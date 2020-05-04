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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    B550 anakartlar B450 tabanlılarla benzer fiyatlanacak

    PCIe 4.0’ı orta seviyeye getiren AMD’nin hamlesinin ardından gözler fiyatlardaydı.
    1 hf.
    2,5b
    1
    11
    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    B550 anakartlar B450 tabanlılarla benzer fiyatlanacak
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    Kırmızı ekip X570’le tanıştırdığı PCIe 4.0’ı geçtiğimiz hafta duyurduğu B550 yongasetiyle orta segmente kadar indirdi. Görünüşe göre yükseltmenin fiyat kanadında pek bir etkisi olmayacak.

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    B550 anakartlar B450'lilere yakın fiyatlarla gelecek

    Paylaşılan Avusturya e-perakende fiyatlarında  yer verilen ASUS anakartlar aynı sınıftaki B450’li selefleriyle benzer çıkış fiyatlarına sahip. Dolayısıyla bu durum, B550 yongasetini taşıyan anakartların daha pahalı olacağı tahminlerini güzel bir şekilde boşa çıkarmış oluyor.

    Diğer taraftan Intel, gelecek yıl duyuracağı Rocket Lake işlemcileriyle sunacağı PCIe 4.0’ı hali hazırda yeni standartı desteklemeyen işlemcilerle birlikte PCIe 4.0 destekli anakartlarla gündeme getirdi.

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    Üstelik henüz kullanılamayacak yüksek hızlar şu anlık yalnızca Z490 çipsetli üst seviye anakartlara has tutulmuş. Haliyle AMD, kurulacak uygun fiyatlı sistemlerde dahi PCIe 4.0’ı deneyimleme fırsatı sunması itibariyle bir adım önde olacak.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-b550-pricing-looks-to-be-the-same-as-b450.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Musty3535123 1 hf.
    yeni sistem topladım, b450 aldım. msi tomahowk max 1150tl. PCI4.0 ı şuan gerekli bulmuyorum. x570 anakartlarda zaten çok ısınıyor bunun yüzünden. daha ucuz seri olan b550 de nasıl çözecekler bu ısınmayı acaba ?
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 hf. Musty3535123
    hani fx zamanında usb3 için ayrı kontrolcü olurdu işlemciden gelmezdi.şimdi ryzenler işlemciden 3.1 destekliyor anakarta bile gerek yok kuzey köprüsü yok biliyorsun ama galiba yine de kontrolcü koyan anakartlar var belki daha çok port için neyse o ayrı bir şey.bu b550'lerde fan olmayacak pcie4 kontrolcüsü olacak asmedia falan üçüncü parti ve pcie4 desteği x570'lerin birebir aynısı olmayacak.ya sadece m2 ssd için destek olacak hatta o bile biraz yavaş olabilir ya da başka bir kısıtlama olacak.pcie4 işi olmayınca güney köprüsünde ve sınırlı bir destek veren özel kontrolcü olunca TDP sorunu ortadan kalkacak.x590 veya x670 diye bir kart çıkarsa ki ben beklemiyorum yine bu şekilde fan işini kaldıracaklar ama sınırlama olmaz.
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    Perturbator (Mehmetcan ) 1 hf.
    Pci ex 4.0 nedeniyle anakartın ısındığını okumuştum, anakatların küçük bi fanla gelmesinin sebebi de bu, b550 ler orta seviye olmasına rağmen fanla mı gelecek acaba yada ısı olayını nasıl çözdüler
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    -Gardiyan- (Özcan G.) 1 hf.
    Uygun fiyatlı PCIe 4.0 desteği olması güzel yeni sistem toplayacaklar için güzel bir haber. Gerçi ülkede kur aldı başını gitti. Bakalım ülkemizde fiyatlandırma nasıl olacak.
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 hf.
    AMD ryzen işlemciler konusunda elinden geleni yapıyor. Bu devam etmeli. ama sonunda belirli bir doygunluğa ulaşıldığında fiyatların tekrar artacağını düşünüyorum. AMD sonuçta hayır kurumu değil.
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    huso 1 hf.
    Duzgun bir B450 1000 ve ustu X570 1500 den baslıyor bu da 1250-1300 olsa arada pek bir esprisi yok.250 ver X570 al direkt...
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    damn2u (Sercan ) 1 hf.
    AMD soket desteği sözünü tuttuğu için yeni anakart almayı gerektirecek bir durum söz konusu değil. 39xx serisi için gereken üst düzey X570 anakartlar hariç tabiki.
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    sheff2x (ibrahim hacıahmetoğlu) 1 hf.
    B550 serisi güzl bir mini ITX anakart çıksa da alsam. Benim msi b450m mortar bile büyük geliyor bana.
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    sething (sething ) 1 hf. Guest Account
    Bahsettigi abd usd degil..



    Yaklasik 165 abd dolari yapar..



    Asil bomba biizm kur..



    Ellah sonumuzu hayretsin..
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    sething (sething ) 1 hf.
    Uclemenin son bolumu geliyor desenize..



    B350 B450 B550...



    İslemcide de benzer durumlar gerceklesirse amd adina cok guzel seylere kapi aralar..
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