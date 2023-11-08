Avustralya’da milyonlarca insan saatlerce internetsiz kaldı

Avustralya’nın en büyük 2. telekomünikasyon firması olan Singapur merkezli Optus'taki bir şebeke arızası sebebiyle milyonlarca Avustralyalı internetsiz kaldı.
Arıza sebebiyle ulaşımda gecikmeler oldu, hastane telefon hatlarını kapattı ve ödeme sistemleri çöktü.
Ülkenin en büyük ikinci sağlayıcısı Optus, 10 milyondan fazla insanın ve binlerce işletmenin arızadan etkilendiğini söyledi.
Yaklaşık 12 saatlik kesintiden sonra arıza giderildi ve Optus, siber saldırıya dair bir kanıt olmadığını açıkladı.
Firma bir "teknik ağ hatası” olduğunu söyledi ve asıl nedenini araştırmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
Çarşamba günkü kesinti sabaha karşı 04.00’te başladı. Hizmetlerin tekrar çevrimiçi olması akşam saat 18.00’e kadar sürdü.
Şirketin CEO'su Kelly Bayer Rosmarin, hatanın ve sorunun henüz tespit edilemediğini söyledi.
Avustralya'daki insanlar acil servisleri ve kritik yardım hattı numaralarını arayamadılar. Victoria eyaletindeki tren seferleri de geçici olarak ertelendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.