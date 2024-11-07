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    Avustralya, 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor

    Avustralya hükümeti, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya erişiminin engellenmesi için "dünyaya örnek olacak" oldukça katı bir yasa çıkarmayı planlıyor. 
    Avustralya, 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Avustralya hükümeti, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya erişiminin engellenmesi için "dünyaya örnek olacak" bir yasa çıkarmayı planlıyor. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, önümüzdeki hafta parlemantoya sunulacak yasa önerisiyle, sosal medyanın çocuklara verdiği zararı azaltmayı amaçladığını söyledi.

    Dünyadaki en katı kontrollerden biri olacak

    Avustralya, bugüne kadar herhangi bir ülke tarafından uygulanan en sert kontrollerden bazılarını içeren bir dizi önlemin parçası olarak, çocukların sosyal medya platformlarına erişimini engellemek için bir yaş doğrulama sistemini getirmeyi planlıyor.

    Albanese, özellikle kız çocuklarının beden imajının zararlı tasvirlerinden ve erkek çocuklarına yönelik kadın düşmanı içeriklerden kaynaklanan aşırı sosyal medya kullanımının çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığına yönelik risklerinden bahsetti.

    Birçok ülke, yasalar aracılığıyla çocukların sosyal medya kullanımını sınırlamaya çalışıyor, ancak Avustralya'nın politikası en katı olanlardan biri. Şimdiye kadar hiçbir yargı yetkisi, sosyal medya yaş sınırını uygulamak için biyometrik veya hükümet kimlik doğrulaması gibi yaş doğrulama yöntemlerini kullanmayı denemedi, Avustralya'da bu yöntemlerden ikisi de deneniyor.

    Avustralya'nın önerisi, bugüne kadar herhangi bir ülke tarafından belirlenen en yüksek yaş sınırı olmasının ötesinde, ebeveyn izni ve var olan hesaplar için de muafiyet tanımıyor.

    Albanese, yasaların bu yıl Avustralya parlamentosuna sunulacağını ve parlamento tarafından onaylanmasından 12 ay sonra yürürlüğe gireceğini söyledi. Muhalefetteki Liberal Parti de yasağa destek verdiğini açıkladı.

    İletişim Bakanı Michelle Rowland, Instagram, Facebook, TikTok ve X'in dışında muhtemelen YouTube'un da mevzuatın kapsamına gireceğini açıkladı.

    Uzmanların çoğu sosyal medya platformlarının, özellikle gençlerin ruh sağlığına zarar verebileceği konusunda hemfikir olsa da, bu platformların tamamen yasaklanmasının ne kadar etkili olacağı konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor. Bazı uzmanlar, yasakların gençlere karmaşık çevrimiçi platformlarda güvenli bir şekilde nasıl gezineceklerini öğretmekten alıkoyduğunu söylüyor. Bunun yerine, yaşa uygun alanlar yaratmak ve dijital okuryazarlığı artırmak gibi yaklaşımların daha iyi sonuçlar vereceğini savunuyorlar.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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