimli modelleri için Windows 7 sürücüleri yayımlamaya başlayacak olan firmanın X-Fi Prelude 7.1, X-Fi Forte 7.1 ve X-Meridian 7.1 modelleri içinse ay sonuna doğru Windows 7 uyumlu sürücülerini duyurması bekleniyor.

Eğer Windows 7 RC sürümü için test sürüşüne katıldıysanız ve Auzentech üretimi bir ses kartı kullanıyorsanız firmanın sağlamaya başladığı Windows 7 sürücülerine bu adresten ulaşabilirsiniz.