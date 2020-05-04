B550 anakartlar B450 tabanlılarla benzer fiyatlanacak

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Kırmızı ekip X570’le tanıştırdığı PCIe 4.0’ı geçtiğimiz hafta duyurduğu B550 yongasetiyle orta segmente kadar indirdi. Görünüşe göre yükseltmenin fiyat kanadında pek bir etkisi olmayacak.

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B550 anakartlar B450'lilere yakın fiyatlarla gelecek

Paylaşılan Avusturya e-perakende fiyatlarında yer verilen ASUS anakartlar aynı sınıftaki B450’li selefleriyle benzer çıkış fiyatlarına sahip. Dolayısıyla bu durum, B550 yongasetini taşıyan anakartların daha pahalı olacağı tahminlerini güzel bir şekilde boşa çıkarmış oluyor.

Diğer taraftan Intel, gelecek yıl duyuracağı Rocket Lake işlemcileriyle sunacağı PCIe 4.0’ı hali hazırda yeni standartı desteklemeyen işlemcilerle birlikte PCIe 4.0 destekli anakartlarla gündeme getirdi.

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Üstelik henüz kullanılamayacak yüksek hızlar şu anlık yalnızca Z490 çipsetli üst seviye anakartlara has tutulmuş. Haliyle AMD, kurulacak uygun fiyatlı sistemlerde dahi PCIe 4.0’ı deneyimleme fırsatı sunması itibariyle bir adım önde olacak.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-b550-pricing-looks-to-be-the-same-as-b450.html

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