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    Dünyanın en büyük güneş enerjisi “bölgesi”: 3 milyon eve temiz enerji

    SunCable’ın Avustralya-Asya Elektrik Bağlantısı'nın (AAPowerLink) Avustralya ayağı için onay alındı. Dünyanın en büyük güneş enerjisi bölgesi3 milyon eve temiz enerji sağlayacak.
    Dünyanın en büyük güneş enerjisi bölgesi ile 3 milyon eve enerji Tam Boyutta Gör
    Avustralya, yenilenebilir enerji alanındaki lider konuma yükselmek amacıyla Kuzey Bölgesi'nde devasa bir endüstriyel güneş enerjisi projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Avustralya hükümeti tarafından onaylanan yeni Avustralya-Asya Elektrik Bağlantısı (AAPowerLink) projesi, dünyanın en büyük güneş enerjisi bölgesi olarak lanse ediliyor ve 3 milyon eve yetecek kadar enerji üretecek.

    Avustralya Çevre Bakanı Tanya Plibersek'e göre projede güneş panelleri, bataryalar ve nihayetinde Avustralya'yı Singapur'a bağlayan ve fazla enerjiyi ihraç etmeyi amaçlayan kıtalararası elektrik kablosundan (HVDC) oluşacak. Bu projeden geçtiğimiz haftalarda kıtalararası elektrik bağlantılarına değindiğimiz haberimizde bahsetmiştik. Plibersek, proje hakkında “Dünyanın en büyük güneş enerjisi bölgesi olacak ve Avustralya'yı yeşil enerjide dünya lideri olarak müjdeleyecek” dedi.

    Dünyanın en büyük güneş enerjisi bölgesi ile 3 milyon eve enerji Tam Boyutta Gör
    Kuzey Bölgesi'nde yer alan 12.000 hektarlık (29.650 dönüm) AAPowerLink projesi, yenilenebilir enerji firması SunCable tarafından kurulacak. Projenin arkasında teknoloji milyarderi ve çevreci Mike Cannon-Brookes da bulunuyor. SunCable'a göre, proje Kuzey Bölgesi'ne ekonomik olarak 20 milyar dolardan fazla katkı sağlayacak ve inşaat sürecinde yıllık ortalama 6.800 doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacak. Zirve dönemlerinde bu sayı 14.300'e kadar çıkacak. Bu rakamlar, inşaat süresi ve ilk 35 yıllık işletim dönemi baz alınarak hesaplanmış durumda.

    Proje için verilen izinler aynı zamanda Avustralya karasularının sınırına kadar uzanacak bir su altı kablosunu ve Darwin'e kadar uzanacak 800 kilometrelik bir iletim hattını da kapsıyor. Bu proje, ev kullanımı için saatte 4 GW elektrik üretecek. Singapur’a 4.300 kilometrelik su altı kablosu aracılığıyla ise ilave 2 GW iletilecek ve şehir devletinin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini karşılayacak. Proje kapsamında ayrıca yaklaşık 40 gigavatlık enerji ise bataryalarda depolanabilecek. Projenin nihai yatırım kararının 2027’de alınması ve elektrik tedarikinin 2030’ların başlarında başlaması bekleniyor. Proje ölçeğinin ilerleyen yıllarda büyütülmesi de mümkün.

    Avustralya esasında halk olarak ev tipi güneş panellerini benimsemiş durumda ancak ülke olarak bunu söylemek zor. 2022 yılında yenilenebilir enerji kaynakları Avustralya'nın toplam elektrik üretiminin yüzde 32'sini oluştururken, kömür hâlâ yüzde 47 ile baskın durumdaydı. Avustralya aynı zamanda dünyanın en büyük kömür ve gaz ihracatçılarından biri. Ancak Avustralya, son iki yılda 55 yenilenebilir enerji projesi başlattı ve bu projeler yaklaşık 7 milyon evi aydınlatabilecek kapasitede. Onaylanan yeni projenin ise Avustralya'yı yenilenebilir enerjinin süper gücü haline getirmesi ve Kuzey Bölgesi ekonomisi için büyük katkılar sağlaması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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