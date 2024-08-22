Dünyanın en büyük güneş enerjisi “bölgesi”: 3 milyon eve temiz enerji

AAPowerLink hayata geçiyor
Avustralya Çevre Bakanı Tanya Plibersek'e göre projede güneş panelleri, bataryalar ve nihayetinde Avustralya'yı Singapur'a bağlayan ve fazla enerjiyi ihraç etmeyi amaçlayan kıtalararası elektrik kablosundan (HVDC) oluşacak. Bu projeden geçtiğimiz haftalarda kıtalararası elektrik bağlantılarına değindiğimiz haberimizde bahsetmiştik. Plibersek, proje hakkında “Dünyanın en büyük güneş enerjisi bölgesi olacak ve Avustralya'yı yeşil enerjide dünya lideri olarak müjdeleyecek” dedi.
Proje için verilen izinler aynı zamanda Avustralya karasularının sınırına kadar uzanacak bir su altı kablosunu ve Darwin'e kadar uzanacak 800 kilometrelik bir iletim hattını da kapsıyor. Bu proje, ev kullanımı için saatte 4 GW elektrik üretecek. Singapur’a 4.300 kilometrelik su altı kablosu aracılığıyla ise ilave 2 GW iletilecek ve şehir devletinin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini karşılayacak. Proje kapsamında ayrıca yaklaşık 40 gigavatlık enerji ise bataryalarda depolanabilecek. Projenin nihai yatırım kararının 2027’de alınması ve elektrik tedarikinin 2030’ların başlarında başlaması bekleniyor. Proje ölçeğinin ilerleyen yıllarda büyütülmesi de mümkün.
Avustralya esasında halk olarak ev tipi güneş panellerini benimsemiş durumda ancak ülke olarak bunu söylemek zor. 2022 yılında yenilenebilir enerji kaynakları Avustralya'nın toplam elektrik üretiminin yüzde 32'sini oluştururken, kömür hâlâ yüzde 47 ile baskın durumdaydı. Avustralya aynı zamanda dünyanın en büyük kömür ve gaz ihracatçılarından biri. Ancak Avustralya, son iki yılda 55 yenilenebilir enerji projesi başlattı ve bu projeler yaklaşık 7 milyon evi aydınlatabilecek kapasitede. Onaylanan yeni projenin ise Avustralya'yı yenilenebilir enerjinin süper gücü haline getirmesi ve Kuzey Bölgesi ekonomisi için büyük katkılar sağlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.