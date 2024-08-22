Dünyanın en büyük güneş enerjisi “bölgesi”: 3 milyon eve temiz enerji

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Tam Boyutta Gör Avustralya, yenilenebilir enerji alanındaki lider konuma yükselmek amacıyla Kuzey Bölgesi'nde devasa bir endüstriyel güneş enerjisi projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Avustralya hükümeti tarafından onaylanan yeni Avustralya-Asya Elektrik Bağlantısı (AAPowerLink) projesi, dünyanın en büyük güneş enerjisi bölgesi olarak lanse ediliyor ve 3 milyon eve yetecek kadar enerji üretecek.

AAPowerLink hayata geçiyor

Avustralya Çevre Bakanı Tanya Plibersek'e göre projede güneş panelleri, bataryalar ve nihayetinde Avustralya'yı Singapur'a bağlayan ve fazla enerjiyi ihraç etmeyi amaçlayan kıtalararası elektrik kablosundan (HVDC) oluşacak. Bu projeden geçtiğimiz haftalarda kıtalararası elektrik bağlantılarına değindiğimiz haberimizde bahsetmiştik. Plibersek, proje hakkında “Dünyanın en büyük güneş enerjisi bölgesi olacak ve Avustralya'yı yeşil enerjide dünya lideri olarak müjdeleyecek” dedi.

Tam Boyutta Gör Kuzey Bölgesi'nde yer alan 12.000 hektarlık (29.650 dönüm) AAPowerLink projesi, yenilenebilir enerji firması SunCable tarafından kurulacak. Projenin arkasında teknoloji milyarderi ve çevreci Mike Cannon-Brookes da bulunuyor. SunCable'a göre, proje Kuzey Bölgesi'ne ekonomik olarak 20 milyar dolardan fazla katkı sağlayacak ve inşaat sürecinde yıllık ortalama 6.800 doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacak. Zirve dönemlerinde bu sayı 14.300'e kadar çıkacak. Bu rakamlar, inşaat süresi ve ilk 35 yıllık işletim dönemi baz alınarak hesaplanmış durumda.

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Proje için verilen izinler aynı zamanda Avustralya karasularının sınırına kadar uzanacak bir su altı kablosunu ve Darwin'e kadar uzanacak 800 kilometrelik bir iletim hattını da kapsıyor. Bu proje, ev kullanımı için saatte 4 GW elektrik üretecek. Singapur’a 4.300 kilometrelik su altı kablosu aracılığıyla ise ilave 2 GW iletilecek ve şehir devletinin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini karşılayacak. Proje kapsamında ayrıca yaklaşık 40 gigavatlık enerji ise bataryalarda depolanabilecek. Projenin nihai yatırım kararının 2027’de alınması ve elektrik tedarikinin 2030’ların başlarında başlaması bekleniyor. Proje ölçeğinin ilerleyen yıllarda büyütülmesi de mümkün.

Avustralya esasında halk olarak ev tipi güneş panellerini benimsemiş durumda ancak ülke olarak bunu söylemek zor. 2022 yılında yenilenebilir enerji kaynakları Avustralya'nın toplam elektrik üretiminin yüzde 32'sini oluştururken, kömür hâlâ yüzde 47 ile baskın durumdaydı. Avustralya aynı zamanda dünyanın en büyük kömür ve gaz ihracatçılarından biri. Ancak Avustralya, son iki yılda 55 yenilenebilir enerji projesi başlattı ve bu projeler yaklaşık 7 milyon evi aydınlatabilecek kapasitede. Onaylanan yeni projenin ise Avustralya'yı yenilenebilir enerjinin süper gücü haline getirmesi ve Kuzey Bölgesi ekonomisi için büyük katkılar sağlaması bekleniyor.

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