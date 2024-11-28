Avustralya, 16 yaş altındakiler için sosyal medya yasağını onayladı

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Tam Boyutta Gör Avustralya, 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağını onayladı. Yasa, kuralların uygulanamayacağını söyleyen teknoloji şirketlerinin muhalefetine rağmen, Avustralyalı milletvekilleri tarafından bugün onaylandı.

Yasanın 12 ay içinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu süre zarfında sosyal medya şirketlerine gereklilikleri yerine getirmeleri için zaman tanınacak. Yasaya göre, kısıtlamaları ihlal eden çocuklar veya ebeveynleri cezalandırılmayacak, sorumluluk tamamen platform sağlayıcılara ait olacak.

YouTube ve WhatsApp muaf tutulacak

Yasada platform isimleri spesifik olarak belirtilmese de, Başbakan Anthony Albanese'e göre kuralların Facebook, Instagram, Snapchat ve TikTok gibi platformlara uygulanması bekleniyor. YouTube gibi video izleme siteleri ve WhatsApp gibi mesajlaşma platformları muaf tutulacak.

Mevzuatta, teknoloji şirketlerinin yaş kısıtlamalarını nasıl uygulayacağı belirtmiyor, ancak bunu uygulamayanlar 50 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 32,4 milyon ABD doları) kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yasa, kullanıcıların doğrulama sürecinin bir parçası olarak kimliklerini yüklemesini gerektirmiyor.

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Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir ankete göre, Avustralyalıların yüzde 77'si kısıtlamaları destekliyor. Sosyal medya platformlarına daha yüksek yaş kısıtlamaları getirilmesine yönelik benzer öneriler Norveç ve Florida'da tartışılıyor. Florida'da buna ifade özgürlüğü endişeleri nedeniyle itiraz ediliyor.

Meta, geçen hafta Avustralya parlamentosuna sunulduğunda yasa tasarısını "tutarsız ve etkisiz" olarak nitelendirerek eleştirdi. X'in sahibi Elon Musk da yasayı sert bir şekilde eleştirerek, bunun tüm Avustralyalıların internete erişimini kontrol etmenin bir yolu olduğunu ileri sürdü.

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Avustralya, 16 yaş altı için sosyal medya yasağını onayladı