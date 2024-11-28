Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avustralya, 16 yaş altındakiler için sosyal medya yasağını onayladı

    Avustralya, 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağını onayladı. Avustralyalı milletvekilleri tarafından bugün onaylanan yasa 12 ay içinde yürürlüğe girecek.
    Avustralya, 16 yaş altı için sosyal medya yasağını onayladı Tam Boyutta Gör
    Avustralya, 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağını onayladı. Yasa, kuralların uygulanamayacağını söyleyen teknoloji şirketlerinin muhalefetine rağmen, Avustralyalı milletvekilleri tarafından bugün onaylandı.

    Yasanın 12 ay içinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu süre zarfında sosyal medya şirketlerine gereklilikleri yerine getirmeleri için zaman tanınacak. Yasaya göre, kısıtlamaları ihlal eden çocuklar veya ebeveynleri cezalandırılmayacak, sorumluluk tamamen platform sağlayıcılara ait olacak.

    YouTube ve WhatsApp muaf tutulacak

    Yasada platform isimleri spesifik olarak belirtilmese de, Başbakan Anthony Albanese'e göre kuralların Facebook, Instagram, Snapchat ve TikTok gibi platformlara uygulanması bekleniyor. YouTube gibi video izleme siteleri ve WhatsApp gibi mesajlaşma platformları muaf tutulacak.

    Mevzuatta, teknoloji şirketlerinin yaş kısıtlamalarını nasıl uygulayacağı belirtmiyor, ancak bunu uygulamayanlar 50 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 32,4 milyon ABD doları) kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yasa, kullanıcıların doğrulama sürecinin bir parçası olarak kimliklerini yüklemesini gerektirmiyor.

    Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir ankete göre, Avustralyalıların yüzde 77'si kısıtlamaları destekliyor. Sosyal medya platformlarına daha yüksek yaş kısıtlamaları getirilmesine yönelik benzer öneriler Norveç ve Florida'da tartışılıyor. Florida'da buna ifade özgürlüğü endişeleri nedeniyle itiraz ediliyor.

    Meta, geçen hafta Avustralya parlamentosuna sunulduğunda yasa tasarısını "tutarsız ve etkisiz" olarak nitelendirerek eleştirdi. X'in sahibi Elon Musk da yasayı sert bir şekilde eleştirerek, bunun tüm Avustralyalıların internete erişimini kontrol etmenin bir yolu olduğunu ileri sürdü.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eski sınıf listesi bulma hepsiburada tıkla kazan nem alma cihazı engelleyen kişiye sms gider mi instagram reels ekrana sığmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız