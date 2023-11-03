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TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla 2024 yılı yeniden değerleme oranları da belli oldu. 2024 yılı vergi değerleme oranı %58,46 olarak açıklandı. Buna göre vergi, harç ve cezalara bu oranda zam gelmesi bekleniyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Üretici Fiyat Enflasyonu (ÜFE), Ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi.

Geçtiğimiz yıl vergi değerleme oranı %122,9 olarak açıklanmıştı.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

Yeniden değerleme oranı kadar zam gelmesiyle beraber IMEI kayıt harcı, 20 bin liradan 31 bin 692 liraya yükselecek.

Otomobil muayene ücreti, 1149 liradan 1821 liraya yükselecek.

3 yıldan fazla pasaport harcı 4943 liradan 7833 liraya yükselecek.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 951 liradan 1506 liraya yükselecek.

Hatalı parkın cezası 436 liradan 690 liraya yükselecek.

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Bütün ceza ve vergilere yeni yılda %58,46 zam gelecek