Avustralya, 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor

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Tam Boyutta Gör Avustralya hükümeti, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya erişiminin engellenmesi için "dünyaya örnek olacak" bir yasa çıkarmayı planlıyor. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, önümüzdeki hafta parlemantoya sunulacak yasa önerisiyle, sosal medyanın çocuklara verdiği zararı azaltmayı amaçladığını söyledi.

Dünyadaki en katı kontrollerden biri olacak

Avustralya, bugüne kadar herhangi bir ülke tarafından uygulanan en sert kontrollerden bazılarını içeren bir dizi önlemin parçası olarak, çocukların sosyal medya platformlarına erişimini engellemek için bir yaş doğrulama sistemini getirmeyi planlıyor.

Albanese, özellikle kız çocuklarının beden imajının zararlı tasvirlerinden ve erkek çocuklarına yönelik kadın düşmanı içeriklerden kaynaklanan aşırı sosyal medya kullanımının çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığına yönelik risklerinden bahsetti.

Birçok ülke, yasalar aracılığıyla çocukların sosyal medya kullanımını sınırlamaya çalışıyor, ancak Avustralya'nın politikası en katı olanlardan biri. Şimdiye kadar hiçbir yargı yetkisi, sosyal medya yaş sınırını uygulamak için biyometrik veya hükümet kimlik doğrulaması gibi yaş doğrulama yöntemlerini kullanmayı denemedi, Avustralya'da bu yöntemlerden ikisi de deneniyor.

Avustralya'nın önerisi, bugüne kadar herhangi bir ülke tarafından belirlenen en yüksek yaş sınırı olmasının ötesinde, ebeveyn izni ve var olan hesaplar için de muafiyet tanımıyor.

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Albanese, yasaların bu yıl Avustralya parlamentosuna sunulacağını ve parlamento tarafından onaylanmasından 12 ay sonra yürürlüğe gireceğini söyledi. Muhalefetteki Liberal Parti de yasağa destek verdiğini açıkladı.

İletişim Bakanı Michelle Rowland, Instagram, Facebook, TikTok ve X'in dışında muhtemelen YouTube'un da mevzuatın kapsamına gireceğini açıkladı.

Uzmanların çoğu sosyal medya platformlarının, özellikle gençlerin ruh sağlığına zarar verebileceği konusunda hemfikir olsa da, bu platformların tamamen yasaklanmasının ne kadar etkili olacağı konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor. Bazı uzmanlar, yasakların gençlere karmaşık çevrimiçi platformlarda güvenli bir şekilde nasıl gezineceklerini öğretmekten alıkoyduğunu söylüyor. Bunun yerine, yaşa uygun alanlar yaratmak ve dijital okuryazarlığı artırmak gibi yaklaşımların daha iyi sonuçlar vereceğini savunuyorlar.

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Avustralya, 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor