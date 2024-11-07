Avustralya, 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor

Dünyadaki en katı kontrollerden biri olacak
Avustralya, bugüne kadar herhangi bir ülke tarafından uygulanan en sert kontrollerden bazılarını içeren bir dizi önlemin parçası olarak, çocukların sosyal medya platformlarına erişimini engellemek için bir yaş doğrulama sistemini getirmeyi planlıyor.
Albanese, özellikle kız çocuklarının beden imajının zararlı tasvirlerinden ve erkek çocuklarına yönelik kadın düşmanı içeriklerden kaynaklanan aşırı sosyal medya kullanımının çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığına yönelik risklerinden bahsetti.
Birçok ülke, yasalar aracılığıyla çocukların sosyal medya kullanımını sınırlamaya çalışıyor, ancak Avustralya'nın politikası en katı olanlardan biri. Şimdiye kadar hiçbir yargı yetkisi, sosyal medya yaş sınırını uygulamak için biyometrik veya hükümet kimlik doğrulaması gibi yaş doğrulama yöntemlerini kullanmayı denemedi, Avustralya'da bu yöntemlerden ikisi de deneniyor.
Avustralya'nın önerisi, bugüne kadar herhangi bir ülke tarafından belirlenen en yüksek yaş sınırı olmasının ötesinde, ebeveyn izni ve var olan hesaplar için de muafiyet tanımıyor.
Albanese, yasaların bu yıl Avustralya parlamentosuna sunulacağını ve parlamento tarafından onaylanmasından 12 ay sonra yürürlüğe gireceğini söyledi. Muhalefetteki Liberal Parti de yasağa destek verdiğini açıkladı.
İletişim Bakanı Michelle Rowland, Instagram, Facebook, TikTok ve X'in dışında muhtemelen YouTube'un da mevzuatın kapsamına gireceğini açıkladı.
Uzmanların çoğu sosyal medya platformlarının, özellikle gençlerin ruh sağlığına zarar verebileceği konusunda hemfikir olsa da, bu platformların tamamen yasaklanmasının ne kadar etkili olacağı konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor. Bazı uzmanlar, yasakların gençlere karmaşık çevrimiçi platformlarda güvenli bir şekilde nasıl gezineceklerini öğretmekten alıkoyduğunu söylüyor. Bunun yerine, yaşa uygun alanlar yaratmak ve dijital okuryazarlığı artırmak gibi yaklaşımların daha iyi sonuçlar vereceğini savunuyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über